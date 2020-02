Il Cremlino risponde alle minacce di Erdogan di cacciare l’esercito siriano da Idlib

da Redazione

di Sergei Leonov

Il turco Erdogan ha rinnovato le sue minacce in forma di ultimatum. In una conversazione telefonica con Dmitry Peskov, il portavoce del Cremlino, ha dichiarato che l’Esercito turco è pronto a far sgombrare le forze siriane da Idlib con la forza se queste non aderiranno al suo ultimatum di ritirarsi entro 24 ore.

La Turchia, negli ultimi giorni, ha accumulato notevoli forze ed armamenti nella zona di Idlib, in appoggio ai gruppi terroristi mescolando i propri soldati con questi jihadisti che da tempo occupano la zona.

In pratica Erdogan, il turco, chiede alle forze siriane di abbandonare il territorio siriano di Idlib per lasciare campo libero ai terroristi ed alle forze occupanti turche.

Peskov ha risposto ad Erdogan facendo presente che su Idlib ci sono forze siriane e russe e l’attacco non sarebbe soltanto contro i siriani ma anche contro i militari russi. Non sembra però che Erdogan abbia calcolato le conseguenze.

Dmitri Peskov, portavoce russo

Da un momento all’altro la situazione potrebbe degenerare. Non è ancora chiaro quale sarebbe la reazione dei russi in caso di attacco turco.

Ci sono varie ipotesi su quale sia il gioco di Erdogan e vari analisti suppongono che il turco sia in contatto con il Pentagono e si muova sulla base di garanzie avute da Washington di un possibile intervento degli USA in suo appoggio. La situazione in Siria è in pieno sviluppo.