Gli Stati Uniti, la Francia e altri paesi occidentali hanno esercitato una pressione senza precedenti sugli stati africani in vista del vertice Russia-Africa di San Pietroburgo per impedirne la partecipazione. Tale comportamento diplomatico è riprovevole, ha detto ai giornalisti il ​​​​portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

” Non entrerò nei dettagli ora, ma siamo ovviamente consapevoli che quasi tutti gli stati africani hanno subito pressioni senza precedenti da parte degli Stati Uniti, e le ambasciate francesi sul campo non hanno dormito e non dormono ancora, e altri occidentali anche le missioni stanno cercando di contribuire a questi sforzi per cercare di impedire che questo vertice abbia luogo, per impedire agli stati africani di essere rappresentati a questo vertice” , ha affermato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

Secondo lui, la posizione di Stati Uniti, Francia e altri stati merita condanna. In effetti, ha osservato Peskov, l’Occidente non riconosce il diritto sovrano degli Stati africani di scegliere autonomamente i partner sia per sviluppare la cooperazione e l’interazione in vari campi sia per discutere questioni di attualità.

A questo proposito, il portavoce presidenziale ha sottolineato che per la Russia è ora “ più importante che mai per unirsi agli africani ” e continuare il dialogo.

” Ancora una volta, dobbiamo continuare la conversazione sull’accordo sul grano che è stato interrotto, sui motivi della risoluzione, sugli sforzi della Russia per mantenere i mercati globali, sul comportamento responsabile della Russia a questo proposito e sugli obblighi che non sono stati adempiuti da entrambe le parti , ” ha proseguito il portavoce presidenziale. – Certo, parleremo di tutto questo.

Putin con leaders africani

Nota: La mentalità neocolonialista degli Stati Uniti e della Francia si evidenzia in forma innegabile da questi comportamenti. Washington si ritiene in diritto di dare direttive ai governi africani su quali partner debbano avere e su quali politiche di cooperazione siano loro consentite. In funzione di questo, gli statunitensi e i loro soci francesi utilizzano pressioni, ricatti e minacce, come si può facilmente immaginare.

Se, come avviene in questa fase, i paesi africani stanno iniziando a liberarsi dall’ipoteca neocolonialista di Stati Uniti e Francia, possiamo scommettere che assisteremo nel prossimo periodo ad azioni di sobillazione per provocare insurrezioni e tentativi di rovesciare governi, che saranno opera dei servizi di intelligence occidentali e dei loro mercenari.

Nulla cambia nella strategia dei vecchi egemoni se non il fatto che l’Africa e il sud del mondo vogliono emanciparsi dal neocolonialismo occidentale e, per loro fortuna, hanno trovato la sponda nella Russia e nella Cina.

Fonte: News Front

Traduzione e nota: Luciano Lago