Il culto della morte occidentale si sta manifestando proprio vicino a casa nostra.

di Finian Cunningham

Capitalismo, fascismo, guerre, la classe sociale di Epstein, povertà e sofferenza endemiche: è un culto della morte che ci tocca da vicino.

Siamo indecisi se gettare la televisione dalla finestra o vomitare la colazione sentendo i governi europei affrettarsi a condannare il raid aereo delle forze yemenite contro l’aeroporto internazionale Re Khalid in Arabia Saudita.

L’esplosione di un missile balistico che ha colpito l’aeroporto lo scorso fine settimana, il 12 ottobre, ha ucciso almeno 13 civili e ferito decine di altri viaggiatori. Un video impressionante mostra il momento in cui il missile ha trapassato un edificio del terminal.

I leader europei si sono immediatamente affrettati a condannare unanimemente il “terrorismo” yemenita e hanno promesso solidarietà e sostegno all’Arabia Saudita. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump l’ha definita una “cosa terribile” (come se bombardare gli scolari non fosse già abbastanza terribile).

Gran Bretagna, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Austria, Paesi Bassi e Spagna hanno tutte condannato con veemenza l’attacco in Yemen.

L’attacco alla capitale saudita è avvenuto dopo che le forze armate yemenite, guidate da Ansarallah, avevano chiaramente avvertito i sauditi che i loro aeroporti sarebbero stati presi di mira e che i civili avrebbero dovuto evitare le zone. Gli aeroporti, tuttavia, sono rimasti aperti e hanno funzionato normalmente. Gli yemeniti hanno dichiarato che l’attacco a Riyadh e ad altri aeroporti sauditi era una risposta ai numerosi raid aerei condotti dai sauditi nelle ultime settimane contro i centri abitati yemeniti.

Centinaia di civili yemeniti sono stati uccisi da quando l’Arabia Saudita ha violato una tregua di quattro anni lanciando un raid aereo sull’aeroporto internazionale di Sana’a, la capitale yemenita, il 13 luglio. Aerei da guerra sauditi, tra cui F-15 forniti dagli Stati Uniti e Typhoon europei, hanno bombardato incessantemente villaggi in tutto lo Yemen. Questa settimana, due giorni dopo l’attacco di Riyadh, almeno nove persone, tra cui cinque bambini, sono state uccise nei raid aerei su abitazioni nella città di Taiz e nella provincia di al-Jawf, nel nord del Paese. Un filmato trasmesso da Al Masirah TV mostrava un padre sconvolto che stringeva tra le macerie il corpo mutilato del figlio. Nessun leader europeo ha condannato l’atrocità.

Come sottolineano gli ex europarlamentari irlandesi Mick Wallace e Clare Daly nel loro podcast di questa settimana, la reazione ufficiale europea è caratterizzata da totale ipocrisia e da un’interpretazione cinica del conflitto nella penisola arabica.

Gran Bretagna e Francia in particolare, insieme agli Stati Uniti, hanno sostenuto l’aggressione saudita contro lo Yemen sin dal suo inizio nel 2015. In sette anni, queste aggressioni hanno causato la morte di quasi 400.000 yemeniti, vittime di raid aerei e del blocco della consegna di aiuti umanitari.

L’Unione Europea è rimasta sostanzialmente in silenzio per sette anni. Non sono state presentate proteste a Washington, Parigi o Londra. Non sono stati convocati ambasciatori e non sono state imposte sanzioni.

La ripresa delle ostilità, innescata dai raid aerei sauditi su Sana’a a luglio, è stata facilitata dagli aiuti militari di Washington e Londra, che hanno fornito aerei da combattimento, consiglieri militari e informazioni di intelligence.

Nessun governo europeo si è preso la briga di condannare questo recente massacro, appoggiato dagli Stati Uniti e dal Regno Unito.

È quindi oltraggioso sentire il ministro degli Esteri britannico, Ed Miliband, dichiararsi “inorridito” dall’attacco all’aeroporto di Riyadh, mentre altri leader europei giurano la loro “piena solidarietà al Regno dell’Arabia Saudita”.

Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha condannato l'”atto terroristico” dello Yemen .

Il suo omologo francese ha dichiarato che la Francia è al fianco dell’Arabia Saudita “per difendere il suo territorio e le sue infrastrutture” (senza menzionare ciò che i sauditi infliggono al territorio yemenita da anni).

Sana’a bombardamento saudita

Riferendosi all’attacco di Riyadh, estrapolato dal contesto, la politica italiana Giorgia Meloni ha dichiarato: “Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono inaccettabili e devono cessare”. Certo, ma perché non dirlo anche ai sauditi, che agiscono deliberatamente su una scala così ampia con il supporto di Washington e Londra?

Ciò che emerge qui non è solo la disgustosa ipocrisia e la bancarotta morale. È la manifestazione di una corruzione sistematica e di responsabilità penale. Non si tratta semplicemente dell’ennesimo esempio dei fallimenti di una classe politica europea dal giudizio altamente discutibile. È la portata sempre più palese della corruzione.

Questi stessi sostenitori europei dei monarchi sauditi, che stanno conducendo una guerra genocida contro lo Yemen, appoggiano anche il regime sionista israeliano nello sterminio dei palestinesi. Si rendono complici avallando l’aggressione americana contro Iran, Cuba e Venezuela. Finanziano il regime neonazista di Kiev affinché continui la sua guerra per procura contro la Russia, nonostante oltre un milione di vittime militari ucraine e il rischio di una conflagrazione nucleare.

Il culto della morte del capitalismo occidentale si manifesta senza vergogna su più fronti, rivelando il male organico che lo anima. Si ha la sensazione che l’intera storia dell’imperialismo occidentale si stia ora consumando in un’orgia finale di barbarie.

In passato, questo culto della morte operava discretamente all’interno di scenari di conflitto apparentemente disparati. Le guerre combattute in continenti diversi non sembravano realmente collegate. I media occidentali lavoravano sistematicamente per nascondere questi crimini distorcendo motivazioni e obiettivi con false narrazioni e (ridicole) affermazioni di nobili cause. L’Occidente “difendeva la democrazia”, ​​”combatteva il comunismo”, “preservava i diritti umani” o “combatteva il terrorismo”, o altri pretesti che, presi singolarmente e combinati con la massiccia propaganda mediatica, riuscirono a convincere molte persone della plausibilità di queste menzogne.

Oggi, sembra che una successione di guerre stia finalmente mettendo a nudo il sistema stesso che alimenta la violenza, così come la sua insaziabile sete di sofferenza umana.

Come si può lavorare per un sistema così vile, per questo culto che venera la morte, che è il capitalismo, senza essere consapevoli delle sue pratiche nefaste? Per rimanere nell’ignoranza, bisogna ricorrere alla negazione o alle menzogne. Questo inganno potrebbe essere sostenibile in situazioni isolate e apparentemente scollegate. Ma non quando il sistema viene smascherato in tutta la sua orribile realtà.

Le guerre passate americane ed europee potrebbero essere state presentate con successo all’opinione pubblica occidentale come conflitti isolati e sfortunate vicende. Ne sono esempi la guerra di Corea, la guerra del Vietnam, le guerre in America Latina, in Africa, nell’ex Jugoslavia, in Afghanistan, in Iraq e, più recentemente, in Libia.

Negli ultimi anni, con l’evolversi della consapevolezza, l’opinione pubblica ha cominciato a riconoscere e denunciare queste “guerre eterne”.

Tuttavia, il mondo sta assistendo a una totale militarizzazione della macchina da guerra che si autodefinisce “democrazia occidentale”.

Ciò che sta accadendo in Ucraina, a Gaza, in Iran e nello Yemen non è una semplice coincidenza. È un culto della morte messo a nudo, impossibile da nascondere. Si manifesta anche negli attacchi e nell’incarcerazione di cittadini occidentali che denunciano il genocidio o semplicemente invocano la pace.

Capitalismo, fascismo, guerre, la mafia di Epstein, povertà e sofferenza endemiche: ecco il culto della morte che si manifesta vicino a casa nostra.

I politici, il governo, i media e gli esperti che lo incoraggiano o lo servono sono ora chiaramente identificati.

Fonte: Strategic Culture Foundation

Traduzione: Luciano Lago