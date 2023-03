Il contrattacco è in arrivo: base Usa in Siria sotto sbarramento di missili

Una base militare dove le truppe statunitensi sono dispiegate illegalmente nella Siria orientale è stata attaccata con una raffica di missili.

Diversi proiettili sono caduti questo venerdì intorno alle 11:00 ora locale (08:00 GMT) nelle vicinanze del giacimento petrolifero di Al-Omar, nella provincia orientale di Deir Ezzor, utilizzato come base dalle forze statunitensi, provocando diverse esplosioni, secondo quanto ha riferito la catena libanese Al Mayadeen, citando fonti locali.

Non è ancora noto se il bombardamento abbia causato danni materiali o perdite umane tra le forze statunitensi, aggiunge il rapporto.

L’incidente è avvenuto poche ore dopo che gli Stati Uniti hanno attaccato con i missili un centro rurale nella provincia di Deir Ezzor. Washington sostiene che il suo attacco abbia preso di mira strutture utilizzate dall’Iran, tuttavia, fonti locali hanno affermato che l’obiettivo non era una postazione militare iraniana, ma il centro di sviluppo rurale e il centro del grano nel quartiere di Hrabash, situato vicino all’aeroporto militare di Deir Ezzor.

Truppe USA in Siria

Irritati dalla presenza militare illegale e dai continui attacchi delle forze statunitensi alle aree residenziali e alle postazioni dell’esercito siriano, i gruppi della Resistenza avevano già promesso di vendicare l’ultimo attacco statunitense.

Una fonte militare in Siria aveva detto a Press TV che i gruppi della Resistenza si riservano il diritto di rispondere all’attacco statunitense e agiranno di conseguenza.

Il governo siriano e le forze della Resistenza che sostengono Damasco nella lotta al terrorismo denunciano il massiccio furto di petrolio siriano da parte delle truppe statunitensi e avvertono che Washington cerca di rilanciare il gruppo terroristico Daesh, addestrando vari elementi di questa organizzazione nella base USA di Al Tanf.

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ammesso in diverse occasioni che le forze statunitensi sono nel paese levantino per la sua ricchezza petrolifera.



Nota: Esistono una serie di documenti, fra cui le mail desecretate di Hillary Clinton, che attestano il rapporto di affiliazione fra il Pentagono USA e i gruppi terroristi in Siria che venivano considerati utili per l’obiettivo di Washington e di Israele di cambiare il regime di Damasco. Per tale motivo questi gruppi venivano sostenuti e armati dagli USA e dalla NATO. La stretta correlazione fra USA e gruppi terroristi prosegue tuttora grazie alla presenza in Siria delle basi militari illegali dell’Esercito statunitense.

Fonte: Hispan TV

Traduzione: Luciano Lago