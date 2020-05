Il Congresso degli Stati Uniti ha introdotto una risoluzione sulla “violazione dei diritti umani in Russia”

da Redazione

Il Congresso degli Stati Uniti ha introdotto una risoluzione sulla “violazione dei diritti umani in Russia”. La Commissione per gli Affari Esteri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha preparato un progetto di risoluzione dove si chiede l’introduzione di sanzioni contro i “trasgressori dei diritti umani in Russia”.

Secondo il servizio stampa del dicastero, il documento è stato preparato dal presidente del comitato, il democratico Eliot Engel e da un membro dello stesso comitato, il repubblicano Michael McCaul. Entrambi accusano Mosca di perseguitare giornalisti, opposizione, società civile e sostenitori delle libertà religiose.

Nella dichiarazione si afferma: “La risoluzione esorta la Federazione Russa a rilasciare immediatamente i prigionieri politici e chiede all’amministrazione del presidente Trump d’imporre sanzioni ai funzionari del governo russo che siano responsabili di violazioni dei diritti umani”.

In particolare, a tal fine, i membri del Congresso propongono di utilizzare il cosiddetto “Magnitsky Act” (La legge “Sullo stato di diritto e responsabilità” a nome di Sergey Magnitsky che è stata approvata dal Congresso degli Stati Uniti e firmata dal presidente Barack Obama nel dicembre 2012. La legge prevede l’applicazione di sanzioni unilaterali contro i funzionari russi ritenuti colpevoli, dal punto di vista degli Stati Uniti, di violazione dei diritti umani nel loro paese ndr.).

Il Ministero degli Esteri russo in passato ha ripetutamente respinto tali critiche.

Oleg Morozov, membro del Comitato per gli Affari Esteri del Consiglio della Federazione, ritiene che tali azioni da parte dei politici americani siano un tentativo di distogliere l’attenzione dei cittadini statunitensi dai problemi interni:

“L’America si trova in una situazione molto difficile a causa del coronavirus: un numero enorme di vittime e grande malcontento. È chiara la necessità di spostare le lancette su alcuni fattori esterni. Pertanto, stanno cercando di accusare la Cina d’essere la fonte del coronavirus e allo stesso tempo di giocare la carta anti-russa”.

Sempre secondo le sue parole, la richiesta dei deputati del Congresso (americano ndr.) potrebbe essere “il contrappunto della campagna elettorale contrapposta” del candidato alla presidenza del partito democratico Joe Biden:

“Dal momento che non ha carte vincenti tranne il coronavirus e la Cina con la Russia, usa le tesi: “Trump combatte male il coronavirus” e: “Trump non si comporta in modo abbastanza duro con la Russia e la Cina”. Quindi la natura di questi processi è comprensibile”.

A sua volta, il presidente del Comitato per gli Affari Internazionali del Consiglio della Federazione Konstantin Kosachev ha definito le azioni dei politici americani “un tentativo non mascherato d’interferire negli affari interni del nostro paese”, puntualizzando:

“Una parte dell’opposizione russa considera delle determinate decisioni giudiziarie come guida per fare opposizione. Questo fa parte della strategia d’azione dei nostri oppositori non sistemici che, beninteso, sono interessati a questa posizione trovando in essa quello che viene chiamato “certificazione dall’esterno”. Questo succede ora.

Senatore russo Konstantin Kosachev

La presenza di prigionieri politici in Russia, in questo progetto, è posto come un assioma che non richiede prove; dopo di che arriva una serie di misure che l’Amministrazione (americana ndr.), secondo i suoi deputati, dovrebbe applicare nei confronti della Russia”.

Il senatore russo è d’accordo con l’opinione, secondo cui, i deputati del Congresso americano si stanno opponendo al capo della Casa Bianca e al suo atteggiamento insufficientemente rigido, a loro avviso, nei confronti della Russia:

“Di recente, il presidente Trump ha rilasciato una serie di dichiarazioni importanti per le nostre relazioni bilaterali e continua a reagire in modo piuttosto duro alla teoria dell’interferenza russa nelle elezioni presidenziali statunitensi.

Quindi questa richiesta sta già diventando materia di scompiglio nella politica interna – non solo da parte dei democratici, ma anche di quei repubblicani che ancora non accettano Trump come presidente”.

Kosachev, inoltre, auspica che l’amministrazione Trump non si faccia guidare dagli autori del progetto di risoluzione:

“Finora, ha risposto in modo abbastanza cedevole a questo tipo di visite da parte dei deputati del Congresso, ma all’analista imparziale è chiaro che questa è una strada verso il nulla e che ciò non avrà alcun effetto sui processi politici interni russi”.

Fonte: http://www.stoletie.ru/

Tradotto da Eliseo Bertolasi