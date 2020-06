Il cugino di Gheddafi avverte Erdogan: “Siamo in grado di raggiungere Istanbul”

BEIRUT, LIBANO (20:00) – Il funzionario politico del Fronte di lotta nazionale libico e cugino dell’ex presidente libico, Ahmed Gaddaf Al-Dam, ha dichiarato giovedì che l’Egitto ha il diritto di difendersi, sottolineando che molti di gli attentati che si sono verificati all’interno del paese sono venuti dalla Libia.

In un’intervista a Sky News Arabia, Qaddaf Al-Dam ha sottolineato che gli sforzi del presidente turco Recep Tayyip Erdogan per interferire in Libia falliranno ”.

Ha anche considerato che Ankara “sta attuando un piano elaborato dall’Occidente”, dicendo: “I Fratelli Mussulmani in Turchia hanno perso la testa e sono stati attirati in una trappola per essere prosciugati finanziariamente, moralmente e militarmente, e creando loro problemi interni. Provo compassione per la Turchia perché la Libia tornerà forte, poiché abbiamo la volontà e la forza, e siamo un paese che ritorna e recupera “.

Cugino Addaf con Gheddafi

“Le nostre forze armate stanno tornando e uniranno le forze tra loro a est, ovest e sud. Non saranno in grado di resistere alle nostre tribù e non vi è alcuna legittimità in Libia se non la legittimità del popolo libico ”.

Ha aggiunto: “L’Occidente non permetterà alla Turchia di esistere militarmente nel Mar Mediterraneo, né di ottenere la ricchezza della Libia, ma l’incoscienza di Erdogan e l’incoraggiamento di coloro che lo circondano gli hanno fatto credere che sarebbero stati vittoriosi, ma potrebbe scivolare presto in questo fosso. ”



Nlla foto in alto -Ahmed Gaddaf al-Dam, cugino dell’ex presidente della Libia Muammar Gheddafi

Fonte: Al Masdar News

Traduzione: Luciano Lago