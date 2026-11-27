La giurista italiana è atterrata in Costa Rica con l’obiettivo di ricevere venerdì una laurea honoris causa dall’Università statale della Costa Rica (UCR).

Giovedì le autorità di immigrazione costaricani hanno respinto l’ingresso nel Paese di Francesca Albanese , relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati.

La giurista italiana è atterrato in Costa Rica con l’obiettivo di ricevere venerdì una laurea honoris causa dall’Università statale della Costa Rica (UCR).

La situazione è stata inizialmente resa pubblica dal Consiglio Universitario dell’UCR tramite un comunicato ufficiale in cui si avvertiva che la Direzione Generale per la Migrazione e gli Stranieri stava bloccando l’ingresso del funzionario internazionale all’aeroporto Juan Santamaría.

🚨La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advierte que la remoción masiva de escombros en Gaza por parte de Israel podría destruir pruebas cruciales de crímenes internacionales. ¿Es esto una tarea de reconstrucción o la destrucción deliberada de una… pic.twitter.com/hsZrkF5mEr — teleSUR TV (@teleSURtv) September 11, 2026

In risposta all’incidente, l’università ha espresso il suo profondo rammarico per l’accaduto e ha ribadito il suo impegno a favore della libertà accademica, dello scambio di idee e della vocazione umanistica che storicamente ha caratterizzato il mondo accademico del paese.

Il direttore dell’ufficio immigrazione, Omer Badilla, ha giustificato il provvedimento citando ragioni di “sicurezza nazionale “, pur rifiutandosi di fornire dettagli specifici sulle motivazioni della decisione.

Il funzionario ha chiarito che Albanese non è detenuto né trattenuto , ma si trova piuttosto nella categoria amministrativa di “divieto d’ingresso”, rimanendo nel terminal aeroportuale in attesa di imbarcarsi su un volo per un’altra destinazione.

Finora, né la Direzione Generale per l’Immigrazione né il Ministero degli Affari Esteri hanno risposto alle richieste di informazioni formali sull’accaduto .

I deputati del partito di sinistra Fronte Ampio hanno presentato un ricorso di habeas corpus alla Camera Costituzionale con l’obiettivo di ribaltare il provvedimento e consentire l’accesso al relatore.

L’episodio si verifica in un contesto diplomatico caratterizzato dalla stretta relazione che il Costa Rica ha mantenuto con Israele nei forum internazionali, sia durante il precedente governo di Rodrigo Chaves (2022-2026) sia nell’attuale governo di Laura Fernández (2026-2030).

La visita di Albanese è avvenuta in risposta a un invito ufficiale dell’Università della Costa Rica, che le ha conferito venerdì presso la propria sede una laurea honoris causa, la più alta onorificenza accademica rilasciata da tale istituzione.

Secondo quanto riportato dal Semanario Universidad, organo di informazione istituzionale, il riconoscimento è stato approvato in virtù della rilevanza globale del suo contributo umanitario e accademico , nonché per la sua posizione etica e indipendente basata sul diritto internazionale.

Fonte: Telesur

Traduzione: Luciano Lago