Il cupo senso di rassegnazione di Pechino

di Stephen Roach

Mentre il jet lag svanisce (per lo più) dal mio primo viaggio di ritorno in Cina in quasi tre anni e mezzo, alcune impressioni sfocate diventano più nitide.

Con l’ampio consenso dei cinesi che ho incontrato durante la mia visita a Pechino dal 23 al 28 marzo, l’aria era carica di un cupo senso di rassegnazione di fronte al conflitto USA-Cina. Tale è stato il caso di funzionari governativi, accademici, dirigenti d’azienda e studenti con cui ho parlato al China Development Forum e in molti altri eventi durante il mio viaggio.

Per rassegnazione non intendo una profonda comprensione dell’origine del problema. Al contrario, la maggior parte sembra perplessa per l’improvviso e netto deterioramento delle relazioni USA-Cina negli ultimi cinque anni – la guerra commerciale che si è rapidamente trasformata in una guerra tecnologica e ora in una nuova Guerra Fredda. Ma sono stati particolarmente turbati dall’inquietante svolta degli eventi negli ultimi otto mesi, a partire dalla visita di Pelosi a Taiwan e passando per il fiasco del pallone, l’annullamento della visita del segretario Blinken a Pechino, la resa dei conti Blinken-Wang a Monaco, l’attacco estremo alla Cina in mostra alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e controparte di McCarthy per ricevere il presidente taiwanese Tsai Ing-wen durante una visita di transito in California.

Il consenso cinese ora ritiene che si possa fare ben poco per fermare questa preoccupante spirale discendente nella relazione bilaterale più importante del mondo. La domanda che mi è stata posta più spesso la scorsa settimana a Pechino è stata: “Come è potuto accadere così in fretta?” Sebbene accettino l’idea che la relazione sia sempre stata difficile, si sono aggrappati all’idea che alla fine la sanità mentale avrebbe prevalso e che i due superpoteri avrebbero trovato un modo per risolvere le loro differenze. Le tariffe di Trump del 2018 sono state ovviamente un campanello d’allarme. La catena di eventi che ne è seguita ha ormai dissipato ogni parvenza di speranza.

Ma la rassegnazione parla di una diversa dimensione del conflitto: l’accettazione che è qui per restare e che c’è ben poco che si possa fare per fermare l’escalation, per non parlare di trovare una via per la risoluzione del conflitto.

Riluttanti o incapaci di neutralizzare un conflitto apparentemente irrisolvibile con gli Stati Uniti, i leader cinesi si stanno ora concentrando su altre cose: ripresa economica, un nuovo ciclo di riforme di “apertura”, novità della governance globale, un partenariato geostrategico con la Russia e un approfondimento di impegno ideologico al pensiero di Xi Jinping.

È certamente prerogativa della Cina plasmare la propria agenda. Ma ho la spiacevole sensazione che i leader cinesi stiano ora lottando per conciliare i loro obiettivi fondamentali di prosperità e statura globale con il crescente conflitto con gli Stati Uniti. In tal modo, rifiutano solo un importante compromesso tra conflitto e prosperità. Washington, ovviamente, potrebbe ignorare le stesse trappole della negazione.

L’accettazione è spesso il primo passo per risolvere problemi difficili. Ma oggi non sembra essere così, almeno non ancora. Mentre la Cina alza le spalle in segno di rassegnazione e persegue la propria agenda, il caso per la risoluzione del conflitto rimane più sfuggente che mai. Ciò ha portato ad alcune discussioni molto interessanti sul piano che descrivo in Accidental Conflict .

C’è, ovviamente, un lato oscuro nella rassegnazione – di una Cina che ha perso ogni speranza e si sta ora preparando per una fase molto più pericolosa di escalation del conflitto – l’azione militare cinetica. Fortunatamente, non ho provato una sensazione del genere durante il mio recente viaggio a Pechino. Ma solo il pensiero, rafforzato dalla recente belligeranza nei confronti del Congresso degli Stati Uniti, si aggiunge alla persistente privazione del sonno dovuta al jet lag.

fonte: Bruno Bertez

Traduzione: Gerard Trousson