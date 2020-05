IL CONGRESSO DEGLI STATI UNITI RICORDA L’OBBLIGO DI COMBATTERE L’EURASIA

da Redazione



di Bjoertvedt

Il Congressional Research Service ha pubblicato un rapporto il 6 aprile sul luogo e il ruolo degli Stati Uniti nel mondo. Secondo questo white paper, progettato per familiarizzare i legislatori statunitensi, la politica estera degli Stati Uniti si basa tradizionalmente su quattro principi: “leadership globale; proteggere e promuovere un ordine internazionale liberale; proteggere e promuovere la libertà, la democrazia e i diritti umani; e – prevenire l’emergere di egemoni regionali in Eurasia. “

Come osservato nel rapporto, “i politici americani raramente dichiarano apertamente in pubblico” che uno dei compiti fondamentali della politica estera americana è prevenire l’emergere di un potere dominante in Eurasia.

“Questo obiettivo riflette il punto di vista degli Stati Uniti sulla geopolitica e la strategia sviluppata da strateghi e politici americani durante e negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale”, hanno detto gli analisti del Congresso. A loro avviso, questa strategia si basa su due punti:

“Ciò, dato il numero di persone, risorse e attività economica in Eurasia, l’egemone regionale in Eurasia sarà una concentrazione di potere abbastanza grande da essere in grado di minacciare gli interessi vitali degli Stati Uniti”. Che gli stessi paesi dell’Eurasia non possano impedire l’emergere di un egemone nel continente e, pertanto, è necessario un costante intervento degli Stati Uniti per raggiungere questo obiettivo.

Questo approccio, osserva il Congressional Research Service, era al centro della lotta degli Stati Uniti con l’URSS, e successivamente con la Russia, oltre che con Cina e Iran. Allo stesso tempo, al fine di raggiungere questo obiettivo, gli Stati Uniti sono stati e stanno per allearsi con poteri non democratici, motivo per cui l’attuazione di questa strategia contraddice un altro obiettivo della politica estera americana: la diffusione della democrazia.

Considerando l’alternativa: aderire alle tradizionali politiche interventiste che hanno acquisito familiarità con gli Stati Uniti negli ultimi 70 anni o assumere una posizione più “distaccata”, gli autori del rapporto non mettono in discussione la necessità di combattere i tentativi di una forza geopolitica di controllare l’Eurasia. L’unica domanda è se gli alleati statunitensi in Eurasia saranno in grado di opporsi alla Russia o alla Cina di fronte a una ridotta presenza americana.

https://www.geopolitica.ru/news/v-kongresse-ssha-napomnil-ob-obyazannosti-borby-protiv-evrazii

Fonte: Geopolitica.ru

Traduzione: Luciano Lago