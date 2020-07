Il Consiglio della Federazione Russa ha risposto alla dichiarazione dell’UE sulla militarizzazione della Crimea

Il senatore della regione di Crimea, membro del comitato per gli affari internazionali del Consiglio della Federazione Russa, Sergei Tsekov, ha definito l’accusa dell’UE contro la Russia di militarizzare l’ambiente della Crimea.

L’Unione europea ha precedentemente rilasciato una dichiarazione secondo cui la posa delle navi da sbarco a Kerch è la prova della “militarizzazione” della Crimea e ha un impatto negativo sulla sicurezza regionale nel Mar Nero.

Unità navali russe in Crimea

“L’Unione europea non è in grado di valutare obiettivamente la situazione nel mondo, continuando a dimostrare una completa primitività nelle sue valutazioni di quanto sta accadendo in Russia e in Crimea in particolare”, ha detto Tsekov a RIA Novosti.

Secondo lui, se c’è qualcuno che è deliberatamente impegnato nella militarizzazione, avvicinandosi gradualmente e senza cerimonie ai confini russi, questi sono i paesi della NATO.

“Le nostre azioni per deporre le navi a Kerch sono di natura esclusivamente difensiva. Posizioniamo navi sul territorio del nostro stato al fine di enfatizzare il suo potere di fronte a un potenziale nemico “, ha sottolineato il senatore.

In precedenza, due navi d’assalto anfibie universali sono state disposte nello stabilimento di Zaliv a Kerch. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente russo Vladimir Putin. Le navi prendono il nome da famosi leader militari: “Ivan Rogov” e “Mitrofan Moskalenko”.

La Crimea è diventata una regione russa dopo un referendum tenuto a marzo 2014, in cui il 96,77% degli elettori della Repubblica di Crimea e il 95,6% dei residenti di Sebastopoli hanno votato a favore dell’adesione alla Russia. L’Ucraina considera ancora la Crimea il suo territorio, ma temporaneamente occupato.

Il Ponte fra Crimea e Russia

La leadership russa ha ripetutamente affermato che gli abitanti della Crimea democraticamente, nel pieno rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, hanno votato per la riunificazione con la Russia. Secondo il presidente russo Vladimir Putin, la questione della Crimea è “finalmente chiusa”.

Fonte: https://rusvesna.su/news/1595965341



Nota: L’Unione Europea non si è mai espressa a proposito della militarizzazione avvenuta nei paesi baltici confinanti con la Russia, Lettonia ed Estonia, tanto meno a proposito della militarizzazione di paesi dell’est Europa come Romania, Bulgaria, Georgia, dove sono presenti basi militari, installazioni missilistiche e truppe degli Stati Uniti. Piuttosto il Consiglio Europeo si preoccupa della “miltarizzazione” della Crimea, una penisola che fa parte integrante ormai della Federazione Russa, sulla base della volontà espressa dai suoi abitanti. Evidente che il Consiglio Europeo applica un doppio standard di giudizio sulle questioni di carattere strategico e militare. Tutto in funzione della propaganda di Washington sulla “minaccia russa”.

Traduzione e nota: Segei Leonov