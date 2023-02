Il discorso “civilizzazione” di Putin inquadra il conflitto tra Oriente e Occidente

di Pepe Escobar

Nel suo discorso all’Assemblea federale, il presidente Putin ha sottolineato che la Russia non è solo uno stato-nazione indipendente, ma anche una civiltà distinta con una propria identità, che è in conflitto con e si oppone attivamente ai valori della “civiltà occidentale”.

Il tanto atteso discorso del presidente russo Vladimir Putin all’Assemblea federale russa di martedì dovrebbe essere interpretato come un tour de force di sovranità.

Questo discorso ha segnato il primo anniversario del riconoscimento ufficiale da parte della Russia delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, poche ore prima del 22 febbraio 2022. Per molti versi, quello che è accaduto un anno fa ha segnato anche l’anniversario del reale mondo multipolare del 21° secolo.

Quindi, due giorni dopo, Mosca ha lanciato l’operazione militare speciale (SMO) in Ucraina per difendere le suddette repubbliche.

Il discorso di Putin ha ritratto la Russia come una civiltà antica, indipendente e ben distinta, che ha seguito a volte un percorso in concerto con altre civiltà, a volte in totale divergenza.

L’Ucraina, che fa parte della civiltà russa, è oggi occupata dalla civiltà occidentale, che Putin ha detto ” ci è diventata ostile “, come in alcuni casi in passato. La fase acuta di quella che è essenzialmente una guerra per procura dell’Occidente contro la Russia si sta dunque svolgendo sul corpo della civiltà russa.

Questo spiega la precisazione di Putin secondo cui “ la Russia è un paese aperto, ma una civiltà indipendente – non ci consideriamo superiori, ma abbiamo ereditato la nostra civiltà dai nostri antenati e dobbiamo trasmetterla” .

Una guerra che lacera il corpo della civiltà russa è una seria faccenda esistenziale. Putin ha anche chiarito che “ l’Ucraina è usata come strumento e banco di prova dall’Occidente contro la Russia ”. Da qui l’inevitabile sequenza: “ Più armi a lungo raggio inviamo in Ucraina, più lontano dovremo allontanare la minaccia dai nostri confini ”.

Traduzione: questa guerra sarà lunga e dolorosa. Non ci sarà una vittoria rapida con una minima perdita di sangue. Le prossime mosse attorno al Dnepr potrebbero impiegare anni per concretizzarsi. A seconda che la politica statunitense continui o meno ad allinearsi con gli obiettivi neoconservatori e neoliberisti, la linea del fronte potrebbe spostarsi a Lviv. La politica tedesca potrebbe quindi cambiare. I normali scambi con Francia e Germania potrebbero non essere ripristinati fino alla fine del prossimo decennio.

Missili Russi

Esasperazione del Cremlino: lo START è finito

Tutto questo ci porta ai giochi Empire of Lies. Secondo Putin: “ Le promesse… dei leader occidentali si sono trasformate in falsificazioni e menzogne ​​crudeli. L’Occidente fornì armi, formò battaglioni nazionalisti. Anche prima dell’inizio dell’operazione militare speciale, c’erano trattative…sulla fornitura di sistemi di difesa aerea…Ricordiamo i tentativi di Kiev di ottenere armi nucleari ”.

Putin ha chiarito, ancora una volta, che l’elemento di fiducia tra la Russia e l’Occidente, in particolare gli Stati Uniti, è sparito. È quindi una decisione naturale per la Russia “ ritirarsi dal Trattato sulle armi offensive strategiche, ma non lo stiamo facendo ufficialmente. Per ora, stiamo solo sospendendo la nostra partecipazione al trattato START. Le ispezioni statunitensi nei nostri siti nucleari non sono consentite ”.

Per inciso, dei tre principali trattati sulle armi USA-Russia, Washington ne ha abbandonati due: il trattato sui missili antibalistici (ABM) è stato abolito dall’amministrazione dell’ex presidente George W. Bush nel 2002 e le forze nucleari a raggio intermedio (INF) trattato è stato accantonato dall’ex presidente Donald Trump nel 2019.

Questo dimostra il grado di esasperazione del Cremlino. Putin è persino disposto a ordinare al Ministero della Difesa ea Rosatom di prepararsi a testare le armi nucleari russe se gli Stati Uniti intraprendono prima la stessa strada.

In tal caso, la Russia sarà costretta a rompere completamente la parità nucleare e ad abbandonare la moratoria sui test nucleari e la cooperazione con altre nazioni nella produzione di armi nucleari. Finora, il gioco degli Stati Uniti e della NATO è stato quello di aprire una piccola finestra che permettesse loro di ispezionare i siti nucleari russi.

Con la sua presa da judo, Putin restituisce la pressione alla Casa Bianca.

Gli Stati Uniti e la NATO saranno tutt’altro che felici quando la Russia inizierà a testare le sue nuove armi strategiche, in particolare il post-apocalittico Poseidon, il più grande siluro a propulsione nucleare mai schierato, in grado di scatenare terrificanti onde oceaniche radioattive. .

