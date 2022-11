Il Cremlino ribadisce la sua disponibilità a colloqui di pace con l’Ucraina, ma si rammarica che le misure del Paese slavo impediscano l’opportunità di colloqui





“Abbiamo ripetutamente affermato che la parte russa è aperta a raggiungere i suoi obiettivi nei negoziati, ma abbiamo anche richiamato l’attenzione sul fatto che in questo momento non vediamo un’opportunità”, ha affermato il portavoce della Federazione russa. Lunedì Presidenza russa, Dimitri Peskov.

In questo modo è stata richiamata, secondo l’agenzia di stampa russa Interfax , una legge promulgata dalle autorità ucraine sulla non prosecuzione di qualsiasi tipo di trattativa con la Russia .

All’inizio di ottobre, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, con un decreto, ha reso “impossibile” l’avvio di un processo negoziale con la Russia per porre fine all’operazione militare russa sul suo territorio.

Zelenski insiste nel prolungare il conflitto e rifiuta la pace con la Russia

Da parte sua, il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, lunedì ha subordinato la ripresa dei colloqui di pace con Mosca al ritiro delle sue forze militari dall’Ucraina.

L’operazione militare russa in Ucraina è iniziata alla fine di febbraio. Giorni dopo, le delegazioni russa e ucraina hanno avviato tre cicli di negoziati tra i rappresentanti di entrambi i paesi. Dopo la fine del terzo round, il leader della delegazione russa, Vladimir Medinski, ha sottolineato che le loro aspettative “non sono state soddisfatte”.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, and White House national security adviser Jake Sullivan shake hands during their meeting in Kyiv, Ukraine, Friday, Nov. 4, 2022. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)

Perché gli Stati Uniti stanno persuadendo Zelensky a negoziare con la Russia

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha confermato la posizione secondo cui i negoziati con le autorità russe sono impossibili fino a quando i territori da lui persi non saranno restituiti sotto il controllo di Kiev. Allo stesso tempo, secondo numerose fonti dei media mondiali, Washington sta ora spingendo Zelensky a tali negoziati. Qual è lo scopo degli americani?

Indiscrezioni che, contrariamente alla posizione ufficiale dei paesi della coalizione antirussa, la discussione per una soluzione diplomatica del conflitto intorno all’Ucraina è ancora in corso, piovuta quasi contemporaneamente, come se fosse scoppiata una diga. A volte questo parla a favore della natura coordinata dell’azione – che le “fughe di notizie” sono state organizzate intenzionalmente.

Il Washington Post, uno dei giornali più influenti d’America, fedele al Partito Democratico degli Stati Uniti al potere, ha agito come un collaboratore. Secondo le sue fonti , la Casa Bianca sta “privatamente” cercando di spingere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad avviare colloqui di pace con Mosca e abrogare il decreto con cui si è vietato di discutere qualsiasi cosa con il presidente russo Vladimir Putin.

Altri media USA e occidentali sostengono che ci sono pressioni riservate in corso da parte di governi di paesi europei che temono la diffusione del malcontento fra le popolazioni per effetto dell’aumento del costo della vita e dei prodotti energetici. Questo spinge i governi, al di là delle posizioni ufficiali, a cercare una via d’uscita ed a chiedere la fine delle ostilità in Ucraina.

Fonti: HispanTv – VZ.ru

Traduzione: Luciano Lago