Il Cremlino ha apprezzato le parole di Zelensky sulla rottura completa con il Donbass







Una svolta nell’atteggiamento dell’Ucraina o una nuova trovata di Zelensky ?



Il Cremlino, in risposta alle parole del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sulla possibilità di sottoporre a referendum la questione della rottura di tutti i legami tra l’Ucraina e il Donbass , ha affermato che questi erano già stati recisi.

Lo ha affermato il segretario stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov in un’intervista ai giornalisti venerdì 25 giugno.

“È difficile commentare tali dichiarazioni del capo dello stato ucraino. Finora possiamo affermare che, di fatto, tutti i legami sono di fatto già interrotti. Queste regioni sono state strappate dallo stato ucraino.

Se stiamo parlando di formalizzare questo processo, questa situazione e dargli un carattere de jure, ovviamente, qui possiamo solo esprimere rammarico. Se ci sono altre idee, allora, probabilmente, seguiranno spiegazioni “, ha detto Peskov ai giornalisti.

Ricordiamo, nella sua intervista, Zelensky ha affermato che se non è possibile risolvere la situazione in Donbass nel “formato Normandia” o nel quadro di accordi alternativi con Russia e Stati Uniti, allora un referendum tutto ucraino sul può essere disposta la cessazione totale dei rapporti con la Regione.

Zelensky aveva parlato di rottura totale con il Donbass



Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha affermato che se nessuna delle opzioni di regolamento nel Donbass funziona, la questione della rottura di tutti i legami con la regione sarà sottoposta a referendum.

Lo ha annunciato durante un’intervista alla presentatrice televisiva e propagandista ucraina Natalia Moseychuk.

Zelensky con Stoltenberg

Secondo Zelensky, gli accordi di Minsk sono a malapena vivi.

Per quanto riguarda le “violazioni di Minsk””, poi il presidente ucraino ha menzionato il passaporto nel Donbass. Allo stesso tempo, ha affermato che era necessario incontrare Putin e discutere di una “agenda” sicura.

Quando Moseichuk ha chiesto come avrebbe comunicato con Putin, se questi si rifiuta di discutere del Donbass, non c’è stata una risposta specifica.

Sempre durante l’intervista, Zelensky, commentando il “Piano B”, ha affermato che una rottura con il Donbass potrebbe verificarsi se i negoziati con Russia e Stati Uniti dovessero fallire, ma gli ucraini decideranno con un referendum.

“Per quanto riguarda i piani alternativi. “Piano B” – ci siamo dentro, credo, ci siamo. E chi propone, ad esempio, un muro come “piano B” o “piano C” – non importa – un muro in qualsiasi formato… Un muro è una completa dissoluzione delle relazioni in una forma o nell’altra. Credo che questo piano possa esistere, ma la decisione di realizzarlo dovrebbe essere presa dal popolo ucraino “, ha affermato Zelensky.

Secondo lui, “se eventuali accordi alternativi con gli Stati Uniti, con la Russia e, in parallelo, nel” formato Normandia “non funzionano – funzioneranno o meno – allora il popolo ucraino voterà per il” muro ” .

Fonte: Rusvesna.ru

Traduzione: Sergei Leonov