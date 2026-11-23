La Direzione dell’intelligence militare delle Forze di Difesa israeliane (IDF) ha avvertito il Primo Ministro Benjamin Netanyahu che un attacco unilaterale contro l’Iran potrebbe innescare una massiccia escalation su diversi fronti contemporaneamente, secondo quanto riportato domenica dal Canale 12 della televisione israeliana .

L’avvertimento è giunto durante un incontro segreto la scorsa settimana, nel contesto delle crescenti discussioni delle ultime settimane su una possibile azione militare israeliana contro la Repubblica islamica . Tuttavia, l’intelligence militare ha indicato che ulteriori attacchi potrebbero innescare un’escalation non solo in Libano, ma anche in Siria e nella Striscia di Gaza.

Inoltre, queste previsioni contraddicono le stime dello stesso Netanyahu, il quale starebbe valutando la possibilità di condurre un’operazione militare limitata della durata di alcuni giorni .

Operazione “inevitabile”

Secondo quanto riportato, in recenti incontri con ministri e alti funzionari, il presidente israeliano avrebbe affermato che “un’operazione contro l’Iran è inevitabile ” . Un ufficiale delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) ha confermato che gli eserciti israeliano e statunitense, tramite il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), hanno già “condiviso e approvato i piani ” .

Secondo alcune fonti, la questione principale ancora irrisolta riguarda la tempistica dell’operazione. Israele e gli Stati Uniti sarebbero in attesa di una decisione del presidente americano Donald Trump, il quale, secondo il New York Times, starebbe valutando la possibilità di lanciare una nuova serie di attacchi su larga scala contro l’Iran .

In precedenza, il viceministro della Difesa iraniano Majid Ibn Reza aveva dichiarato che il suo Paese avrebbe continuato a combattere contro Stati Uniti e Israele fino alla vittoria . Aveva inoltre sottolineato che, nonostante i danni alle infrastrutture subiti durante la guerra, le conoscenze e le capacità militari dell’Iran rimangono intatte.

Fonte: RTActualidad

Traduzione: Luciano Lago