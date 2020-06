Il confronto tra Stati Uniti e Cina minaccia l’Europa con conseguenze catastrofiche

da Redazione

Il confronto tra Stati Uniti e Cina continua a crescere e si estende a nuove aree. Lo scontro di due titani minaccia le conseguenze catastrofiche dell’Europa, incastrata tra due fuochi.

Nelle ultime settimane, Donald Trump è stato pesantemente criticato dalla Cina, scrive il quotidiano economico tedesco Handelsblatt. Secondo il presidente degli Stati Uniti, Beijing “ha saccheggiato gli Stati Uniti come nessun altro per decenni”. Il presidente degli Stati Uniti ha anche accusato la Cina di unire illegalmente i territori e di non rispettare l’autonomia di Hong Kong.

Le compagnie cinesi sono preoccupate per una nuova serie di tensioni nei rapporti tra Stati Uniti e Cina, ha detto il giornale. Il capo della Camera di commercio dell’UE in Cina, Jörg Wüttke, teme che la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente in futuro. L’aumento delle tensioni minaccia gli accordi commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina. Ad esempio, all’inizio di questa settimana, Pechino ha ordinato alle società statali di interrompere l’acquisto di prodotti agricoli americani, mais e soja in particolare, arrecando un grosso danno agli agricoltori USA.

Come sottolineato da Handelsblatt, la disputa tra Cina e Stati Uniti si sta diffondendo in aree sempre nuove. In questo scontro di due titani, l’Europa si trova in una posizione molto imbarazzante, senza ampie opportunità di intervento.

“La disputa tra Stati Uniti e Cina complica la già difficile situazione nel commercio mondiale”, la pubblicazione cita le parole del capo dell’associazione federale dell’industria tedesca, Joachim Lang.

Lang ha anche notato che l’economia tedesca ne è particolarmente colpita. Le società europee sono anche colpite dal conflitto tecnologico tra Stati Uniti e Cina su Huawei: Washington invita i suoi alleati ad abbandonare la tecnologia cinese, scrive Handelsblatt.

Il motivo del crescente conflitto tra Cina e Stati Uniti è, tra le altre cose, la crescita dell’autostima cinese e un cambiamento radicale nella politica estera cinese, osserva il giornale. Il nuovo comportamento della Cina sulla scena mondiale può avere conseguenze disastrose per l’Europa, secondo la pubblicazione.

Aiuti dalla Cina

Un importante accordo di investimento tra l’UE e la Cina, che dovrebbe essere firmato quest’anno, si è bloccato. Le aziende europee sono ferme: la maggior parte del fatturato per molti di loro è ancora negli Stati Uniti, ma ci sono più prospettive di crescita in Asia.

È improbabile che la situazione cambi se Donald Trump perde le elezioni, scrive Handelsblatt. A differenza delle altre decisioni di Trump, la sua linea dura nei confronti della Cina è quasi indiscutibile.



La Cina intende contrastare l’aggressività di Washinton con ritorsioni a tutto campo. Inoltre la Cina sta sostenendo, con le sue esportazioni, tutti i paesi che sono considerati ostili agli USA e che si trovano sotto sanzioni, dalla Siria all’Iran, al Venezuela. Questo irrita maggiormente l’Amministrazione USA che si è affidata alle sanzioni per causare lo strangolamento economico di quei paesi.

La Cina ha fornito aiuti sanitari al Venezuela per la pandemia e ha rafforzato la sua cooperazione economica e militare con l’Iran, considerato il nemico n.1 degli Stati Uniti e di Israele.

Fonte: Rusvesna.ru

Traduzione: Sergei Leonov