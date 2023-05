Il destino del regime di Zelensky è segnato

di MK BHADRAKUMAR

Le osservazioni criptiche o beffarde dell’Occidente che mettono in dubbio la dichiarazione del Cremlino sul fallito tentativo ucraino di assassinare il presidente Vladimir Putin non sminuiscono il fatto che Mosca non ha motivo al mondo di inventare un’accusa così grave che ha spinto a ridurre le celebrazioni del Giorno della Vittoria il 9 maggio, che è un momento trionfante in tutta la storia russa, specialmente ora che sta combattendo di nuovo da solo la recrudescenza dell’ideologia nazista sul panorama politico europeo.

L’alacrità con cui il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha smentito le accuse del Cremlino, forse, tradisce il gioco. È nel DNA dei neocon schivare in momenti così decisivi. Detto questo, prevedibilmente, Blinken ha anche allontanato l’amministrazione Biden dall’attacco al Cremlino.

In precedenza, anche il presidente dei Joint Chiefs of Staff, il generale Marks Milley, ha fatto una cosa simile in un’intervista alla rivista Foreign Affairs, sconfessando in anticipo ogni responsabilità per l’imminente “controffensiva” ucraina.

Questo è il nuovo ritornello dell’amministrazione Biden: non sentire il male, non parlare male. Non si parlerà più nemmeno di sostenere Kiev fino in fondo “a qualunque costo” – come diceva Biden fino alla nausea .

Il nocciolo della questione è che la tanto sbandierata “controffensiva” di Kiev è alle prese con la diffusa prognosi occidentale secondo cui è destinata a essere un umido squib. In realtà, l’importanza del podcast di Foreign Affairs questa settimana con il generale Milley è stata anche la sua diffidenza riguardo al risultato. Milley ha rifiutato di essere categorico sul fatto che Kiev avrebbe persino lanciato la sua “controffensiva”!

C’è un enorme dilemma oggi mentre l’intera narrativa occidentale di una sconfitta russa viene esposta come un mucchio di bugie, e parallelamente, il mito dell’abilità militare di Kiev nell’affrontare la potenza militare di gran lunga superiore quale la superpotenza russa, è evaporato. L’esercito ucraino viene sistematicamente ridotto in polvere. In realtà, l’Ucraina è diventata una ferita aperta che sta rapidamente andando in cancrena, e rimane poco tempo per cauterizzare la ferita.

Tuttavia, il regime di Kiev è dominato dalla faziosità. Ci sono cricche potenti che sono contrarie ai colloqui di pace con la Russia a meno della capitolazione di Mosca e vogliono invece un’escalation in modo che le potenze occidentali rimangano impegnate. E anche dopo l’uscita di scena di Boris Johnson, hanno sostenitori in Occidente.

La cricca militante incastrata nella struttura di potere di Kiev avrebbe potuto benissimo essere l’esecutore di questo pericoloso atto di provocazione diretto contro il Cremlino con un secondo fine per innescare una rappresaglia russa.

Nuland, Biden, Blinken, i tre neocon della Casa Bianca

Dall’osservazione vacua di Blinken, sembra che i neocon nell’amministrazione Biden guidata da Victoria Nuland non siano dell’umore giusto per tenere a freno gli anticonformisti a Kiev. Per quanto riguarda l’Europa, anche lei ha perso la sua voce.

Questo probabilmente apparirà nei libri di storia come un fallimento storico della leadership europea e al suo centro sta il paradosso che non è la Francia ma il governo tedesco che si è allineato più strettamente con gli Stati Uniti nella guerra in Ucraina e rischiando una epoca di “confronto intra-europeo ” .

Anche altrimenti, questi sono tempi fatidici, con la via di mezzo politica che si sta già restringendo in Francia e in Italia ed è molto indebolita nella stessa Germania sulla scia della pandemia, della guerra e dell’inflazione. È importante sottolineare che questa è solo in parte una storia economica, poiché il declino del centro e la deindustrializzazione in Europa sono strettamente correlati e il tessuto sociale che sosteneva il centro si è staccato.

La Germania, la potenza d’Europa, finora è stata relativamente fortunata. Ha beneficiato della manodopera a basso costo dall’Europa orientale e del gas a basso costo dalla Russia. Ma ora è finita e il declino dell’industria tedesca è prevedibile. Quando la società si frammenta, anche il sistema politico si frammenta e ci vorrà uno sforzo progressivamente maggiore per governare tali paesi. Germania e Italia hanno una coalizione tripartitica; i Paesi Bassi hanno quattro partiti; Il Belgio ha una coalizione di sette partiti.

Per il momento, gli intransigenti del regime di Kiev hanno dettato il ritmo degli eventi e gli europei li seguiranno docilmente. Ma c’è un “freddo nella stanza” – per prendere in prestito le parole di Judie Foster nel film horror Il silenzio degli innocenti quando Anthony Hopkins si trasforma in un lampo in Hannibal Lecter.

Non commettere errori, questo è un punto critico; il goffo attentato alla vita di Putin fa sobbalzare il caleidoscopio rendendolo irriconoscibile. L’unico pensiero confortante è che la leadership del Cremlino non sarà guidata dall’emozione. La reazione considerata dal Cremlino è disponibile dalle osservazioni dell’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov:

“Come reagirebbero gli americani se un drone colpisse la Casa Bianca, il Campidoglio o il Pentagono? La risposta è ovvia per qualsiasi politico così come per un cittadino medio: la punizione sarà dura e inevitabile”.

L’ambasciatore ha poi tracciato la linea di fondo: “La Russia risponderà a questo attacco terroristico insolente e presuntuoso. Risponderemo quando lo riterremo necessario. Risponderemo in accordo con le valutazioni della minaccia che Kiev rappresentava per la leadership del nostro Paese”.

Anatoly Antonov

Non sono da aspettarsi reazioni istintive. Tuttavia, il ridimensionamento delle celebrazioni del Giorno della Vittoria sulla stessa Piazza Rossa deve essere stata una decisione difficile. Il Giorno della Vittoria, il 9 maggio, è la festa più importante in Russia, quando il pubblico e lo stato si riuniscono in una celebrazione patriottica durante la quale le persone ricordano i loro familiari che hanno sacrificato la propria vita per sconfiggere il nazismo.

Molte delle caratteristiche della giornata – sfilate, canti e pratiche commemorative – risalgono all’era sovietica. Il Giorno della Vittoria è l’unico grande giorno festivo che ha fatto il passaggio alla Russia post-sovietica. In un paese che ha perso molti dei suoi idoli e delle sue imprese eroiche con la dissoluzione dell’Unione Sovietica, il trionfo sul nazismo è rimasto motivo di enorme orgoglio collettivo e personale.

Ma le mani di Putin sono legate oltre un punto in cui il paese è infuriato e chiede ritorsioni, come dimostrano i commenti dell’ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, Dmitry Medvedev: “Dopo l’attacco terroristico di oggi, non ci sono opzioni rimaste tranne l’eliminazione fisica di Zelensky e della sua cricca.

Per quanto riguarda Zelensky, ha semplicemente lasciato Kiev per Helsinki – e poi per l’Aia, ed è arrivato a Berlino il 13 maggio per una visita di stato – avvertendo il pericolo, forse. In effetti, il destino del regime di Zelensky sembra segnato. Zelensky ci ricorda il mitico ebreo errante, che schernì Gesù sulla via della crocifissione e fu poi condannato a camminare sulla terra fino alla Seconda Venuta.

Fonte: Indian Punchline

Traduzione: Luciano Lago