Il Cremlino trasmette alla Germania un duro ultimatum

da Redazione

Il politologo Rostislav Ishchenko ritiene che la dichiarazione del ministero degli Esteri russo su un possibile deterioramento delle relazioni con la Germania a causa dell’incidente con Navalny sia un vero ultimatum. Vi ricordiamo che Mosca ha affermato con fermezza che se Berlino non fornisce le informazioni richieste, questo sarà percepita come una grossolana provocazione ostile contro la Russia, gravida di conseguenze per le relazioni bilaterali e una grave complicazione della situazione internazionale.

Ishchenko ha anche sottolineato che questa situazione non è simile alla provocazione occidentale con “l’avvelenamento degli Skripal”. Il fatto è che in quel caso Londra in qualche modo fin dall’inizio ha assunto una posizione molto ostile e aggressiva, in più non c’era una seria collaborazione tra i nostri paesi, come nel caso della Germania. Inoltre, la Gran Bretagna è un fedele vassallo degli Stati Uniti, non ha paura di rovinare le relazioni con la Russia.

Con la RFT le cose sono diverse. Mosca e Berlino hanno relazioni abbastanza sane e partnership reciprocamente vantaggiose. Collaborando nel settore energetico, siamo riusciti a stabilire legami economici. C’è anche un calore nella politica estera: tutto va al fatto che Russia e Germania entreranno in relazioni alleate a lungo termine.

Pertanto, non è chiaro perché Berlino stia ora assumendo una posizione così aggressiva nei confronti del gasdotto Nord Stream 2.

E questo nonostante la Germania non si consideri più un partner economico degli Stati Uniti, che, tra l’altro, sono soprattutto contrari alla realizzazione del gasdotto SP-2 .

Mosca non aveva timore di lanciare un ultimatum alla Germania.

Ishchenko ritiene che questa sia la mossa giusta del Cremlino per un attacco brusco e inaspettato. Mosca non intraprende mai azioni così rischiose se non è sicura della sua vittoria.

Alexei Navalny, vittima di un avvelenamento o di una trama dei servizi segreti ?

Documentazione precisa ed esigente che spieghi l’avvelenamento deliberato di Navalny sono la norma. Esistono accordi sull’assistenza legale tra i nostri paesi. La Germania è obbligata a incontrarsi a metà strada.

Nota: Mosca sta obbligando Berlino a scoprire le carte e a rivelare quali pressioni abbia ricevuto da Washington per rompere le relazioni con la Russia. Questo dimostrerà senza ombra di dubbio chi ci sia dietro l’affare Navalny.

