Il discorso di denuncia del rappresentante siriano presso l’ONU mette in evidenza l’ipocrisia e la doppiezza delle potenze occidentali

da Redazione

Al-Jaafari: I paesi anti-siriani continuano a sostenere le organizzazioni terroristiche

Il rappresentante permanente della Siria presso le Nazioni Unite, Bashar al-Jaafari, ha affermato che i paesi ostili alla Siria, guidati da Stati Uniti e Turchia, continuano a violare il diritto internazionale e i principi delle decisioni delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza relative alla crisi in Siria, continuando a sostenere organizzazioni terroristiche e milizie separatiste e commettendo crimini descritti contro il popolo siriano e saccheggiando le loro ricchezze.

Al-Jaafari ha chiarito, in una dichiarazione quale rappresentante della Siria, ad una sessione del Consiglio di sicurezza di oggi, tramite video, sulla situazione in Siria, dichiarando che che l’occupazione americana e gli strumenti della sua milizia separatista stanno continuando le loro pratiche volte a saccheggiare le risorse dello stato siriano. Nel governatorato di Al-Hasakah gli americani e i loro complici hanno rubato grandi quantità di antichità, tesori e oro alla presenza di esperti di archeologia francesi e israeliani. Hanno anche scavato un sito archeologico nella campagna della città di Al-Malikiyah, nel Governatorato di Al-Hasakah, dove sono state trovate 12 tombe e monumenti storici risalenti all’epoca romana.

Le forze di occupazione americane continuano i loro sforzi per legittimare le organizzazioni terroristiche e le loro milizie per procura ha detto Al-Jaafari.

Al-Jaafari ha sottolineato che le antichità siriane saccheggiate e di inestimabile valore, risalenti a migliaia di anni, vengono contrabbandate attraverso l’Iraq settentrionale e la Turchia in preparazione per il loro trasferimento verso altre destinazioni, sottolineando che questi crimini descritti sono un’estensione dei crimini che l’organizzazione terroristica “ISIS” che si era impegnata a fornire risorse finanziarie per le sue pratiche terroristiche. Il presidente USA ha ora sostituito l’agente,in un chiaro scambio di ruoli.

Istruttori USA addestrano miliziani takfiri

Al-Jaafari ha sottolineato che la questione non si limita a questo. Piuttosto, le forze di occupazione americane hanno continuato i loro sforzi per dare una sorta di legittimità alle organizzazioni terroristiche e alle loro milizie clienti e alle entità artificiali ad esse associate, poiché una delegazione americana della cosiddetta Commissione per la libertà religiosa si è infiltrata illegalmente nelle campagne di Deir Ezzor e Al-Tabqa nel governatorato di Raqqa e tenendo riunioni con i rappresentanti di quelle milizie e organizzazioni ad esse associate, e l’American Creative International Associates Company ha concluso accordi con il cosiddetto Consiglio Civile a Deir Ezzor, chiedendosi … È in questo modo che lo stato sede delle Nazioni Unite difende le disposizioni della Carta e i principi del diritto internazionale?

Al-Jaafari ha indicato che allo stesso modo, dopo che il regime turco ei suoi strumenti sono ricorsi a organizzazioni terroristiche e mercenarie per usare sistematicamente l’acqua potabile come arma contro i civili, e hanno interrotto l’approvvigionamento idrico dalla stazione idrica di Alouk per circa un milione di siriani nella città di Hasaka e nelle sue vicinanze, il regime turco ei suoi strumenti hanno rubato le pompe dell’acqua appartenenti ai pozzi di “Yellow Najjar”. E “Ain al-Sulphur” e “Majar al-Khabur” situati nella città di Ras al-Ain nel governatorato di al-Hasakah, che rappresenta l’insistenza da parte del regime di Erdogan nei suoi crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi in Siria, armati dell’impunità e dello scudo fornito dai suoi alleati della NATO.

Al-Jaafari ha indicato che i mercenari del regime turco nelle fazioni terroristiche cosiddette “Sultan Murad” e “Sultan Suleiman Shah” hanno scavato e scavato in diverse aree archeologiche di Afrin e nelle sue vicinanze per rubare antichità e contrabbandarle in Turchia. L’orzo e altre colture agricole vengono contrabbandate nel territorio turco, in modo simile al precedente furto di petrolio, antichità, fabbriche, macchinari e proprietà, e bruciando ciò che non poteva rubare, oltre al regime turco che ruba il raccolto di olive e vende olio d’oliva siriano nei mercati americano ed europeo come prodotto turco.

