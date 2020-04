Il coronavirus sta creando problemi per le guerre di Washington?

da Redazione

di Valery Kulikov

Sulla base delle relazioni dei media americani e delle discussioni nei circoli politici statunitensi, ci sono dibattiti in corso sulla USA politica verso l’ Iran e su come svilupparla. Indubbiamente, i dibattiti sono diventati più accesi a causa della pandemia di Coronavirus e dell’indifferenza che la leadership americana ha dimostrato nei confronti delle disgrazie che hanno colpito l’Iran bloccando qualsiasi invio di aiuti umanitari.

Esiste un settore di politici che pensano che Donald Trump debba offrire all’Iran una mano sollevando alcune sanzioni economiche imposte contro di esso, perché l’epidemia ha avuto il maggiore impatto su questa nazione rispetto ad altri paesi del Medio Oriente. Tuttavia, i sostenitori di tale visione sono convinti che questa mossa dovrebbe dipendere dal fatto che Teheran accetti di iniziare i negoziati con Washington senza alcuna condizione preliminare. E se le cose vanno male, la responsabilità di isolare l’Iran potrebbe essere spostata alla porta dell’Ayatollah.



Una tale svolta di eventi, come ritengono i sostenitori di questo corso d’azione, potrebbe tradursi in maggiori tensioni politiche in Iran tra le cosiddette forze di opposizione filo-occidentali e i conservatori. In tal modo Donald Trump, relativamente all’Iran, potrebbe finire per sconfiggere i democratici , che sono d’accordo con le politiche dell’ex presidente Barack Obama verso questo paese che culminarono nella firma dell’accordo sul nucleare.

Tuttavia, il segretario di Stato americano Mike Pompeo, che sembra essere il portavoce del complesso industriale militare degli Stati Uniti, ha una posizione molto più dura nei confronti dell’Iran. Dal momento che Mike Pompeo non ha veramente una visione strategica della politica estera e prova una forte antipatia nei confronti di Mohammad Javad Zarif, il ministro degli Esteri iraniano, continua ad alzare la posta nonostante l’Iran, che è impegnato in gravi conflitti con gli Stati Uniti e i suoi partner nel regione, in realtà non rappresenta una vera minaccia per la sicurezza e la prosperità degli Stati Uniti.

Il fatto che Washington abbia posto il veto alla richiesta urgente dell’Iran all’FMI per un prestito di $ 5 miliardi, che Teheran afferma di dover utilizzare per combattere la pandemia di Coronavirus, sta diventando un argomento di contesa tra repubblicani e democratici mentre continuano il dibattito sulla politica verso L’Iran, compreso l’accordo sul nucleare e il sostegno dell’Iran alla Siria.

Nel frattempo, alla luce dell’inizio della campagna di rielezione, Donald Trump ha scelto di presentarsi come un leader forte e duro che difende gli interessi degli Stati Uniti. A causa di crescenti problemi all’interno del paese, il presidente degli Stati Uniti ha tentato di dimostrare che le sue preoccupazioni principali riguardano gli interessi nazionali. Quindi, ha cercato di convincere i suoi oppositori nell’opinione che, se il FMI dovesse fornire l’aiuto richiesto, il denaro sarebbe andato all’economia iraniana, che è stata indebolita dalle sanzioni americane, o agli alleati militari dell’Iran nel Medio Oriente a scapito degli interessi degli Stati Uniti.

Tuttavia, se il FMI dovesse rifiutare il prestito all’Iran, l’influenza di Teheran nella regione aumenterebbe solo perché l’Iran ha già alleati da cui può ricevere aiuto in questo momento difficile. Esiste anche la possibilità che altri membri del FMI possano non essere d’accordo con gli Stati Uniti e proporre il proprio piano d’azione che potrebbe andare contro la strategia anti-iraniana di Washington. Cina e Russia potrebbero essere le nazioni disposte a farlo, tra gli altri. Dopotutto, i due paesi sono stati in contrasto con gli Stati Uniti e non solo in Medio Oriente.

