Il cuore dell’Eurasia si alza per sfidare l’Occidente

di Pepe Escobar

Il presidente Xi Jinping aveva detto al presidente Putin alla fine del loro vertice lo scorso marzo a Mosca che ora stiamo affrontando “grandi cambiamenti che non si vedevano da un secolo”, che si applica direttamente al nuovo spirito che regna nell’Heartland.

Il vertice Cina-Asia centrale tenutosi la scorsa settimana a Xian, l’ex capitale imperiale, è stata per Xi l’occasione per consolidare l’espansione della Belt and Road Initiative, che partono dall’ovest della Cina, nello Xinjiang, per unirsi ai suoi vicini occidentali, poi Iran, Turchia ed Europa dell’Est.

A Xian, Xi ha sottolineato in particolare gli aspetti complementari tra la BRI e la Shanghai Cooperation Organization (SCO), dimostrando ancora una volta che i cinque “stan” dell’Asia centrale, agendo insieme, dovrebbero contrastare la proverbiale ingerenza esterna attuata tramite “terrorismo, separatismo ed estremismo”. “.

Il messaggio era chiaro: queste strategie di guerra ibrida sono tutte incorporate nel tentativo dell’egemone di continuare a incoraggiare rivoluzioni colorate in serie. I fautori dell ‘”ordine internazionale basato su regole”, ha accennato Xi, non si fermeranno davanti a nulla per impedire un’ulteriore integrazione dell’Heartland.

I soliti sospetti, infatti, già affermano che l’Asia Centrale stia cadendo in una potenziale trappola, catturata in pieno da Pechino. Eppure questo è qualcosa che la “diplomazia multi-vettore” del Kazakistan, inventata fin dagli anni di Nazarbayev, non permetterebbe mai.

Quello che Pechino sta sviluppando, invece, è un approccio integrato attraverso un segretariato C+C5 con ben 19 canali di comunicazione distinti.

Il nocciolo della questione è potenziare la connettività di Heartland attraverso il BRI Core Corridor .

E questo include, in modo cruciale, il trasferimento di tecnologia. Attualmente sono in corso decine di programmi di trasferimento industriale con il Kazakistan, una dozzina in Uzbekistan e diversi in discussione con Kirghizistan e Tagikistan. Questi programmi sono pubblicizzati da Pechino come parte delle “Harmonious Silk Roads”.

Lo stesso Xi, da pellegrino postmoderno, ha dettagliato la connettività nel suo discorso di apertura a Xian: ” L’autostrada Cina-Kirghizistan-Uzbekistan che attraversa le montagne del Tian Shan, la superstrada Cina-Tagikistan che sfida l’altopiano del Pamir, il petrolio Cina-Kazakhstan gasdotto e il gasdotto Cina-Asia centrale che attraversano il vasto deserto, sono l’odierna via della seta. »

La rinascita della “cintura” di Heartland

La Cina di Xi riflette ancora una volta le lezioni della storia. Qello che sta accadendo ora ci riporta alla prima metà del I millennio a.C., quando l’impero persiano achemenide si affermò come il più grande fino ad oggi, estendendosi dall’India a est e dall’Asia a nord-est fino alla Grecia a ovest e all’Egitto a il sud-ovest.

Per la prima volta nella storia, i territori che abbracciano l’Asia, l’Africa e l’Europa sono stati riuniti, portando a un boom del commercio, della cultura e dell’interazione etnica (quelli che la BRI definisce oggi come “scambi tra i popoli”).

Fu così che il mondo ellenistico entrò in contatto con l’India e l’Asia centrale, stabilendo le prime colonie greche in Battriana (nell’attuale Afghanistan).

Dalla fine del I millennio a.C. fino al I millennio d.C., una vasta area che si estendeva dal Pacifico all’Atlantico – comprendendo, tra gli altri, l’Impero Cinese Han, il Regno Kushan, i Parti e l’Impero Romano – formarono “una continua cintura di civiltà, stati e culture ”, come l’ha definita il professor Edvard Rtveladze dell’Accademia delle scienze dell’Uzbekistan.

Questo è, in poche parole, il cuore del concetto cinese di “cintura” e “strada”: “cintura” si riferisce all’Heartland, “strada” alla via della seta marittima.

Poco meno di 2.000 anni fa ha segnato la prima volta nella storia umana che i confini di diversi stati e regni erano immediatamente adiacenti l’uno all’altro per non meno di 11.400 km, da est a ovest. Non stupisce quindi che proprio in questo periodo sia nata la leggendaria Via della Seta – in realtà un dedalo di strade -, la prima via di comunicazione transcontinentale.

Fu la diretta conseguenza di una serie di turbini politici, economici e culturali che coinvolsero i popoli dell’Eurasia. La storia, all’epoca dell’accelerazione del XXI secolo, ripercorre oggi queste tappe.

La geografia, dopotutto, è destino. L’Asia centrale è stata attraversata da innumerevoli migrazioni di popoli del Vicino Oriente, indoeuropei, indoiraniani e turchi; fu centro di importanti interazioni interculturali (culture iraniane, indiane, turche, cinesi, ellenistiche); ed è stato attraversato praticamente da tutte le maggiori religioni (buddismo, zoroastrismo, manicheismo, cristianesimo, islam).

L’Organizzazione degli Stati turchi, guidata dalla Turchia, sta anche lavorando per ricostruire gli accenti dell’identità turca nell’Heartland, un vettore che si svilupperà insieme all’influenza di Cina e Russia.

Cantieri di lavoro sulal Belton Road

Questa partnership per una maggiore Eurasia

La Russia sta andando per la sua strada. In una recente sessione del club Valdai , si è svolta un’importante discussione sul Greater Eurasian Partnership in relazione all’interazione tra la Russia e l’Heartland e i vicini Cina, India e Iran.

Mosca vede il concetto di Greater Eurasian Partnership come il quadro essenziale per raggiungere la tanto desiderata “coesione politica” nello spazio post-sovietico – sotto l’imperativo dell’indivisibilità della sicurezza regionale.

Ciò significa, ancora una volta, prestare la massima attenzione ai tentativi seriali di provocare rivoluzioni colorate in tutto il cuore dell’Heartland..

Proprio come a Pechino, Mosca non si illude che l’Occidente collettivo non esiterà a irreggimentare l’Asia centrale come parte della campagna russofoba. Per più di un anno, Washington ha già affrontato l’Heartland sotto forma di minacce di sanzioni secondarie e grossolani ultimatum.

L’Asia centrale conta quindi solo come parte della guerra ibrida in corso – e in un altro modo – contro il partenariato strategico Russia-Cina. Nessuna grande prospettiva per il commercio e la connettività sotto le nuove vie della seta, nessun partenariato della Grande Eurasia, nessun accordo di sicurezza sotto la CSTO, nessun meccanismo di cooperazione economica come l’Unione economica eurasiatica (EAEU).

O sei un “partner” nella demenza delle sanzioni e/o un fronte secondario nella guerra contro la Russia, o ci sarà un prezzo da pagare.

Il “prezzo”, fissato dai proverbiali psicopatici neocon straussiani attualmente a capo della politica estera USA, è sempre lo stesso: una guerra per procura via terrore, che sarà fornita dallo Stato Islamico nel Khorassan, le cui cellule nere sono pronte a essere risvegliate in alcuni boschi dell’Afghanistan e nella valle di Ferghana.

Mosca è ben consapevole della posta in gioco alta. Ad esempio, da un anno e mezzo, quasi ogni mese, una delegazione russa arriva in Tagikistan per attuare, in pratica, il “pivot to the East”, sviluppando progetti nei settori dell’agricoltura, della sanità, dell’istruzione, della scienza e del turismo.

L’Asia centrale dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nell’espansione dei BRICS+, che è sostenuta dai due leader BRICS, Russia e Cina. L’idea di un BRICS + Asia centrale è seriamente discussa da Tashkent ad Almaty.

Ciò comporterebbe la creazione di un continuum strategico tra Russia e Cina, Asia centrale, Asia meridionale, Asia occidentale, Africa e America latina, che riguardi la logistica della connettività, il commercio, l’energia, la produzione, gli investimenti, le scoperte tecnologiche e l’interazione culturale.

Pechino e Mosca, ciascuna a suo modo e con le proprie formulazioni, stanno già mettendo in atto il quadro necessario per la fattibilità di questo ambizioso progetto geoeconomico: l’Heartland è ancora una volta al servizio da protagonista in prima linea nella storia . , proprio come i regni, mercanti e pellegrini di quasi 2000 anni fa.

fonte: Sputnik News

Traduzione: Luciano Lago