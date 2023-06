Il contrattacco dell’Ucraina ei balletti solstiziali della NATO in Finlandia

di Markku Siira

La guerra per procura tra Nato e Occidente in Ucraina sta già cominciando a perdersi per il mondo atlantista, come indicano i media USA affermando che ” la controffensiva ucraina non sta procedendo come sperato “. Le cose hanno raggiunto un punto culminante in cui l’élite transatlantica dovrà presto effettuare un intervento militare diretto o abbandonare l’attuale regime fallito di Kiev.

In quest’ultimo caso, la macchina dei media occidentali entrerà in modalità di correzione dei danni, spiegherà le cose nel miglior modo possibile e svolgerà il compito di plasmare l’opinione pubblica come ha fatto in passato. Il fervore politico sarà sostituito dalla mediazione dietro le quinte. Le persone possono parlare e scrivere di Zelensky e del regime ucraino in un tono più diretto di quanto non sia stato finora.

Certo, gli occidentali non chiederanno ai finlandesi il permesso di apportare una simile correzione, che, se si concretizzerà, susciterà un forte risentimento tra i russofobi più fanatici. Potranno consolarsi dicendo che “almeno siamo diventati membri della NATO”.

Le richieste della Russia includono la fine della presenza militare occidentale nella regione, la smilitarizzazione dell’Ucraina e l’istituzione di un governo neutrale per amministrare il potenziale stato fantoccio se e quando i russi decideranno di non restituire l’intera regione alla Federazione Russa.

È improbabile che la “denazificazione” dell’Ucraina sia un completo successo, anche se la maggior parte dei radicali nazionalisti è probabilmente già finita come carne da macello o prigionieri dei russi. Il radicalismo che rimane, covando in gruppi scissionisti, darà poi origine ad atti di terrorismo, che si adatteranno all’avvento di una nuova operazione Gladio in Occidente per mano della NATO. Ancora una volta, l’estrema destra serve la causa dell’establishment anglo-ebraico.

Tuttavia, il conflitto ucraino non si è svolto esattamente secondo i piani dei suoi architetti neoconservatori. Ha rafforzato la Russia, che all’inizio ha commesso errori di calcolo e che, nonostante la politica delle sanzioni, non è crollata. Al contrario, il regime di Putin ha guadagnato consensi al di fuori dell’Occidente, che non accoglie favorevolmente questo cambiamento e lo nasconde sotto un gergo pretenzioso di presunti “valori”.

Esercitazioni della NATO

Se il progetto ucraino fallisce, gli Stati Uniti cercheranno ancora di dimostrare la loro potenza militare contro un’altra potenza nucleare? E cosa fanno gli “anglosassoni”, che l’anno scorso hanno silurato i colloqui di pace? Avremo una risposta a queste domande prima della fine dell’estate?

Per precauzione, Zelensky, che interpreta il presidente, ha già annunciato che la Russia sta progettando di colpire la centrale nucleare di Zaporizhia, che controlla, quindi a quanto pare un attacco false flag così disperato è almeno considerato dalla coppia. .

Data la situazione attuale, molti potrebbero pensare che l’atteggiamento bellicoso nei confronti della Russia continuerà all’infinito. Vale la pena ricordare, tuttavia, quanto velocemente gli eccessi e le aberrazioni dell’era della “pandemia” siano stati spazzati via sotto il tappeto. Coloro che credono nei resoconti dei media mainstream rinunceranno a sventolare la bandiera ucraina, proprio come hanno abbandonato le loro maschere facciali dell’era del virus corona.

Penso che invece di una grande guerra, prima o poi potremmo affrontare una serie di capovolgimenti della Realpolitik. Gli Stati Uniti e i principali paesi dell’euro normalizzeranno le relazioni con la Russia una volta che la polvere della guerra si sarà depositata e il tempo sarà passato. Questo va bene anche per il Cremlino, la cui amministrazione è più tecnocratica che idealista.

Le élite dei diversi paesi non si “odiano” veramente, anche se a volte sono in disaccordo. In una guerra ibrida per il potere e la ricchezza, tutti i mezzi sono consentiti. Il gioco del potere politico è facilitato dal fatto che anche persone in posizioni importanti vengono prima o poi sostituite ei nuovi leader possono prendere le distanze dalle decisioni dei loro predecessori.

Gli Stati Uniti ritengono di aver raggiunto il loro obiettivo minimo, anche se i sogni dei peggiori falchi della guerra non si sono avverati. Washington e Londra sono state in grado di mettere alla prova la Russia e, nel frattempo, paralizzare l’economia e l’industria dell’Unione europea. La guerra è stata anche positiva per gli affari, come ha rivelato un dipendente della società di gestione patrimoniale BlackRock. Ma è probabile che persista una nuova atmosfera da guerra fredda.

Cosa accadrà alla Finlandia in uno scenario del genere è un’altra questione. Il bashing continua sui thread dei commenti sui social media. Sul piano interno e in termini di politica estera, continuiamo la nostra vita instabile come periferia in declino dell ‘”Occidente globale”, che, entrando a far parte della macchina da guerra occidentale, ha rinunciato al suo potere unico di agire come mediatore nell’arena politica globale .

Il nuovo governo guidato dalla coalizione conservatrice continuerà l’era dell'”occidentalizzazione” e, in linea con una precedente proposta della nostra “polizia clientelare”, “affronterà l’influenza ibrida della Russia” criminalizzando i critici del dissenso dell’Occidente, che saranno accusati di ” diffusione di informazioni errate”.

A questo punto, tutti potrebbero chiedersi che fine abbia fatto la libertà di parola e di espressione, e se la Finlandia, ormai integrata nell’Occidente, non sia più una pacifica democrazia nordica, o se sia uno stato con tendenze autoritarie, uno stato incivile sotto anglo- Egemonia americana che, come l’Ucraina, sarà sacrificata sull’altare della geopolitica se necessario.

Fonte: Markku Siira (Analista e docente finlandese)

Traduzione: Gerard Trousson