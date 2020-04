Il coronavirus spinge l’esercito USA fuori dall’ Europa

Gli analisti del influente Consiglio tedesco per le relazioni estere (DGAP) hanno chiesto che la NATO fosse protetta dal coronavirus. Berlino è spaventata dalla possibilità che, con il pretesto di una pandemia, gli Stati Uniti decideranno di ritirare le truppe americane dall’Europa. E poi gli europei dovranno fare una scelta nelle condizioni della crisi economica tra armi o petrolio.

Defence News ha pubblicato un articolo di esperti della DGAP in cui questi esprimono preoccupazione per il fatto che le terribili conseguenze di una pandemia potrebbero spingere i governi europei a chiudere gli occhi sulla sicurezza strategica per favorire un’immediata ripresa economica.

“Se i governi europei decidessero di tagliare le spese per la difesa a seguito dell’attuale crisi, questo sarà il secondo colpo importante in un decennio”, scrivono. – I bilanci della difesa hanno appena iniziato a riprendersi al livello precedente la crisi del 2008, ma non vi è alcuna possibilità che risalgano. Esistono ancora problemi significativi a livello nazionale, nell’UE e nella NATO. Negli ultimi due decenni, gli eserciti europei hanno perso circa un terzo delle loro capacità. Allo stesso tempo, la situazione di minaccia, secondo loro, si è intensificata a causa della Russia apertamente ostile e della crescita della Cina.

La tesi sulla “Russia apertamente ostile e la crescita della Cina” era prima un pretesto falso e ingannevole, e oggi ha bisogno di essere ancora più decodificato. Questo perché può significare cose diverse.

Il Consiglio tedesco per le relazioni estere ha recentemente pubblicato molti materiali in cui vengono accertati i fatti e vengono fatte previsioni sul futuro del mondo, che sta cambiando per effetto del coronavirus. “Ma cosa succede se Pechino offre domani a Italia e Spagna un generoso” Piano Marshall “cinese? – Gli esperti tedeschi si stanno chiedendo. “Abbiamo pensato a cosa succede quando una società dopo l’altra si trova in bancarotta?” Questo non sembra riguardare la difesa, ma in realtà riguarda anche la difesa, solo le minacce sono diverse, i carri armati e i missili da soli non possono farcela.

Nel rapporto DGAP “Deterrenza e protezione ai tempi di COVID-19”, il coronavirus è identificato come il principale nemico, e Mosca e Pechino sono menzionate, piuttosto, per abitudine. Due posizioni sono degne di nota. Primo: “L’Europa non può prendere una posizione dura nei confronti della Russia a est e trascurare il sud”. Secondo: “Gli Stati Uniti rimangono una fonte di incertezza”.

Queste sono due sfide serie. Per fronteggiarle, hai bisogno di soldi, molti soldi. E dove trovarli? Se l’Unione europea decide di non poter più fare affidamento su Washington nel settore della difesa, i paesi europei dovranno – e in ogni caso – aumentare seriamente le proprie spese per la sicurezza. Certo, l’Unione Europea può risparmiare un po ‘. Tuttavia per questo sarà necessario rivedere le priorità della sicurezza strategica.

Il rifiuto dell’UE di percepire la Russia come un pericolo, l’introduzione di un nuovo concetto di cooperazione con Mosca nello spirito delle proposte del presidente francese Emmanuel Macron consentirà di non moltiplicare i gruppi militari, non di predisporre carri armati, missili e aerei europei. A proposito, questo faciliterebbe anche l’onere per il bilancio militare russo. Tuttavia, esiste un secondo componente, che gli esperti del Consiglio tedesco per le relazioni estere hanno identificato come un potenziale “Piano Marshall cinese”. Dovrà essere riflesso già dall’investimento diretto di risorse finanziarie, per cui Berlino, come puoi giudicare, non è pronta oggi e per cosa non è configurata. E sarebbe andato bene solo in Italia o in Spagna. Pechino può iniziare a operare nell’Europa centrale e orientale, usando i paesi della regione come “centri proxy” della sua influenza.

Pertanto, DGAP chiede a tutti i costi di impedire agli Stati Uniti di lasciare l’Europa al fine di prevenire lo scenario “più distruttivo” sia per l’economia che per la sicurezza.

Nel frattempo, l’evacuazione di Washington è reale. Dopotutto, l’idea di riportare a casa le truppe e smettere di pagare per la sicurezza europea era popolare tra gli americani prima della pandemia. Sullo sfondo della lotta contro il coronavirus, in cui gli Stati Uniti sono ora assorbiti, questo otterrà solo simpatia.

Truppe USA nei paesi del Baltico

In che modo questo minaccia l’Europa? Oltre all’onere aggiuntivo per i bilanci, “la perdita dell’ombrello nucleare statunitense sta alimentando il dibattito sulla deterrenza nucleare all’interno dell’Europa”. Vi è una discrepanza tra gli stati europei, alcuni dei quali mantengono le forze militari e l’industria della difesa, mentre altri le stanno tagliando. Di conseguenza, i tentativi non coordinati di mantenere il potenziale “portano a uno spreco di risorse e indeboliscono la capacità dell’Europa di agire ulteriormente”. Di conseguenza, al fine di prevenire qualcosa del genere, dobbiamo cedere gli Stati Uniti e pagarli di più.

Tuttavia, Washington può usare il fattore pandemico per ritirare le truppe americane dall’Europa con questo pretesto e, caricando così il suo bilancio per la difesa, infligge un duro colpo al suo concorrente economico. La NATO può davvero sopravvivere a questo? L’Alleanza morirà o sopravviverà ancora, assumendo qualche altra forma e contenuto? La situazione sta cambiando, ma finora è evidente che le decisioni vengono prese, come si suol dire, in movimento.



Stanislav Stremidlovsky

Fonte: Regnum

Traduzione: Sergei Leonov