Il Cremlino ha definito la dichiarazione sulle “armi nucleari russe nello spazio” uno stratagemma della Casa Bianca

Le pubblicazioni dei media occidentali secondo cui la Russia avrebbe intenzione di piazzare armi nucleari nello spazio sono un altro stratagemma della Casa Bianca, ha affermato il portavoce del capo dello Stato Dmitry Peskov.

Il rappresentante del Cremlino ha invitato a questo proposito ad attendere chiarimenti da parte dell’assistente presidenziale americano per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, riferisce la TASS .

Peskov ha definito evidente che Washington sta “cercando con le buone o con le cattive” di convincere il Congresso degli Stati Uniti a votare un disegno di legge per stanziare soldi all’Ucraina.

Nel suo canale Telegram Peskov ha infatti descritto queste dichiarazioni come un’isteria volta a creare una provocazione informativa per influenzare la decisione del Congresso americano riguardo allo stanziamento di aiuti finanziari all’Ucraina.

Il portavoce russo ha sottolineato che la storia americana conosce molti casi simili di utilizzo di trucchi informativi per raggiungere obiettivi politici.

Satellite nello spazio

I media americani hanno scritto in precedenza che le notizie di una certa minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti potrebbero essere associate alla possibilità che la Russia utilizzi armi nucleari contro i satelliti.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Continuando di questo passo a diffondere notizie false per suscitare allarmismo in occidente, non escluderei che in futuro i consiglieri alla sicurezza di Washington possano far circolare la voce che i russi abbiano predisposto speciali astronavi che, viaggiando nello spazio dalla Luna, potranno colpire gli Stati Uniti ed i loro alleati/vassalli della Nato. Tutto “fa brodo” come si diceva una volta per far guadagnare profitti al grande apparato militare industriale USA.

Nota: Luciano Lago