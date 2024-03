Peskov: la conversazione tra i militari tedeschi sulla Crimea indica il coinvolgimento dell’Occidente nel conflitto.

MOSCA, 4 marzo – RIA Novosti. La conversazione tra ufficiali tedeschi sugli attacchi pianificati in Crimea sottolinea il coinvolgimento diretto dell’Occidente nel conflitto in Ucraina, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce della stampa presidenziale russa Dmitry Peskov.

“Qui, ovviamente, dobbiamo scoprire se la Bundeswehr lo sta facendo di propria iniziativa, quindi la questione è quanto è controllabile la Bundeswehr e quanto il signor Scholz controlla questa situazione o fa parte della politica statale della Germania .

Entrambi sono molto cattivi, entrambi sottolineano ancora una volta il coinvolgimento diretto dei paesi del cosiddetto Occidente collettivo nel conflitto attorno all’Ucraina”, ha affermato.

Peskov ha osservato che la registrazione della conversazione stessa suggerisce che la Bundeswehr sta discutendo in modo sostanziale e specifico i piani per attacchi sul territorio russo.

“Ciò non richiede alcuna interpretazione giuridica; qui tutto è più che ovvio”, ha sottolineato l’addetto stampa.

Lui ha ricordato che Scholz ha promesso di effettuare un controllo rapido ed efficace e ha espresso la speranza che Mosca, almeno attraverso i media, sappia a cosa porterà questo controllo.

Venerdì 1 marzo, la caporedattrice del gruppo mediatico Rossiya Segodnya e del canale televisivo RT, Margarita Simonyan, ha pubblicato sul social network VKontakte il testo completo della conversazione tra ufficiali tedeschi avvenuta il 19 febbraio.

Nella registrazione, il capo del dipartimento operazioni ed esercitazioni del comando dell’aeronautica militare della Bundeswehr Frank Graefe, l’ispettore della BBC Ingo Gerhartz e i dipendenti del centro delle operazioni aeree del comando spaziale della Bundeswehr Fenske e Frostedte discutono di come “bombarderanno il ponte di Crimea. “

In particolare si parla dell’utilizzo dei missili Taurus e del caccia francese Rafale. Inoltre, i partecipanti alla conversazione hanno cercato di trovare un modo per attaccare il ponte, ma senza rendere la Germania parte del conflitto. Una delle opzioni era formare gli ucraini.

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha ammesso che alcune parti della conversazione non erano destinate al grande pubblico e ha ammesso che la Procura generale potrebbe aprire un caso a causa della fuga di notizie.

La rappresentante ufficiale del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova , ha affermato che Mosca chiede spiegazioni a Berlino . Questa mattina il dipartimento diplomatico ha convocato l’ambasciatore Alexander Lambsdorff.

Ponte sull’Elba a Dresda

Nota: A seguito di questi piani scoperti della Germania di bombardare il ponte di Crimea, alcuni commentatori hanno suggerito al Cremlino di predisporre una misura di rappresaglia per cui, nel caso che sia effettivamente colpito il ponte di Crimea, le forze russe si organizzino per bombardare e distruggere qualcuno dei ponti della Germania sull’Elba. Questo darebbe alla classe politica tedesca la misura del rischio di un conflitto diretto con la Russia. Nascondersi dietro l’Ucraina non dovrà essere più possibile. Le continue menzogne proferite dai governi della Germania e di altri paesi europei di non essere coinvolti nel conflitto, dopo questa registrazione e dopo i tanti consiglieri militari della Nato individuati in Ucraina, sono ormai scoperte.

Fonte: Ria Novosti.ru

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago