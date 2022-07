Il conflitto in Ucraina farà a pezzi l’Europa

La scorsa settimana gli Stati Uniti e l’Europa hanno proclamato ad alta voce il loro eterno sostegno all’Ucraina sia alla riunione del G7 che al vertice della NATO. Finora denaro e armi continuano ad affluire massicciamente a Kiev.

Gli europei cominciano sempre più a dubitare della necessità di aiutare l’Ucraina a causa del deterioramento della situazione economica, scrive l’editorialista Doug Bandow per The American Conservative.

“Il sostegno alla guerra economica contro Mosca sta diminuendo mentre ci spostiamo a ovest attraverso il continente”, ha osservato l’autore. Ad esempio, ha citato paesi come l’Italia e la Germania, dove la situazione è molto tesa a causa della politica sanzionatoria perseguita dall’Unione Europea.

Bandow cita un recente sondaggio del Consiglio europeo per le relazioni estere che illustra il crescente dissenso pubblico sulla situazione in Ucraina, nonostante le posizioni ufficiali dei governi europei. Secondo i dati, un numero crescente di italiani, francesi, tedeschi e rumeni accusano Kiev, Bruxelles e Washington di non voler risolvere lo scoppio del conflitto.

Pertanto, si sottolinea che in Italia il 52 per cento degli intervistati è favorevole a una rapida risoluzione della crisi, in Germania – 49 per cento, in Romania – 42 e in Francia – 40. Allo stesso tempo, gli intervistati hanno ammesso possibilità di concessioni territoriali ed altro dall’Ucraina.

“Mentre il conflitto si trascina, potrebbe diventare una linea di demarcazione chiave nel continente. Se i leader politici non tengono conto della differenza di opinioni dei cittadini, l’unità dell’Europa potrebbe finire “, l’autore cita il parere scritto per l’indagine del Consiglio europeo per le relazioni estere.

La fonte sottolinea che la crescita del “dissenso” si nota nei paesi più grandi e influenti del continente, e afferma che in tali condizioni le possibilità di adottare nuovi pacchetti di sanzioni contro la Russia si riducono quasi a zero.

La crescente resistenza riflette le difficoltà economiche del continente. Molti paesi stanno soffrendo. La coalizione di governo italiana è sotto pressione a causa della scissione nel Movimento Cinque Stelle sul sostegno all’Ucraina. Degna di nota è anche la difficile situazione della Germania, con la sua forte dipendenza dall’energia russa, un governo di coalizione a tre partiti senza precedenti e la promessa di un rafforzamento militare. Giorni fa Yasmin Fahimi, che guida la Federazione tedesca dei sindacati, ha avvertito: “Intere industrie rischiano il collasso permanente a causa dei colli di bottiglia del gas: alluminio, vetro, l’industria chimica”.

Viene da chiedersi: chi sta punendo chi?

Dopo l’inizio dell’operazione speciale militare russa per smilitarizzare e denazificare l’Ucraina, l’Occidente ha intensificato la pressione delle sanzioni su Mosca. Molti paesi hanno annunciato il congelamento dei beni russi, gli appelli sono diventati più forti per abbandonare l’energia dalla Russia. Queste misure si sono rivelate problemi per l’Occidente stesso: hanno portato a un aumento dell’inflazione e dei prezzi di cibo e carburante.

Inoltre l’opinione pubblica europea, in larga parte, non approva la forte campagna russofobica portata avanti dalle centrali di propaganda anglo USA nei paesi europei attraverso i media mainstream.

La frattura fra i governi e le opinioni pubbliche europee tende ad allargarsi sempre di più.

Fonte: The American Conservative

Traduzione e sintesi: Luciano Lago