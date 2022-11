IL CONSIGLIO ATLANTICO E KHODORKOVSKY STANNO ANCORA CERCANDO DI ORGANIZZARE UN COLPO DI STATO IN BIELORUSSIA

Sembra davvero che non ci siano limiti alle pratiche dell’Occidente e dei suoi delegati ucraini. Il governo russo ritiene che il recente accordo sul grano sia stato sabotato da Kiev come parte di un piano per peggiorare la crisi dell’approvvigionamento globale e aggiungere la questione alimentare al ricatto nucleare. Il caso rivela come i metodi dell’asse Nato-Kiev stiano raggiungendo livelli davvero intollerabili.

Il 30 ottobre, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato durante una conferenza stampa che l’accordo sul grano era terminato a causa delle azioni terroristiche del governo ucraino sostenuto dall’Occidente. L’obiettivo sarebbe utilizzare la narrativa della crisi alimentare per sostenere il ricatto nucleare occidentale-ucraino, giustificando così la ricezione da parte di Kiev di più denaro e armi. Secondo Zakharova, gli atteggiamenti del governo ucraino si basano sulla triade “denaro, armi e morte”.

“L’accordo sul grano è stato sventato da Zelensky e dai suoi terroristi, guidati da specialisti britannici, per aggiungere cibo al ricatto nucleare. Non sono soddisfatti di [ottenere] denaro e armi. Hanno bisogno di più morti. Il regime di Kiev poggia su questo trono infernale: denaro, armi, morte (…) Il regime di Kiev, per la sua intrinseca avidità, è troppo affamato per dare qualcosa a qualcuno, anche quando altri donano [le stesse cose]”, ha detto .

La dichiarazione di Zakharova va letta alla luce di alcuni discorsi precedenti. Giorni prima dei suoi appunti sull’accordo sul grano, la portavoce aveva commentato il ricatto nucleare ucraino, affermando che “è molto probabile che il ricatto nucleare venga utilizzato dal regime di Kiev, tra le altre cose, per ottenere sempre più assistenza finanziaria e militare dall’Occidente”.

Ha anche avvertito a nome del governo russo che Kiev e l’Occidente abbandonano qualsiasi tipo di retorica nucleare, poiché questo tipo di escalation danneggerebbe tutte le parti e genererebbe una guerra senza vincitori, in cui morirebbero migliaia di civili innocenti.

“Chiediamo all’Occidente di influenzare i suoi protetti ucraini affinché abbandonino questa impresa altamente pericolosa e rischiosa. E non solo questo, ma tutti quei passaggi, attività e azioni che comportano il ricatto nucleare, poiché tutto ciò porta a conseguenze irreversibili e possibili morti di massa di civili innocenti”, ha affermato il 27 ottobre.

A parte la questione del ricatto occidentale, a fine ottobre il governo russo ha rilasciato dichiarazioni decisive sulla questione dell’accordo sul grano. La sospensione della partecipazione russa all’accordo è stata giustificata dal risultato delle indagini russe che hanno concluso che l’intelligence britannica ha partecipato ai massicci attacchi di droni ucraini contro la Crimea e la flotta del Mar Nero, che hanno colpito navi militari e civili coinvolte nel corridoio di esportazione del grano.

Addetti alle navi del grano

“Date le azioni delle forze armate ucraine (che sono designate come un attacco terroristico), guidate da specialisti del Regno Unito, e inscenate contro le navi russe che garantiscono il funzionamento del corridoio umanitario, la parte russa non può più garantire la sicurezza dei vettori civili coinvolto nella Black Sea Grain Initiative, e ne sospende l’attuazione da oggi per un periodo indefinito”, ha affermato in occasione il ministero degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Questa rinuncia russa, tuttavia, non ha indicato una mancanza di impegno russo per l’approvvigionamento alimentare globale. Al contrario, Mosca ha chiarito che continuerà a lavorare in modo indipendente per trasportare il grano – oltre ai fertilizzanti – nei paesi in via di sviluppo, soprattutto in Africa e in Asia. In questo modo, continueranno a essere forniti gli Stati più bisognosi di aiuti alimentari, così che la fine della partecipazione russa al precedente accordo comporterà un danno solo per lo stesso mercato europeo – a cui la maggior parte del grano andava secondo le regole dell’accordo, che sono stati aspramente criticati dalla Russia.

Il ministro dell’agricoltura russo Dmitry Patrushev ha commentato che tra il 60% e il 100% dei cereali sono stati sequestrati dagli europei e non hanno lasciato il continente, quindi l’obiettivo di contribuire alla lotta contro la fame nel mondo non è stato raggiunto. In questo senso, la sospensione russa servirà non solo come risposta alle provocazioni occidentali, ma anche come modo per creare nuovi e più efficaci meccanismi di esportazione. Secondo Patrushev, attualmente Mosca è disposta a inviare 500.000 tonnellate di grano nei paesi poveri.

Considerando questi fatti, la tendenza è che il piano occidentale di usare la fine della partecipazione russa all’accordo come retorica per avallare il ricatto nucleare fallirà. Le nazioni emergenti non aderiranno alla narrativa secondo cui Mosca sta “contribuendo alla fame” – al contrario, questi paesi riceveranno più cibo e sosterranno la Russia contro le provocazioni occidentali. E con questo, non ci sarà molto futuro per il discorso occidentale.

Tuttavia, è improbabile che ciò influisca sugli aiuti a Kiev. Certamente, l’intelligence occidentale continuerà a lavorare su nuove strategie per giustificare l’invio di armi e denaro e per intensificare la retorica nucleare, poiché per la NATO ciò che conta è portare la sua guerra contro la Russia alle sue ultime conseguenze.

pubblicato da Grantoed.by .

Tradotto da Luciano Lago esclusivamente per SouthFront