Il conflitto USA-Cina si fa sempre più serio

di Pepe Escobar

L’Alleanza Cina / Eurasia è un formidabile oppositore dell’egemonia statunitense, reagirà a parità di condizioni

Sono successe cose più strane.

Tutti si aspettavano che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump diventasse nucleare sanzionando di fatto la Cina a morte per Hong Kong. In un ambiente in cui Twitter e il Presidente degli Stati Uniti sono ora impegnati in una guerra aperta, la regola è che non ci sono più regole.

Quindi, alla fine, quello che è stato annunciato contro la Cina è stato un anti-climax.

Il governo degli Stati Uniti, così com’è, sta terminando le sue relazioni con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Le ripercussioni geopolitiche sono immense e ci vorrà del tempo per valutare. A breve termine, qualcuni deve essere incolpato per il terribile record di guasti per causa del Covid-19 degli Stati Uniti, quindi potrebbe anche essere un’istituzione delle Nazioni Unite.

Anche allo status commerciale preferenziale di Hong Kong verrà messo fine, ma in un futuro nebuloso in termini ancora indeterminati.

La fase 1 dell’accordo commerciale USA-Cina è ancora valida – almeno per ora. Eppure non vi è alcuna garanzia che la stessa Pechino non inizierà a dubitare della prosecuzione degli accordi

La linea di fondo: “Gli investitori” sono stati debitamente placati, per ora. Il Team Trump sembra non essere esattamente esperto delle leggi della Legge fondamentale di Hong Kong, poiché il presidente ha sottolineato la “chiara violazione degli obblighi del trattato di Pechino con il Regno Unito”. La legge sulla sicurezza nazionale è stata lanciata come “l’ultima” aggressione cinese contro la propria regione amministrativa speciale.

Ora confronta tutto questo con le Due Sessioni a Pechino che si sono concluse il giorno prima, con un’interessante, piuttosto keynesiana esibizione del Primo Ministro Li Keqiang. Tale discorso è stato convincente tanto per quello che Li non ha detto quanto per ciò che ha scelto di mettere nel registro pubblico.

Rivediamo alcuni dei punti salienti. Li ha sottolineato che la risoluzione dell’NPC che prevede una legge sulla sicurezza nazionale per Hong Kong, questa ha lo scopo di proteggere “un paese, due sistemi” e non costituisce una “aggressione”.

Ribelli cinesi a Hong Kong

Invece di demonizzare l’OMS, Pechino è impegnata in una seria indagine scientifica sulle origini di Sars-Cov-2. “Nessun insabbiamento” sarà consentito, ha detto Li, aggiungendo che una chiara comprensione scientifica dovrebbe contribuire alla salute pubblica globale. Pechino sostiene anche una revisione indipendente sulla gestione dell’OMS di Covid-19.

Geopoliticamente, la Cina rifiuta una “mentalità della guerra fredda” e spera che la Cina e gli Stati Uniti possano cooperare. Li ha sottolineato che la relazione potrebbe essere reciprocamente vantaggiosa o reciprocamente dannosa. Il disaccoppiamento è stato descritto come una pessima idea, per le relazioni bilaterali e per il mondo in generale. La Cina, dopo tutto, inizierà a importare di più e questo dovrebbe anche trarre profitto per le società statunitensi.

A livello nazionale, l’attenzione assoluta – il 70% dei nuovi finanziamenti disponibili – sarà sull’occupazione, il sostegno alle piccole e medie imprese e le misure per incoraggiare i consumi piuttosto che gli investimenti nella costruzione di infrastrutture. In sintesi, con le stesse parole di Li: “Il governo centrale vivrà con un budget limitato”.

Se non completamente diluito a lungo termine, sarà almeno un “compito scoraggiante” nella terminologia di Li, considerando che la scadenza precedentemente stabilita per la fine del 2020 sarebbe quella di raggiungere l’obiettivo del presidente Xi Jinping di eliminare la povertà in Cina.

