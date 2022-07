Il consolato degli Stati Uniti chiede al porto di Mumbai di bloccare le navi russe; L’India dà una risposta feroce





Il Consolato Generale degli Stati Uniti ha scritto una lettera diretta all’autorità portuale di Mumbai, chiedendole di non consentire alle navi russe di attraccare al porto a causa delle sanzioni americane.

Mercoledì l’India si è opposta al “suggerimento” del consolato statunitense di bloccare le navi russe nel porto di Mumbai e ha affermato che “è diritto sovrano di Nuova Delhi di trattare con i partner globali nell’interesse nazionale”.

Tentando di scoraggiare l’India dall’importare petrolio greggio a buon mercato e altri beni dalla Russia, il Consolato Generale degli Stati Uniti a Mumbai ha scritto una lettera diretta all’autorità portuale della città, chiedendole di non consentire alle navi russe di attraccare al porto a causa delle sanzioni americane contro la Russia.

L’Autorità Portuale di Mumbai a sua volta ha scritto alla Direzione Generale dello Shipping, che ha chiesto l’intervento del Ministero degli Affari Esteri. Secondo i rapporti, il MEA ha affermato che è una decisione sovrana dell’India impegnarsi con paesi di interesse nazionale e che non negherà il permesso alle navi provenienti da un determinato paese di entrare nei suoi porti.

Reagendo al suggerimento del consolato degli Stati Uniti al porto di Mumbai, Derek J Grossman della RAND Corporation ha twittato: “Sembra che l’amministratore di Biden abbia cambiato tattica quando ha fatto pressioni sull’India. Invece di parlare direttamente a Nuova Delhi, il consolato statunitense a Mumbai scrive una lettera all’Autorità portuale di Mumbai per bloccare le navi russe. Naturalmente, New Delhi l’ha scoperto. Una mossa sciocca da parte degli Stati Uniti”.

Sulla scia della guerra in Ucraina, gli Stati Uniti ei loro alleati hanno imposto severe sanzioni economiche alla Russia, ma ciò non ha impedito all’India di commerciare con il Paese. Le navi mercantili che trasportano petrolio greggio e altre merci dalla Russia continuano ad entrare nei porti indiani.

Segnata dalle sanzioni occidentali, la Russia ha offerto grandi sconti sulle sue esportazioni di energia, il che ha spinto l’India ad acquistare di più dal paese. Nel mese di maggio, gli arrivi di petrolio russo in India sono stati di 740.000 barili al giorno, rispetto ai 284.000 di aprile e ai 34.000 dell’anno prima.

India e Cina sono mercati in forte crescita per il petrolio russo sanzionato

Di recente, un rapporto di Bloomberg ha affermato che l’India sta cercando di acquistare più petrolio russo a basso costo da Rosneft PJS, i cui accordi sono già stati raggiunti.

In soli tre mesi dopo la guerra, India e Cina acquistarono petrolio, gas e carbone per un valore di 24 miliardi di dollari dalla Russia. Di questo, l’India ha speso 5,1 miliardi di dollari in petrolio, gas e carbone russi, che è più di cinque volte il valore del 2021.

Nota: I tentativi di Washington di imporre un embargo sulla Russia stanno ottenendo un effetto opposto a quello desiderato da Biden e da Blinken. I grandi paesi emergenti si rifiutano di sottomettersi alle direttive USA ed aumentano l’interscambio con la Russia e con la Cina. Cresce l’interesse di altri paesi di aderire al gruppo dei BRICS ed alla SCO. Il mondo è cambiato ma a Washington Biden non si è dato conto del cambiamento.

Fonte: https://www.republicworld.com/india-news/general-news/us-consulate-tells-mumbai-port-to-block-russian-ships-india-gives-scathing-response-articleshow.html

Traduzione e nota: Luciano Lago