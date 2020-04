Il coronavirus ha accelerato il declino dell’egemonia globale americana

Con circa 800.000 infezioni e circa 45.000 morti, non vi è dubbio che gli Stati Uniti non abbiano risposto adeguatamente alla pandemia di coronavirus, pensando che tutto avrebbe potuto tornare alla normalità nella Pasqua che è già andata e sorpassata. Come ha affermato la prestigiosa rivista 162enne The Atlantic, “la crisi avrebbe richiesto una risposta rapida, razionale e collettiva”. Tuttavia, questo non è accaduto e invece “gli Stati Uniti hanno reagito come il Pakistan o la Bielorussia, come un paese con scarse infrastrutture e un governo disfunzionale i cui leader erano troppo corrotti o stupidi per evitare sofferenze di massa”.

L’ editorialista ha usato la parola corruzione quattro volte nel suo articolo per descrivere l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, così come altri termini caldi come nepotismo, dilettantismo e stupidità. Questi sono commenti fragorosi da parte di una rivista rispettata e qualcosa che ci aspetteremmo in una pubblicazione anti-americana in Iran o in un altro paese. E se chiamare Trump corrotto e stupido non era abbastanza, l’autore ha anche paragonato il presidente americano allo screditato Philippe Petain, che guidò il governo filo-nazista Vichy nella Francia occupata.

Tuttavia, l’Atlantico non è una voce solitaria a criticare l’inetta risposta di Trump al coronavirus con la CNN che, rifiutando persino di trasmettere direttamente le conferenze stampa del presidente, ha sostenuto che i suoi commenti in realtà mettono in pericolo la sicurezza pubblica. Tuttavia, sorprendentemente, l’ignorare le trasmissioni di Trump è stato fatto per la prima volta sulla radio pubblica americana degli Stati Uniti, in particolare dalla stazione radio di Seattle KUOW, che ha accusato il presidente di falsità in un tweet, dicendo: “Non trasmetteremo i briefing in diretta a causa di un modello falso o fuorviante”. informazioni fornite che non possono essere verificate in tempo reale «.

Se la conferenza stampa di un presidente dovrebbe essere trasmessa o meno dai media, la vera domanda è se la pandemia abbia reso gli Stati Uniti uno stato fallito. Con il coronavirus fuori controllo negli Stati Uniti. Con gli Stati Uniti dei 22 milioni di persone che rivendicano la disoccupazione e con che i media attaccano il presidente in modo così aggressivo, un caso può certamente essere proposto.

Truppe USA circondate in Siria

Il rispettato giornalista Patrick Cockburn, che scrive per la pubblicazione britannica The Independent, ha messo in dubbio il dominio globale degli Stati Uniti e ha affermato che “l’incapacità di Washington di rispondere adeguatamente a Covid-19 dimostra che non è più così adeguato ai tempi e cristallizza la percezione che sta svanendo la capacità americana nel dirigere il mondo “. Continua affermando che “Gli Stati Uniti non sono più un paese che il resto del mondo vuole emulare o, se lo fanno, gli emulatori tendono ad essere demagoghi o despoti nativi autoritari”.

Né possiamo dimenticare che all’inizio di questo mese la Germania ha accusato gli Stati Uniti di “pirateria moderna” per reindirizzare le maschere per uso proprio, dimostrando un paese disperato e non presumibilmente il “leader del mondo libero”. Questa è solo la ciliegina sulla torta quando consideriamo il debito studentesco di $ 1,6 trilioni, la tossicodipendenza da oppiacei che uccide almeno 200 persone al giorno, la riluttanza o l’incapacità di mantenere infrastrutture di base come ponti e dighe – questi sono Solo alcuni dei segni del declino americano.

Il coronavirus e il fallimento delle società liberali occidentali come quelle nell’Unione europea, nonché negli Stati Uniti, hanno dimostrato che sono in gran parte in declino. Non importa la tua opinione sulla Cina, non si può negare che emergerà molto più forte nel mondo post-coronavirus e che l’Occidente sarà molto più debole. In queste condizioni, le debolezze strutturali degli Stati Uniti. Possono emergere tragicamente.

Man mano che il coinvolgimento americano nell’economia globale si riduce, sarà molto difficile per gli Stati Uniti continuare a svolgere il difficile ruolo della banca centrale autoritaria di tutto il pianeta. L’egemonia americana è stata in un periodo di declino economico per anni, compensando solo la potenza militare del Pentagono e lo sfruttamento degli stati più deboli. La domanda è se il coronavirus farà cadere più velocemente.

Questi esercizi costosi con il massiccio rallentamento dell’economia statunitense. A causa del coronavirus, il mondo non sarà più governato da un sistema unipolare, ma da una crescente multipolarità equilibrata. Certamente, poiché gli Stati Uniti hanno mantenuto il loro dominio globale con mezzi militari, qualcosa che continua senza sosta nonostante la pandemia. Con decine di migliaia di soldati statunitensi nella sola Corea del Sud e in Giappone, la possibilità di ritirarli a casa non è ancora stata discussa, per non parlare delle altre decine di migliaia in Australia, Sud America, Africa, Europa e Medio Oriente. .

fonte https://theduran.com/coronavirus-has-accelerated-decline-of-u-s-global-hegemony/

Traduzione: Luciano Lago