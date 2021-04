Il Cremlino risponde alla situazione nel Donbass in un apparente tacito cambiamento di politica

Il 5 aprile, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha riferito che nella regione del Donbass sono iniziati combattimenti incontrollati. Ha sottolineato che le decisioni di aprire il fuoco vengono prese sul posto dai comandanti sul campo delle forze ucraine.

Sembra che il Cremlino abbia cambiato la sua politica inespressa verso l’escalation militare nel Donbass, e le autorità di Mosca hanno fatto una serie di affermazioni forti:

“Il Cremlino ritiene importante garantire la sicurezza di tutti i cittadini delle autoproclamate repubbliche del Donbass.

L’esercito russo si muove attraverso il territorio della Russia, nel modo e dove ritiene opportuno. L’esercito russo non rappresenta una minaccia per nessun altro paese al mondo.

Il Cremlino non vede motivo di dubitare della veridicità delle notizie sulla morte di un bambino nel Donbass: è difficile immaginare che si trattasse di un falso ”, ha detto l’addetto stampa del presidente russo Dmitry Peskov.

Nelle ultime settimane sono stati osservati movimenti su larga scala di truppe russe verso i confini con l’Ucraina e la Crimea. Questo è servito come scusa per la parte ucraina per mobilitare le sue forze. Tuttavia, Kiev tace sullo spostamento dei propri ranghi con equipaggiamento militare verso le Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, avvenuto settimane prima delle manovre in Russia. I movimenti delle truppe russe sul territorio del proprio paese sono più una misura di risposta.

Secondo il comunicato speciale della Milizia popolare della Repubblica popolare di Donetsk (RPD), il 3 aprile i soldati ucraini hanno effettuato un attacco agli insediamenti civili, utilizzando un drone caricato con un ordigno esplosivo improvvisato. L’attacco è stato effettuato dalla 59a brigata ucraina al villaggio di Aleksandrovskoe, RPD. Di conseguenza, un bambino di 5 anni (Vladik ) è morto e una donna è rimasta ferita. Tra le affermazioni che quei rapporti siano falsi, le foto del ragazzo assassinato sono emerse online.

In precedenza, il Cremlino non aveva partecipato attivamente a dibattiti pubblici sul conflitto nel Donbass e ha commentato solo questioni direttamente legate alla Federazione Russa. È molto probabile che Mosca cambi la sua politica nei prossimi giorni.

