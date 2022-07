Il Cremlino mostra il suo sostegno alla Cina

Il Cremlino si è detto “solidarietà” con la Cina, dopo che il leader cinese Xi Jinping ha avvertito il suo omologo americano Joe Biden di “non giocare con il fuoco” con Taiwan.

“Naturalmente, siamo uniti, rispettiamo la sovranità e l’integrità territoriale della Cina”, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in una conferenza stampa.

Quest’ultimo ha messo in guardia contro “ogni misura che possa infiammare” la situazione. Dmitry Peskov ha risposto a una domanda sull’avvertimento di Xi Jinping durante un’intervista con Joe Biden su Taiwan, che Pechino vede come parte del suo territorio da riprendere, se necessario con la forza.

La Cina da diversi giorni minaccia “conseguenze” se il capo dei deputati americani Nancy Pelosi si recherà sull’isola. Sebbene i funzionari statunitensi visitino spesso Taiwan, Pechino considera un viaggio di Nancy Pelosi, una delle figure più alte dello stato americano, una grande provocazione.

Da parte sua, il consigliere di Stato cinese e ministro degli Esteri Wang Yi ha incontrato il 28 luglio il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov a margine della riunione del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (OCS).

Wang Yi ha affermato che “di fronte all’attuale grave e complessa situazione internazionale, Cina e Russia, in quanto paesi principali e membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dovrebbero rafforzare la loro comunicazione strategica in modo tempestivo, che aiuterà a dimostrare la fondamentale situazione del partenariato strategico globale di coordinamento Cina-Russia, promuovere lo sviluppo sano e stabile delle loro relazioni bilaterali, sostenere e praticare un autentico multilateralismo e portare avanti lo sviluppo dell’ordine internazionale in una direzione equa e ragionevole”.

Esercitazioni navali Russia Cina

Da parte sua, Sergey Lavrov ha affermato che “le relazioni russo-cinesi hanno resistito alla prova della situazione internazionale, che ha pienamente dimostrato la tradizionale amicizia e la reciproca fiducia strategica che lega i due Paesi”.

La Russia è disposta a mantenere stretti scambi di alto livello con la Cina e promuovere una cooperazione pragmatica in vari campi, secondo il ministro russo, citato dall’agenzia di stampa Xinhua.

“Cina e Russia dovrebbero continuare a rafforzare il coordinamento negli affari multilaterali , sostenere il ruolo centrale delle Nazioni Unite negli affari internazionali, sostenere l’ordine internazionale basato sul diritto internazionale e aiutare i paesi in via di sviluppo ad aderire all'”indipendenza”, ha suggerito Sergei Lavrov.

Cina e Russia hanno concordato di lavorare a più stretto contatto nell’ambito della Belt and Road Initiative (BRI) e dell’Unione economica eurasiatica (EAEU) per promuovere la connettività regionale e lo sviluppo comune.

Fonte: rivista cinese

Traduzione: Gerard Trousson