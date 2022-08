Il declino e la caduta dell’Impero d’Occidente

di Batiuska

Un giorno nel futuro, uno studioso erudito scriverà un tomo pesante intitolato Il declino e la caduta dell’Impero d’Occidente. La pagina dei contenuti può includere, tra l’altro, dodici capitoli con titoli simili a questo: Prima guerra mondiale. Seconda guerra mondiale. Corea. Vietnam. Palestina. Iran. Nicaragua. Afghanistan. Iraq. Siria. Ucraina. Taiwan.

Infatti, Karin Kneissel, l’ex ministro degli Esteri austriaco, sta attualmente scrivendo un libro il cui titolo provvisorio è “Un Requiem per l’Europa”. In un’intervista con Asia Times il 31 luglio, ha detto:

“I Paesi europei stanno diventando sempre più deboli sulla scena internazionale e il loro posto viene preso dai Paesi asiatici”. Ha dichiarato inoltre che l’Europa “dove è nata e cresciuta e a cui era devota non esiste più”. I leader europei, per ignoranza e arroganza, trascurano le realtà geopolitiche esistenti e i principi base della diplomazia, il che ha creato una situazione pericolosa.

Lei ha aggiunto:

«È legato all’eurocentrismo. Pensiamo di essere così grandi che nessuno può fare a meno di noi… Mi sembra che l’Europa abbia bisogno della Russia più di quanto la Russia abbia bisogno dell’Europa. Se ho ragione, allora è davvero nell’interesse del Vecchio Continente trattare Mosca come un nemico, spingendola verso Pechino? Oggi gli europei sono sempre più disillusi e disperati, il che potrebbe portare a disordini di massa e violenze anti-governative. »

Kneissel, che viene dall’Europa centrale, dà l’impressione che l’Europa viva nel passato, prima del 1914, quando era politicamente centrale nel mondo, invece di essere un ristagno politico più o meno poco interessante, come nel 2022. Quel che è certo è che la caduta fisica di un impero è sempre preceduta dalla sua caduta spirituale. In che cosa consisteva questa caduta spirituale?

In primo luogo, ci sono state due generazioni di guerre euroamericane (“mondiali”) con i loro sacrifici umani genocidi e sadici di decine di milioni di giovani, soprattutto giovani russi e cinesi. Ciò ha portato al crollo degli stati-nazione e delle identità nazionali, almeno nell’Europa occidentale. In secondo luogo, ci sono state due generazioni di guerre culturali progettate per spezzare la vita familiare. Il primo è iniziato negli anni ’60. I “genitori single” sono poi diventati la norma, e non più il padre biologico, la madre biologica e i figli biologici, l’elemento base di tutte le società e di tutti gli Stati. Dopo una sola generazione di questa guerra, con l’apparizione di patrigni, matrigne e figliastri, senza alcun legame biologico tra loro, una malattia rivoltante e a lungo repressa è tornata alla ribalta. Si chiama pedofilia.

In terzo luogo, questa rottura della vita familiare che va avanti da due generazioni, negli ultimi dieci anni, ha causato una guerra tra i sessi. Non c’è più un padre, una madre, un figlio o una figlia perché la rottura della famiglia significa che i bambini non hanno modelli di ruolo padre/madre, quindi pochi di loro ora sanno chi sono e come comportarsi e hanno relazioni. Assistiamo così alla grande confusione, all’invenzione del Genitore UNO e del Genitore DUE, del “matrimonio” omosessuale legalizzato quasi ovunque nell’Europa occidentale, promosso da politici sempre più omosessuali, e dell’adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso.

In Ucraina, sotto la pressione dei suoi sponsor transatlantici e dell’Europa occidentale, si propone di introdurre questo “matrimonio” omosessuale. Questo è il prezzo che gli ucraini devono pagare per i miliardi di dollari in armi suicide che ricevono per promuovere i “valori occidentali”. Di solito, se vendi qualcosa, ottieni qualcosa in cambio. Ma se vendi la tua anima a Satana, non solo non ricevi nulla in cambio, ma devi anche pagare per la vendita. La caduta spirituale precede sempre la caduta dello stato. In Ucraina, molti hanno notato i tatuaggi e i pentagrammi satanici sui corpi di teppisti neonazisti che formavano l’élite delle forze armate del regime di Kiev e molti hanno visto video che mostrano i loro rituali satanici.

Tutto questo in nome dell’“uguaglianza” e dei “diritti umani”. Fu la fine dell’Impero Romano, che oggi è chiamato il mondo occidentale. Si conclude vergognosamente con la guerra in Ucraina provocata e istigata dagli Stati Uniti, negli infernali incendi sulfurei in cui è gettata l’intera Europa. Come ai giorni di Sodoma e Gomorra, così è oggi ai giorni di Eurosodoma e Gomerica.

Ciò che è straordinario è l’autogiustificazione del mondo occidentale del proprio suicidio e il suo rifiuto di ammettere che c’è qualcosa di sbagliato in esso. Al contrario, solo i suoi “valori” di “libertà, democrazia e diritti umani” sono corretti e dovrebbero quindi essere diffusi nel “mondo libero”. Tutti coloro che non ne accettano i “valori”, che di fatto sono anti-valori perché distruttivi e poco costruttivi come i veri valori, devono essere derisi, calunniati e, se necessario, sottoposti a bombardamento. Il mondo occidentale oggi somiglia visibilmente a quegli affreschi medievali che mostrano i tormenti dell’inferno, che è la morte spirituale. Il mondo occidentale è stato demonizzato,

Poco più di cinquant’anni fa, nel 1971, un popolare cantante americano di nome Don McLean evocò, in modo quasi profetico, questi tormenti, cioè la morte spirituale, in una canzone dal titolo “American Pie”. Descrivendo come l’America avesse perso la fede nel decennio precedente degli anni ’60, ha cantato che “per dieci anni siamo stati da soli” e che ha visto “Satana ridere di piacere”, e che “le campane della chiesa erano tutte rotte / E il tre uomini che ammiro di più / Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo / Presero l’ultimo treno per la costa… / Cantando, sarà il giorno della mia morte”.

Il problema con il mondo occidentale è che non vuole ascoltare. In effetti, quello stesso anno, McLean, che è cresciuto come cattolico, ha scritto un’altra canzone chiamata “Vincent”. Le sue parole trovano un’eco, forse ancora più profetica, in relazione all’attuale rifiuto dell’Occidente, legato dalle catene del suo egocentrismo narcisistico, ad ascoltare. Si rifiuta di ascoltare non solo la Russia, ma anche tutte le voci del buon senso e della tradizione universale, ovunque nel mondo, anche dentro di sé:

Non volevano ascoltare, non sapevano come,…

Non volevano ascoltare, ancora non ascoltano,

forse non lo faranno mai.

Fonte: The Saker

Traduzione: Luciano Lago