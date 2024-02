Il Cremlino ha risposto alle parole di Macron sull’invio di truppe in Ucraina

Peskov ha annunciato l’inevitabilità di uno scontro con la NATO quando Parigi invierà truppe in Ucraina.

MOSCA, 27 febbraio – RIA Novosti. L’invio di truppe occidentali in Ucraina porterà a uno scontro militare diretto tra Russia e NATO, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando le parole del presidente francese Emmanuel Macron.

“In questo caso, non dobbiamo parlare di probabilità, ma di inevitabilità. Ecco come valuteremo. E questi paesi dovrebbero anche loro valutare allo stesso modo ed esserne consapevoli. E chiedersi se ciò corrisponde ai loro interessi e, soprattutto, agli interessi dei cittadini dei loro paesi”, ha affermato il rappresentante del Cremlino.

Secondo Peskov, il fatto stesso di discutere della possibilità di “inviare in Ucraina alcuni contingenti dai paesi della NATO” è un elemento nuovo molto importante. Tutti gli altri elementi nei discorsi del presidente francese in un modo o nell’altro sono già stati espressi, ha aggiunto Peskov.

Ha anche ricordato che la posizione di Macron sulla necessità di infliggere una sconfitta strategica alla Russia è ben nota al Cremlino.

Allo stesso tempo Mosca ha anche constatato che in Europa non c’è consenso sulla questione dell’invio dei militari. Peskov ha osservato che un certo numero di paesi partecipanti all’evento di Parigi mantengono “una valutazione abbastanza sobria dei potenziali pericoli di un’azione del genere e del potenziale pericolo di essere direttamente coinvolti in un conflitto caldo”.

Ieri sera Macron, parlando ai giornalisti al termine della conferenza sul sostegno all’Ucraina, tenutasi a Parigi , ha affermato che i leader dei paesi occidentali stavano discutendo la possibilità di inviare truppe, ma non avevano raggiunto un consenso.

Inoltre, ha affermato che i membri dell’UE hanno concordato di creare la prossima, nona coalizione per fornire all’Ucraina bombe e missili a lungo raggio. Il presidente ha ricordato che esistono già otto coalizioni europee per semplificare la fornitura di armi a Kiev , compresi sistemi di difesa aerea, artiglieria e munizioni.

Macron ha aggiunto che la Francia farà di tutto per impedire alla Russia “di vincere questa guerra”.

Successivamente, anche il primo ministro francese Gabriel Attal non ha escluso l’invio di truppe in Ucraina.

Mosca ritiene che le forniture di armi all’Ucraina coinvolgano direttamente i paesi della NATO nel conflitto.

Secondo Konstantin Gavrilov , capo della delegazione russa ai negoziati di Vienna sulla sicurezza militare e il controllo degli armamenti , secondo RIA Novosti , l‘invio di forze armate da parte dei paesi occidentali in Ucraina aumenterà il rischio di uno scontro diretto tra NATO e Russia.

Nota: I governanti europei giocano con il fuoco. Se non bastasse la psicosi di guerra creata da falsi allarmismi sul possibile attacco della Russia di Putin contro altri paesi in Europa, dopo la sconfitta dell’Ucraina, Macron ed altri stanno alzando il tiro puntando ad un intervento diretto della NATO. Questi personaggi credono che la Russia rimarrà passiva di fronte ad un aperto intervento diretto della Nato in Ucraina, sottovalutando la reazione russa. Allo stesso modo, nei mesi precedenti all’inizio della operazione militare speciale russa, i plenipotenziari occidentali avevano sottovalutato la possibile reazione russa alle azioni provocatorie della Nato in Ucraina, dove si approntavano basi militari segrete della CIA e dove si addestravano le forze ucraine fornendo armi in quantità, come riconosciuto dalla stessa sig.ra Merkel (gli accordi di Minsk serivivano solo a prendere tempo per armare l’Ucraina). Poi la reazione russa è arrivata con l’operazione militare ed gli occidentali sono “caduti dal pero”. La stessa cosa potrebbe accadere quando gli stivali delle truppe Nato calcheranno il terreno dell’Ucraina. Tuttavia allora non ci sarà neanche il tempo di meravigliarsi perchè i francesi, i tedeschi, i polacchi, i britannici e gli altri sentiranno soltanto i sibilio dei missili ipersonici russi Zircon e Iskander prima di avvertire le esplosioni sul territorio europeo. Potranno ringraziare Macron, Sholz e Sunak per le conseguenze nefaste che ne deriveranno.

La Storia a Macron non ha insegnato nulla, anche se lui si crede un piccolo Napoleone.

Nota: Luciano Lago