Il Deep State mobilita i senatori Per Impedire Il Ritiro di truppe Dalla Germania predisposto Da Trump

di Drago Bosnic

WASHINGTON, DC – Il Comitato dei servizi armati della Camera ha approvato un emendamento bipartisan volto a limitare la capacità del presidente Donald Trump di ritirare le truppe statunitensi dalla Germania. L’emendamento della National Defense Authorization Act (NDAA), offerto dalle Rep. Ruben Gallego (D-Ariz.) E Don Bacon (R-Neb.), ha Bloccato il finanziamento per ridurre il numero di truppe in Germania e in Europa fino a che l’amministrazione non sia in grado di soddisfare una serie di requisiti, ha riferito The Hill. È stato approvato con un voto bipartisan, 49-7 voti.

L’emendamento presentato dal senatore Mitt Romney (R-Utah), vieterebbe all’amministrazione di ridurre il numero di truppe in servizio attivo in Germania al di sotto di 34.500.

“In questo momento, non possiamo permetterci di ridurre la nostra presenza in Europa”, ha dichiarato Gallego, aggiungendo, “La Russia è una grave minaccia per il nostro paese e per il mondo libero”.

Il presidente Trump il mese scorso ha annunciato che aveva pianificato di ridurre la presenza di truppe statunitensi in Germania da 34.500 a 25.000. Trump ha lanciato la mossa come risposta alla Germania che non ha raggiunto l’obiettivo della NATO di spendere almeno il 2% del suo prodotto interno lordo in difesa.

Trump lunedì ha approvato il piano per adempiere a tale ordine dopo essere stato informato dal segretario alla Difesa Mark Esper e dal presidente del Capo di Stato Maggiore congiunto Mark Milley sulle opzioni, annunciato il Pentagono martedì.

“La proposta che è stata approvata non solo soddisfa la direttiva del presidente, ma migliorerà anche la deterrenza russa, rafforzerà la NATO, rassicurerà gli alleati, migliorerà la flessibilità strategica degli Stati Uniti e la flessibilità operativa del comando europeo degli Stati Uniti e si prenderà cura dei nostri membri del servizio e delle loro famiglie” come ha annunciato Il portavoce del Pentagono Jonathan Hoffman in una dichiarazione.

La dichiarazione non spiegava quando le truppe partiranno o dove stanno andando, ma Trump ha indicato che alcuni andranno in Polonia e alcuni torneranno al consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Robert O’Brien ha anche discusso in un Wall Street Journal pubblicato che sono necessarie forze nella regione indo-pacifica.

La decisione di Trump di ritirare le truppe dalla Germania ha scatenato una reazione bipartisan da parte dei legislatori del Deep State che affermano che le truppe sono necessarie per fungere da contrafforte contro la fittizia aggressione russa, favorire le relazioni statunitensi con i suoi paesi vassalli e coordinare le invasioni militari statunitensi a livello globale. La Germania ospita il quartier generale per i comandi europei e africani degli Stati Uniti.

“Sono pienamente d’accordo sul fatto che ogni alleato della NATO deve rispettare il proprio impegno del 2%”, ha dichiarato il rappresentante Mac Thornberry (Texas), il massimo repubblicano del comitato dei servizi armati della Camera.

“Ma ero molto preoccupato per le proposte che apparivano da un paio di persone alla Casa Bianca secondo cui non solo avremmo tirato fuori un sacco di truppe dalla Germania, ma avremmo messo limiti alle truppe su quanti americani avrebbero mai potuto essere nella paese in un determinato momento “, ha continuato Thornberry.

“Questa proposta non è stata messa insieme al contributo o alla considerazione del Dipartimento della Difesa”, ha continuato, aggiungendo che l’emendamento è la “cosa giusta da fare”, ha aggiunto Thornberry.

“Questo non significa che non puoi spostare le persone fuori dalla Germania o dall’Europa; dice che devi studiarlo e devi consultare i tuoi alleati e devi capire quali saranno gli effetti “, ha detto Thornberry, aggiungendo:” Ora non penso che sia troppo da chiedere, soprattutto da quando abbiamo avuto alcune proposte che non soddisfacevano tali criteri. “

L’emendamento di Gallego e Bacon richiederebbe al segretario alla Difesa e al presidente dei capi di stato maggiore di certificare separatamente che ridurre il numero di truppe americane in Germania è nel miglior interesse del paese e non “minerebbe in modo significativo” la sicurezza degli Stati Uniti e degli alleati. Dovrebbero inoltre certificare che gli alleati della NATO e altri partner in Europa sono stati “opportunamente consultati”.

I funzionari dovrebbero inoltre presentare diverse relazioni al Congresso, tra cui un’analisi degli effetti di un drawdown sulla sicurezza e l’interoperabilità degli Stati Uniti e degli alleati, un’analisi degli effetti sulla capacità di “scoraggiare” la Russia e un piano dettagliato su come il trasferimento sarebbe attuato.

L’amministrazione dovrebbe inoltre rilasciare certificazioni identiche e presentare relazioni se desidera ridurre il numero di forze in Europa in generale. L’emendamento impedirebbe inoltre al Pentagono di cedere proprietà in Europa a meno che non certifichi che “non è prevedibile alcun requisito militare per un uso futuro dell’infrastruttura o della proprietà reale”.

Truppe USA in Nord Europa

Nonostante abbia ottenuto il sostegno bipartisan, l’emendamento è stato contrastato da alcuni dei sostenitori di Trump.

“Non è come se la nostra presenza in Germania impedisse alla Russia di marciare in Crimea”, ha detto il rappresentante Matt Gaetz (R-Fla.), Aggiungendo, “È profondamente deludente che quando ci sono repubblicani e democratici in tutto il paese che cercano di mettere la nostra nazione in primo luogo, alla ricerca di un minor coinvolgimento degli Stati Uniti, che sembra esserci un’enorme convinzione bipartisan sul comitato che dovremmo impegnarci ovunque “.

Anche la rappresentante progressista Ro Khanna (D-Calif.) Si è unita in opposizione all’emendamento.

“La realtà è che i progressisti sono sempre stati per la riduzione razionale delle truppe all’estero”, ha detto Khanna, aggiungendo, “Ciò di cui abbiamo bisogno è un rafforzamento delle nostre alleanze, un chiaro messaggio per la Russia attraverso un’efficace diplomazia che non intendiamo sostenere ulteriormente aggressività e interferenza nelle nostre elezioni, ma questa non dovrebbe essere una reazione istintiva per non ridurre i livelli delle truppe “.

