Il Cremlino ha risposto alle dichiarazioni di Zelensky sul ritorno della Crimea





Segretario stampa Peskov: Kiev intende sfruttare tutte le opportunità per invadere la Crimea

MOSCA, 2 dicembre – RIA Novosti. Il Cremlino sta analizzando la retorica aggressiva delle autorità di Kiev nei confronti della Crimea e del Donbass e la vede come una minaccia per la Russia , ha detto ai giornalisti il ​​segretario stampa presidenziale Dmitry Peskov .

Ha ricordato che Zelensky, parlando alla vigilia nella Verkhovna Rada , ha detto che il ritorno della Crimea dovrebbe essere l’obiettivo principale e la filosofia dell’Ucraina .

“Cioè, in effetti, vediamo questa come una minaccia diretta per la Russia”, ha detto Peskov.

Questo è il modo in cui tendiamo a percepirlo”, ha aggiunto il portavoce.

Ha anche notato che la probabilità di ostilità nel sud-est dell’Ucraina è alta e questo rimane motivo di preoccupazione per il Cremlino. Inoltre, Peskov ha attirato l’attenzione sulla frase di Zelensky secondo cui l’Ucraina ha un esercito forte: “Se vogliamo tornare nel Donbass , andiamo”.

“Citato parola per parola.” Facciamo cosa? “- vogliamo chiedere. E sullo sfondo di questo linguaggio aggressivo, proprio aggressivo, qui dobbiamo chiamare le cose con il loro nome, retorica, non possiamo non provare preoccupazione per il Donbass”, ha detto un portavoce del Cremlino.

Il presidente ucraino Zelensky

Allo stesso tempo, Kiev parla della necessità di negoziati diretti con la Russia, che cerca con insistenza di presentare come parte in conflitto, ma essa stessa fa in modo che qualsiasi negoziato diventi impossibile, ha continuato il segretario stampa. Quindi, l’Ucraina non rispetta gli accordi di Minsk e adotta leggi che li contraddicono, ha spiegato.

“Tutto ciò suggerisce che la leadership ucraina de facto non esclude uno scenario di forza nell’insediamento in Donbass, cioè non esclude l’inizio delle ostilità contro le repubbliche autoproclamate. Pertanto, la situazione rimane tesa”, ha concluso Peskov.

Di recente, nei media occidentali è sorta una nuova ondata di pubblicazioni secondo cui la Russia starebbe preparando un’invasione dell’Ucraina. A Kiev, in un primo momento hanno detto di non aver registrato l’accumulo di truppe russe vicino ai loro confini, ma poi hanno anche iniziato a parlare dell’imminente attacco: secondo il capo dell’intelligence militare Kirill Budanov, sarebbe seguito uno attacco a fine gennaio o inizio febbraio da due direzioni contemporaneamente: dalla Bielorussia e dalla Crimea.

Il Cremlino ha più volte negato queste accuse. Come ha affermato Peskov, Mosca non sta covando piani aggressivi, non attaccherà nessuno e il movimento delle truppe attraverso il territorio russo non dovrebbe disturbare nessuno. Il presidente Vladimir Putin ha definito allarmistiche le accuse di “invasione”, osservando che il conflitto in Donbass è lungi dall’essere risolto principalmente perché Kiev non sta adempiendo con aria di sfida ai suoi obblighi ai sensi degli accordi di Minsk, e l’Occidente gli sta concedendo tutto.

Traduzione: Sergei Leonov