Pertanto, in un clima simile, rimane la possibilità che Donald Trump possa decidere di interrompere la sua collaborazione con Mike Pompeo al fine di attuare nuove politiche in Medio Oriente, ma senza accettare raccomandazioni da questo falco guerrafondaio.

All’inizio dell’anno Mike Pompeo aveva avviato, per volere di quelli del complesso militare-industriale, una risposta militare nello scontro con Teheran (dopo l’omicidio del generale Soleimani e la rappresaglia missilistica iraniana), spingendo le forze armate a installare sistemi di difesa missilistica Patriot in Iraq. A parte lo schieramento di lanciatori dei patriot nella base militare di Ayn al Asad nell’Iraq occidentale, una batteria è arrivata alla base aerea di Harir nel Governatorato di Erbil (nella regione del Kurdistan iracheno) alla fine di marzo, e altre due sono attualmente in Kuwait, in attesa spedizione in Iraq.

Inoltre, vari osservatori hanno riferito che gli Stati Uniti hanno spostato attivamente diversi tipi di equipaggiamento militare, tipicamente utilizzati dalle forze di operazioni speciali statunitensi, in Iraq. Ad esempio, gli aerei da combattimento statunitensi F-35А Lightning II, insieme a quasi due dozzine di CH-47 Chinook, Gli elicotteri UH-60 Black Hawk e AH-64 Apache sono stati schierati all’aeroporto internazionale di Erbil. Gli elicotteri americani MH-47G e MH-60M, oltre a due aerei King Air, sono stati avvistati anche alla base aerea di Harir in Kurdistan.

Fino a poco tempo fa, circa 7.500 forze di coalizione a guida Usa, inclusi soldati e ufficiali dell’esercito degli Stati Uniti, erano state di stanza nei territori iracheni. E anche dopo che alcune truppe americane sono state trasferite dall’Iraq alla Siria alla fine di marzo, ci sono ancora circa 6.000 militari in Iraq. Sembra che gli Stati Uniti non abbiano intenzione di ritirare le proprie forze dall’Iraq, nonostante le richieste e le istanze del parlamento iracheno, fatte il 5 gennaio, di provvedere al ritiro delle truppe . In effetti, Washington ha rinviato le discussioni su questo problema. Il 7 aprile, il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che una delegazione americana visiterà Baghdad a metà giugno per condurre negoziati su vari argomenti, tra cui la presenza delle forze armate statunitensi in Iraq per il futuro.

E queste parole diplomatiche potrebbero essere interpretate solo come “il ritiro delle truppe statunitensi dall’Iraq è fuori discussione”.

Truppe USA in Iraq con elicotteri Black Awk

Alla luce della recente dichiarazione di Donald Trump secondo cui le forze di sicurezza irachene erano abbastanza in grado di continuare la lotta contro le restanti unità di Daesh (un’organizzazione terroristica vietata in Russia) da sole, resta evidente come la concentrazione di truppe statunitensi, i sistemi di difesa aerea, gli aerei militari (tra cui gli ultimi combattenti di quinta generazione) probabilmente non sono pensati per combattere Daesh ma per altri scopi. Il loro obiettivo deve essere chiaramente l’Iran.

Ed è improbabile che la risoluzione approvata dal Congresso degli Stati Uniti a marzo (e prima dal Senato degli Stati Uniti) per limitare il potere del presidente Donald Trump di ordinare un’azione militare contro l’Iran possa servire da deterrente. In un clima simile, l’unico fattore che potrebbe gettare una chiave nel piano concepito dai falchi americani è l’opposizione aperta del pubblico americano a una nuova guerra iniziata da Washington.

E quando in molti cittadini negli States stanno soffrendo, mentre la pandemia di Coronavirus infuria, il complesso industriale militare americano si occupa principalmente di trarre profitto da un’altra guerra.

https://journal-neo.org/2020/04/19/is-coronavirus-creating-problems-for-washington-s-wars/

Valery Kulikov, politologo esperto, in esclusiva per la rivista online ” New Eastern Outlook “.

Traduzione: Luciano Lago