Li non ha detto assolutamente nulla su tre temi chiave: l’allarmante contrapposizione del confine himalayano tra Cina e India; le prospettive per i progetti Belt and Road Initiative (BRI); e le complesse relazioni geopolitiche e geo-economiche della Cina con l’Unione Europea (UE).

La non menzione dell’ultimo tema è particolarmente evidente dopo la valutazione piuttosto incoraggiante del cancelliere Merkel all’inizio di questa settimana e l’osservazione del capo degli affari esteri dell’UE Josep Borrell a un gruppo di ambasciatori tedeschi che “la fine di un sistema guidato dagli americani e l’arrivo di un asiatico secolo “che ora sta accadendo davanti ai nostri occhi “.

Voci confermanti e costanti provenienti da Francoforte, Berlino, Bruxelles e Parigi, Cina e Asia orientale hanno la precedenza come principale partner commerciale dell’UE. Questo è qualcosa che sarà ampiamente discusso in occasione del prossimo vertice UE-Cina il prossimo autunno in Germania. L’UE sta andando verso l’ Eurasia. Il team Trump non sarà divertito da questo.

Accerchiamento degli USA alla Cina

Ballando con i lupi, remixato

Com’era prevedibile, la leadership di Pechino deve concentrarsi sul consumo interno e raggiungere il livello successivo sulla produzione tecnologica per non cadere nella famigerata ” trappola del reddito medio “. La messa a punto dell’equilibrio tra stabilità domestica e una portata globale molto ampia e ampia è un’altra cosa che ricorda le fatiche di Sisifo.

Xi, Li e il Politburo sanno benissimo che Covid-19 ha colpito enormemente migranti, agricoltori e piccoli imprenditori familiari. Il rischio di disordini sociali è molto elevato. La protezione della disoccupazione è lontana dai livelli scandinavi. Quindi tornare al lavoro, in fretta, deve essere la massima priorità.

Coinvolgere in questa strategia è una nuova offensiva diplomatica. Il ministro degli Esteri Wang Yi, di solito meticolosamente sfumato ed educato, è ora sempre più esasperato . All’inizio di questa settimana, Yi ha definito la demonizzazione della Cina da parte degli Stati Uniti su Covid-19 come “un prodotto dei tre no”: nessun motivo, nessuna base fattuale e nessun precedente internazionale.

Inoltre, ha descritto i tentativi di ricattare la Cina attraverso minacce come “sognare ad occhi aperti”. Il Global Times, da parte sua, ha lanciato un attacco contro l’amministrazione Trump per “tipico teppismo internazionale” e ha inoltre sottolineato che “etichettare la diplomazia cinese come” guerriero lupo “riflette un’ideologia estrema”.

La trama del “lupo guerriero” è destinata ad addensarsi. Pechino sembra pronta a schierare la sua forza diplomatica come guerrieri lupo. Bisogna sempre tenere presente il generale Qiao Liang : se la Cina è costretta a ballare con i lupi, potrebbe anche impostare lei il ritmo.

Questo si applica perfettamente alla domanda di Hong Kong. Qualunque cosa pensi del Team Trump, Pechino non ha alcun interesse a disturbare il sistema finanziario di Hong Kong o a far crollare l’indice Hang Seng. Questo è esattamente ciò che i manifestanti del blocco nero hanno realizzato l’anno scorso.

Quanto abbiamo visto in questa settimana è il risultato di una task force, inviata a Shenzhen l’anno scorso per esaminare ogni angolo delle proteste, rinviata alla leadership di Pechino.

Si ritiene che le fonti di finanziamento per i blocchi neri più duri siano state tagliate. Il 5 ° editorialista locale “leader” è stato isolato. Pechino è stata molto paziente nell’affrontare l’intero casino. Poi è arrivato il Covid-19.

