Il discorso di Biden suscita il senso di Déjà Vu – Stesse vecchie bugie travestite da nuove promesse, poco più di un lupo travestito da pecora

da Redazione

di Scott Ritter (*)

Un discorso, ben scritto e letto bene, non fa un presidente. In fin dei conti, i Democratici stanno proponendo un lupo travestito da agnello, che spaccia le stesse logore bugie travestite da nuove promesse.

Joe Biden ha pronunciato il suo discorso di accettazione come candidato del Partito Democratico per affrontare Donald Trump nelle elezioni presidenziali del 2020 con tutto lo sfarzo e le circostanze che la pandemia di Covid-19 consentirebbe, parlando a un pubblico televisivo da un podio allestito su il palcoscenico di un teatro vuoto.

Andato per sempre è l’aggettivo “presuntivo”; accettando la nomina, Joe è ora ufficialmente il leader del suo partito per la prima settimana di novembre e, se dovesse prevalere in quelle elezioni, per almeno quattro anni, se la sua salute e gli anni di avanzamento lo permetteranno.

Quest’ultimo fatto era l’elefante in ogni salotto d’America che si era sintonizzato per guardare Biden pronunciare il suo discorso. Nel corso dei suoi 47 anni di carriera politica, Joe Biden ha fatto più della sua giusta quota di gaffe verbali. Ciò che una volta era attribuito all’esuberanza giovanile, e in seguito una manifestazione bizzarra di uno stile “diretto”, è stato recentemente evidenziato dai suoi avversari politici come l’inevitabile declino di un cervello di 77 anni che potrebbe essere meglio che fosse portato al pascolo piuttosto che sellato per un’altra carica nella prateria. “Lo farebbe o no” era la domanda nella mente di tutti, chiedendosi se Joe sarebbe inciampato nella sua attribuzione, terminando la sua offerta presidenziale prima ancora che fosse iniziata.

Non l’ha fatto.

In effetti, Joe Biden ha fatto molto meglio di così, pronunciando un indirizzo scritto magistralmente con il tipo di energia e passione che dovrebbero far credere a coloro che guardano che intendeva davvero credere a quello che ha detto, ed era capace di seguire le sue parole con i fatti. Ogni sillaba pronunciata trasudava il messaggio subliminale: ” Vota per me “. La sua fedele base, la stessa che ha assicurato a Hillary Clinton il voto popolare nelle elezioni del 2016, ha sicuramente adorato la presentazione, definendola ” il discorso della sua vita “.

Ma Joe è vivo da molto tempo e la politica americana ha una tendenza da elefante a ricordare il passato mentre considera il presente e contempla il futuro. Biden ha trascorso una notevole quantità di tempo ad attaccare le politiche e il carattere dell’uomo che sta cercando di spodestare, inseguendo il presidente Trump per nome e reputazione. In circostanze normali, una tattica del genere sarebbe di buon auspicio, data la realtà del record di Trump come amministratore delegato e come essere umano nel corso degli ultimi tre e più anni. Dalla risposta in sordina di Trump alle marce di Charlestown del Ku Klux Klan e dei suprematisti bianchi, alle azioni armoniose dell’amministrazione Trump riguardo alla gestione della risposta nazionale al Covid-19, agli autori dei discorsi di Biden è stata data una pletora di materiale con cui lavorare, la maggior parte se non tutto ciò ha colpito il pubblico a casa in una certa misura.

Se Joe Biden viveva in un vuoto politico, potrebbe essere in grado di lanciare pietre a volontà quando attacca il record dell’attuale residente di 1600 Pennsylvania Avenue. Ma quando si risiede in una grande casa di vetro per 47 anni, lanciare pietre non è la strategia più saggia. Per ogni politica che Biden afferma di voler migliorare, bisogna chiedersi: perché non aveva agito in base a quella nella sua vita precedente come senatore anziano o come vice presidente degli Stati Uniti?

Per ogni attacco che ha fatto su Trump e il razzismo, Biden ha bisogno di sfuggire all’ombra del Crime Bill del 1994 che ha contribuito a scrivere. Per ogni commento pronunciato apparentemente a sostegno delle forze armate statunitensi, Biden deve affrontare il suo voto dato a favore dell’invasione e dell’occupazione dell’Iraq guidata dagli Stati Uniti.

Biden con i suoi sponsor Obama e Clinton

Il discorso di Biden era lungo sulla retorica e poco dettagliato, soprattutto quando si trattava di definire le politiche specifiche che avrebbe intrapreso per salvare l’America dal flagello della presidenza Trump. Invece, chiunque guardasse Biden pronunciare il suo discorso di accettazione sarebbe stato presto colpito da un senso di déjà vu, guardando un vecchio politico stanco pronunciare le bugie logore, il lupo travestito da pecora. (……)

Il nocciolo della questione è che tutti tranne i più fanatici dei sostenitori di Biden sarebbero stati sfidati a farlo, perché la realtà è che, nonostante tutto il trambusto che circonda la sua impeccabile consegna e la sua prosa fiorita, il discorso stesso era assolutamente dimenticabile – nessuno lo farà cogliendo citazioni da questo discorso per sfidare la gravità e il significato delle parole incise sui memoriali di Lincoln o Jefferson.

È stato un discorso decente, ben pronunciato. Ma il danno più grande è stato che è stato Joe Biden a pronunciarlo, un uomo con una storia politica di 47 anni che non può essere semplicemente nascosta mentre i suoi responsabili politici cercano di lanciare un modello ” nuovo e migliorato “. Alla fine della giornata, è lo stesso vecchio Joe. E, anche se ha fatto un buon lavoro nel leggere le parole scritte da qualcun altro con un teleprompter per un pubblico televisivo, potrebbe non essere abbastanza buono a novembre.

*

Scott Ritter è un ex ufficiale dell’intelligence del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e autore di ” SCORPION KING : America’s Suicidal Embrace of Nuclear Weapons from FDR to Trump”. Ha prestato servizio nell’Unione Sovietica come ispettore per l’attuazione del Trattato INF, nello staff del generale Schwarzkopf durante la Guerra del Golfo e dal 1991-1998 come ispettore delle armi delle Nazioni Unite. Seguitelo su Twitter @RealScottRitter

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago