Il crimine organizzato impone la legge marziale in Brasile dopo che Bolsonaro si rifiuta di farlo

I criminali delle gang organizzate, nelle sterminate aree urbane del Brasile, si aggrappano alla paura della malattia per dimostrare quanto la gente abbia bisogno di un sistema d’ordine.

Mentre la pandemia di coronavirus continua a diffondersi in tutto il Brasile, bande criminali organizzate a Rio de Janeiro si sono fatte avanti per imporre il proprio coprifuoco e posti di blocco, nel tentativo di ridurre al minimo i danni alla gente delle favelas o ai bassifondi della città .

La mossa arriva quando il presidente di estrema destra Jair Bolsonaro, affronta un’ondata di critiche sulla sua gestione del nuovo virus, che ha respinto come una “piccola influenza” e una “fantasia”, facendo esplodere le richieste della sinistra per le sue dimissioni e rumori su un complotto militare per estromettere il famigerato capo di stato.

I media brasiliani hanno riferito che i gangster hanno diffuso messaggi attraverso WhatsApp e altre piattaforme per chiedere alla gente del posto di rispettare un coprifuoco serale o altrimenti ricevere una lezione di ” rispetto ” che non avrebbero dimenticato.

Il quotidiano digitale brasiliano G1 riporta che un messaggio diceva:

“Attenzione a tutti i residenti di Rio das Pedras, Muzema e Tijuquinha! Il coprifuoco inizia oggi alle ore 20 . Chiunque venga visto per strada dopo questo tempo imparerà a rispettare gli altri! ”

Mentre in un messaggio simile si legge:

“Vogliamo il meglio per la popolazione. Se il governo non ha la capacità di ripararlo, il crimine organizzato lo risolve “.

Una fonte ha anche riferito che nella “Ciudad de Dios”, con sede a Rio Ovest, o “Città di Dio” – la favela tentacolare resa famosa nel film omonimo di successo del 2002 – i gangster hanno fatto un giro per emettere avvertimenti ai residenti per obbedire al blocco o affrontare misure disciplinari.

Un messaggio diceva:

“Stiamo imponendo un coprifuoco perché nessuno lo sta prendendo sul serio. Chiunque si trovi in ​​giro per la strada o faccia una passeggiata riceverà un correttivo e servirà da esempio. Meglio stare a casa senza fare nulla. Il messaggio è stato dato. “

I post sui social media mostrano anche le organizzazioni della comunità e le associazioni civiche che svolgono attività di sensibilizzazione nei quartieri poveri nella speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di rimanere a casa ed essere consapevoli dell’igiene.

Gang brasiliane delle Favelas

Il messaggio arriva mentre i residenti si preparano alla pandemia per raggiungere proporzioni mostruose nelle zone urbane trascurate dove i servizi igienici di base sono stati descritti dai locali come “terribili”. Jefferson Maia, un 27enne residente nel complesso delle baraccopoli della City of God, ha detto a Reuters :

“A volte, non abbiamo nemmeno l’acqua per lavarci le mani correttamente. Siamo molto preoccupati per il problema del coronavirus. “

Edmilson Migowski, un infettologo dell’Università Federale di Rio, ha affermato che le favelas potrebbero diventare un focolaio per il virus nei prossimi giorni. Lui ha spiegato:

Brasil, Favela Ciudad de Dios

“L’ingresso del coronavirus in aree più dense, meno pianificate e meno assistite culturalmente potrebbe essere devastante. Dove mancano acqua, sapone e detergente, sarà difficile fermare la diffusione. “

Nel frattempo, Bolsonaro è stato accusato di aver negato incautamente i fatti sul nuovo virus, arrivando persino a rimproverare l’appello del suo ministro della salute per l’allontanamento sociale di domenica con la dichiarazione: “Moriremo tutti un giorno”.

Nota: Il presidente Bolsonaro è un ex capitano dell’Esercito, di fede evangelica, filo statunitense ed amico di Trump, filo sionista convinto che si muove sulla base delle sue convinzioni messianiche.

Pentole Pol Covid

