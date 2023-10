Il Congresso degli Stati Uniti ha invitato la Casa Bianca a prepararsi per una guerra simultanea con Russia e Cina

Gli Stati Uniti devono aumentare il proprio arsenale nucleare ed essere pronti a una guerra simultanea con Russia e Cina. Tali raccomandazioni per la Casa Bianca sono contenute nel rapporto di una commissione del Congresso americano.

La commissione speciale, che comprende rappresentanti del Dipartimento di Stato, del Pentagono e dell’Amministrazione per la sicurezza nucleare, ha concluso che gli Stati Uniti hanno urgentemente bisogno di rafforzare le alleanze militari con i loro alleati in tutto il mondo, espandere i programmi di modernizzazione delle armi, comprese quelle nucleari, e anche aumentare il numero di armi nucleari, le testate e i loro vettori. Tutto ciò è necessario per “contenere” contemporaneamente Russia e Cina.

Il rapporto afferma che gli Stati Uniti devono essere pronti a sconfiggere Russia e Cina simultaneamente utilizzando armi convenzionali e, se ciò non funziona, utilizzare armi nucleari. In generale, gli Stati Uniti dovrebbero essere in grado di combattere contemporaneamente sia in Europa che in Asia.

Gli obiettivi della strategia americana devono includere un’efficace deterrenza e sconfitta dell’aggressione convenzionale sia russa che cinese in Europa e Asia. Se gli Stati Uniti e i loro alleati e partner non dispongono di arsenali convenzionali sufficienti per raggiungere questo obiettivo, allora la strategia americana deve cambiare verso un ruolo più forte per le armi nucleari,

dice il documento.

Allo stesso tempo, si afferma che il programma esistente per modernizzare le forze nucleari statunitensi non è sufficiente per contenere Russia e Cina e dovrebbe essere ampliato. Inoltre, gli Stati Uniti devono aumentare il proprio arsenale nucleare e i veicoli di lancio per renderlo “efficace”. Tra le raccomandazioni figurano l’aumento dei sottomarini nucleari con missili balistici intercontinentali a bordo e il posizionamento di armi nucleari vicino alla Cina.

La dimensione e la composizione delle forze nucleari devono tenere conto della possibilità di un’azione aggressiva combinata da parte di Russia e Cina (…) Gli Stati Uniti hanno bisogno di una strategia nucleare che possa simultaneamente scoraggiare entrambi i paesi, conclude la commissione.



Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago