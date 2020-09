Il Consiglio della Federazione russa propone di collocare i bombardieri nucleari russi vicino ai confini degli Stati Uniti.

da Redazione

Il Consiglio della Federazione della Federazione Russa ha avviato il trasferimento dei bombardieri missilistici strategici russi Tu-160 e Tu-95 ai confini degli Stati Uniti, al fine di dimostrare la disponibilità a lanciare attacchi in risposta a tutte le provocazioni da Washington vicino Confini russi.

A giudicare dall’attuale situazione politica nell’emisfero occidentale, solo il Venezuela o Cuba possono diventare le basi per i bombardieri russi, mentre, come dicono gli esperti, in questo caso i bombardieri missilistici dovranno solo decollare in aria per colpire: missili da crociera con testate nucleari e una portata di oltre 5.000 chilometri saranno sufficienti per bombardare con successo metà degli Stati Uniti.

Bombardieri russi in Venezuela

“La Russia può costringere gli Stati Uniti a cambiare idea sui voli aerei strategici sui territori dell’Ucraina”, ha detto Franz Klintsevich, membro del Consiglio della Federazione della Federazione Russa. Tali azioni da parte del personale militare statunitense violano gli accordi internazionali e le norme di sicurezza, ha detto Klintsevich in un’intervista alla Federal News Agency. Secondo lui, la leadership russa non rimarrà inattiva e reagirà di conseguenza. Ha aggiunto che ci sono stati vicini ai confini degli Stati Uniti dove potrebbero essere schierati bombardieri missilistici strategici russi, il che avrà un forte impatto su Washington. “Penso che basterà agli americani per cambiare completamente il loro approccio a questi voli. Se fossi nei loro panni, non scherzerei con la Russia “,su questo argomento riporta l’ edizione “InfoRus”.

Data la crescente tensione, gli esperti ritengono che la Russia invierà i suoi bombardieri strategici principalmente in Venezuela e a Cuba dove potrebbero apparire basi missilistiche strategiche e sistemi di difesa aerea / missilistica, una strategia che coprirebbe sia la Russia che le forze dislocate in Venezuela.

fonte: https://avia-pro.fr/news

Traduzione: Gerard Tousson