Campi di grano incendiati in Siria (per mano USA e terroristi)

Solo il popolo siriano ha il diritto esclusivo di creare il proprio futuro

Al-Jaafari ha detto: Dopo tutto questo, alcuni vengono a farci una conferenza parlando dell’attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 2254 .. Qui vi invito ad iniziare la prima frase, che afferma il forte impegno del Consiglio per la sovranità, l’unità e l’integrità territoriale della Siria .. Siete pronti a sottolineare la vostra attuazione di essa e altre parti collaboreranno con Il Segretario generale e il suo inviato speciale in Siria per attuare questo impegno, che dire poi dell’attuazione della Risoluzione 2253, adottata solo un giorno prima dell’adozione della Risoluzione 2254?

Al-Jaafari ha ribadito la proprietà e la leadership siriana del processo politico facilitato dalle Nazioni Unite e che il successo del lavoro del Comitato per il dibattito sulla costituzione, che tiene il suo quarto turno pochi giorni dopo, richiede il rispetto delle sue regole procedurali concordate e il rifiuto di qualsiasi interferenza esterna nel suo lavoro e qualsiasi tentativo da parte di alcuni governi di imporre calendari. Artificiale … il comitato è la signoria di se stesso e solo il popolo siriano ha il diritto esclusivo di costruirsi il proprio futuro.

La visita di Pompeo non cambierà la realtà giuridica, politica e geografica del Golan come territorio occupato e parte integrante della Siria.

Al-Jaafari ha ribadito con la massima fermezza la condanna della Siria alla visita del Segretario di Stato americano Mike Pompeo negli insediamenti israeliani nel Golan siriano occupato e in Cisgiordania il 19 di questo mese, rilevando che questa visita conferma l’assoluto pregiudizio dell’attuale amministrazione statunitense fino agli ultimi momenti del suo mandato per l’entità di occupazione israeliana a scapito dei principi del diritto internazionale. Le disposizioni della Carta e le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, compresa la risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 497 e la sicurezza e la stabilità della regione, incoraggiano anche l’occupazione israeliana a continuare le sue azioni aggressive, la più recente delle quali è la sua aggressione contro la Siria la scorsa notte, sottolineando che la visita di Pompeo non cambierà la realtà giuridica, politica e geografica del Golan come territorio occupato e parte integrante di Siria, che sta lavorando per ripristinarla con tutti i mezzi previsti dal diritto internazionale.

Pompeo sul Golan siriano occupato da Israele

Per quanto riguarda la conferenza internazionale sul ritorno dei rifugiati siriani, che si è tenuta a Damasco l’11 e il 12 di questo mese, Jaafari ha affermato che è stato un passo molto importante negli sforzi dello Stato siriano e dei suoi alleati per garantire il ritorno sicuro, dignitoso e volontario degli sfollati nelle loro aree e luoghi di residenza originale e per fornire l’ambiente appropriato per questo attraverso Continuare gli sforzi e la cooperazione con paesi amici e partner nel lavoro umanitario per ricostruire ciò che è stato distrutto dal terrorismo e riabilitare quartieri residenziali e strutture pubbliche, in particolare scuole, centri sanitari, centrali elettriche e strutture economiche, sociali, culturali e di servizio, e tutto questo è stato tra le preoccupazioni che sono state espresse e richieste per anni nel Consiglio di Sicurezza .

I governi (dei paesi occidentali e monachie del Golfo) che hanno boicottato la conferenza internazionale sul ritorno dei profughi siriani hanno dimostrato il loro desiderio di prolungare la crisi.

Al-Jaafari ha spiegato che i partecipanti alla conferenza hanno affermato la loro ferma adesione alla sovranità, indipendenza, unità e integrità territoriale della Siria, rifiutando qualsiasi tentativo di danneggiarla, rifiutando le misure economiche coercitive imposte al popolo siriano e chiedendo la fine dell’occupazione straniera e dei suoi crimini, incluso il saccheggio delle ricchezze e delle risorse della Siria, oltre alla necessità di continuare a combattere il terrorismo dell’ISIS e i terroristi del “Fronte Al-Nusra” e le persone e le entità ad essi associate, principi che sono tutti coerenti con le posizioni delle Nazioni Unite e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dell’Assemblea generale relative a queste questioni fondamentali.

Al-Jaafari ha ringraziato la Siria alla Russia e ai governi dei Paesi che hanno già affermato e partecipato ai lavori della conferenza, sia di persona che via video … e ha anche ringraziato i governi che hanno boicottato la conferenza perché, con le loro nuove azioni, hanno dimostrato la falsità delle affermazioni (fatte dai paesi occidentali) di preoccupazione umanitaria e di un ruolo costruttivo a livello internazionale, nonché il loro desiderio di prolungare il termine della crisi e la continuazione dei giochi geopolitici a scapito della sicurezza, della stabilità e del benessere del suo popolo siriano.

Fonti: Al Alam -Sana agency

Traduzione: Luciano Lago