Il consenso economico a Pechino è che questa sarà una ripresa a forma di L – in realtà molto lenta sul fondo della L. Quindi l’Occidente acquisterà molto meno e investirà molto meno in Cina.

Questa crisi implica che Hong Kong non sarà molto utile. La sua migliore scommessa è già stata offerta più volte: integrarsi con la Greater Bay Area ed essere parte di un boom delta del sud del fiume Pearl. Le aziende di Hong Kong lo supportano.

Un’altra conclusione è stata che, qualunque cosa faccia Pechino, l’isteria sinofobica negli Stati Uniti – e in questo caso anche nel Regno Unito – prosegue senza sosta. Così ora è il momento giusto per andare a fare la legge di sicurezza nazionale, che naturalmente è contro la sovversione, nei confronti di British-era “parrucche” (giudici) in qualità di 5 th editorialisti e, soprattutto, contro il riciclaggio di denaro.

Un editoriale del Global Times titola: la legge sulla sicurezza nazionale è il “braccio di ferro” per l’intervento americano a Hong Kong.

Guerra fredda 2.0

Per quanto Yi possa aver detto, questa volta diplomaticamente, che siamo “sull’orlo” di una nuova guerra fredda, il fatto è che la guerra ibrida dell’amministrazione Trump contro la Cina – o guerra fredda 2.0 – è ormai pienamente consolidata.

Forze militari cinesi

Il segretario di Stato americano Mike Pompeo sta apertamente minacciando alleati e vassalli dei Five Eyes, così come Israele, con conseguenze se non riescono ad abbandonare qualsiasi progetto legato a Belt and Road.

Ciò è intimamente collegato alla valanga di minacce e misure contro Huawei e tutto ciò che è collegato al Made in China 2025, che procede a ritmo sostenuto ma senza utilizzare la terminologia.

La strategia ufficiale della campagna di rielezione di Trump “Cina, Cina, Cina”, dettagliata in un memo di 57 pagine per Repubblicani, è destinata ad essere implementata come guerra ibrida totale, tra cui propaganda non-stop, minacce, tecnologie infowar, guerra cibernetica e fabbricazioni di ultime notizie.

L’obiettivo finale condiviso da ogni filone sinofobico, di mentalità commerciale o basata su think tank, è far deragliare l’economia cinese – un concorrente di alto livello – con ogni mezzo necessario e quindi paralizzare il processo di integrazione eurasiatico in corso i cui tre nodi chiave, la Cina, Russia e Iran sono le massime “minacce” secondo la strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Ancora una volta, i guanti sono sfoderati. E Pechino non smetterà di contrapporsi in natura.

È come se Pechino avesse finora sottovalutato serialmente l’ossessione più grande della vita del Deep State e Beltway, quella di rimanere sempre l’egemone indiscusso, geopoliticamente e geoeconomicamente. Ogni “conflitto” che esplode attraverso la scacchiera è e continuerà ad essere direttamente collegato agli obiettivi di contenimento della Russia e distruzione della Cintura e della Seta.

In precedenza mi riferivo all’Impero del Caos , dove una plutocrazia proietta progressivamente la propria disintegrazione interna su tutto il mondo. Ma solo ora sta iniziando il gioco serio, completo dell’intenzione di Trump di testare di nuovo le bombe nucleari. Non contro un gruppo di “terroristi” di bassa vita, ma contro un serio concorrente alla pari: il partenariato strategico eurasiatico.

Sarebbe troppo aspettarsi che il Team Trump apprenda dalle analisi sulla Belt and Road, che dimostrano in che modo il sogno cinese – una variante confucianista del neoliberismo – segna l’evoluzione della Cina in una zona di produzione centrale nell’economia mondiale neoliberista approfittando di la struttura legale globale esistente.

Il team Trump ha annunciato in modo clamoroso la propria strategia. Aspettatevi contraccolpi seriali silenziosi di Sun Tzu.



Fonte: Asia Times

Traduzione: Luciano Lago