A livello economico: bypassare il dollaro USA è il gioco essenziale verso il multipolarismo. Durante il suo discorso, Putin ha tenuto a lodare la resilienza dell’economia russa: ” Il PIL russo nel 2022 è diminuito solo del 2,1%, le stime della controparte non si sono concretizzate, hanno detto 15, 20% “. Questa resilienza offre alla Russia un margine di manovra sufficiente per “ lavorare con i partner per rendere il sistema di accordi internazionali indipendente dal dollaro USA e da altre valute occidentali. Il dollaro perderà il suo ruolo universale ”.

Sulla geoeconomia: Putin ha elogiato i corridoi economici, dall’Asia occidentale all’Asia meridionale: ” Verranno costruiti nuovi corridoi, rotte di trasporto verso est, questa è la regione dove concentreremo il nostro sviluppo, nuove autostrade per il Kazakistan e la Cina, un nuovo corridoio Nord-Sud verso Pakistan, Iran ”.

E questi si collegheranno alla Russia sviluppando “ i porti del Mar Nero e del Mar d’Azov, è necessario costruire corridoi logistici all’interno del Paese ”. Ciò si tradurrà in una graduale interconnessione con l’International North-South Transport Corridor (INSTC), i cui attori principali sono Iran e India, e infine con la Chinese Belt and Road Initiative (BRI).

Il piano cinese per la sicurezza globale

È inevitabile che oltre a delineare diverse politiche statali finalizzate allo sviluppo interno della Russia – si potrebbero addirittura paragonare a politiche socialiste – gran parte del discorso di Putin debba essersi incentrato sulla guerra tra Nato e Russia fino all’ultimo ucraino.

Putin ha spiegato come ” i nostri rapporti con l’Occidente si siano deteriorati, ed è tutta colpa degli Stati Uniti “, come l’obiettivo della Nato sia quello di infliggere una ” sconfitta strategica ” alla Russia e come la frenesia guerrafondaia lo abbia costretto, una settimana fa, a firmare un decreto ” Mettere in servizio di combattimento nuovi complessi strategici a terra “.

Non è quindi un caso che l’ambasciatore Usa sia stato subito convocato al Foreign Office dopo il discorso di Putin.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha detto all’ambasciatore Lynne Tracey in termini molto chiari che Washington deve compiere passi concreti, incluso il ritiro dall’Ucraina di tutte le forze e attrezzature militari degli Stati Uniti e della NATO. Con una mossa sbalorditiva, ha chiesto una spiegazione dettagliata per la distruzione dei gasdotti Nord Stream 1 e 2, nonché la fine dell’interferenza degli Stati Uniti in un’indagine indipendente volta a identificare le parti responsabili.

Continuando il suo slancio a Mosca, l’alto diplomatico cinese Wang Yi ha incontrato il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev, prima di incontrare Lavrov e Putin. Patrushev ha osservato che ” il percorso per lo sviluppo di un partenariato strategico con la Cina è una priorità assoluta per la politica estera della Russia “. Wang Yi, in modo meno criptico, ha aggiunto: ” Mosca e Pechino devono sincronizzare i loro orologi “.

Gli americani stanno facendo di tutto per cercare di anticipare la proposta cinese di de-escalation in Ucraina. Il piano cinese dovrebbe essere presentato questo venerdì, e c’è il serio rischio che Pechino cada in una trappola tesa dalla plutocrazia occidentale.

Troppe “concessioni” cinesi alla Russia, e non così tante all’Ucraina, potrebbero essere utilizzate per creare un cuneo tra Mosca e Pechino (divide et impera, che è sempre il piano A dell’America, non esiste un piano B).

Sentendo che la marea stava cambiando, gli stessi cinesi hanno deciso di passare all’offensiva, presentando un concept paper sulla Global Security Initiative .

Il problema è che Pechino attribuisce ancora troppa influenza a un’Onu sdentata, quando fa riferimento alla “ formulazione di una nuova agenda per la pace e di altre proposte presentate nel Nostro programma comune dal segretario generale dell’Onu ”.

Idem quando Pechino sostiene il consenso secondo cui “ una guerra nucleare non si può vincere e non si deve mai combattere ”. Provate a spiegarlo agli psicopatici neo-straussiani della Beltway, che di guerra non sanno niente, figuriamoci di guerra nucleare.

I cinesi affermano la necessità di “ rispettare la dichiarazione congiunta sulla prevenzione della guerra nucleare e sulla prevenzione della corsa agli armamenti emessa dai leader dei cinque Stati dotati di armi nucleari nel gennaio 2022 ”. E di ” rafforzare il dialogo e la cooperazione tra gli Stati che possiedono armi nucleari per ridurre il rischio di una guerra nucleare “.

Patruschev

Possiamo scommettere che Patrushev ha spiegato in dettaglio a Wang Yi quanto questo sia solo un pio desiderio. La “logica” dell’attuale “leadership” collettiva occidentale è stata espressa, tra gli altri, dall’irrimediabilmente mediocre Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO: anche una guerra nucleare è preferibile a una vittoria russa in Ucraina.Patruschev

La retorica misurata ma ferma di Putin ha chiarito che la posta in gioco continua a salire. E tutto dipende dalla capacità dell’“ambiguità strategica” della Russia – e della Cina – di pietrificare un Occidente paranoico che flirta con i funghi atomici.

Pepe Escobar

fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago