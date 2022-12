Il conflitto in Ucraina. Andiamo a scalare





di MK Bhadrakumar

Si raggiunge un momento decisivo nella battaglia del Donbass quando la resistenza ucraina all’offensiva russa, durata quattro mesi, giunge al termine.

La sede dell’incontro dei ministri degli esteri della NATO del 29-30 novembre, a Bucarest, è la stessa sede in cui, dieci anni fa, l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush convinse i suoi partner transatlantici che un giorno l’Ucraina e la Georgia avrebbero dovuto unirsi alla loro alleanza militare . I ministri degli Esteri hanno debitamente “ riaffermato ” questa decisione ieri e si sono fermati a questo.

Inoltre, nella loro dichiarazione sul conflitto in Ucraina, hanno affermato con forza che la NATO ” non riconoscerà mai ” l’annessione russa di quattro regioni ucraine e hanno sottolineato la determinazione dell’alleanza a ” perseguire e rafforzare il sostegno politico e materiale ” a Kiev.

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, che è un portavoce di Washington, ha avvertito che, nonostante il coraggio e i progressi dell’Ucraina sul campo, la Russia conserva forti capacità militari e un gran numero di truppe, e che l’alleanza continuerà a sostenere Kiev ” finché prende…non ci tireremo indietro “.

Queste dichiarazioni tradiscono l’assenza di ogni nuova riflessione, mentre l’evoluzione della situazione sul campo mostra però che i piani di Washington stanno fallendo. Crescono anche i segnali di disunione sulla questione ucraina tra gli alleati europei degli Stati Uniti e tra questi ultimi e l’amministrazione Biden.

I neoconservatori del Team Biden, che sono la forza trainante della Beltway, sono ancora decisi al loro obiettivo. Il faro di speranza rappresentato dall’opinione moderata espressa di recente nel famoso comunicato firmato da 30 parlamentari democratici si è completamente spento.

Anche Mosca ha tratto le necessarie conclusioni, come dimostra la posizione del ministero degli Esteri russo secondo cui non ha senso, nell’attuale clima di inesorabile ostilità da parte di Washington, partecipare alla commissione consultiva bilaterale nell’ambito del nuovo trattato START tra Russia e Stati Uniti, che originariamente doveva tenersi al Cairo dal 29 novembre al 6 dicembre.

Ancora una volta, non ci si dovrebbe aspettare molto dall’incontro di domani alla Casa Bianca tra il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente Biden. Macron spera ancora di essere il leader occidentale che accetterà i termini di resa del presidente Putin e passerà ai libri di storia, ma in realtà la sua credibilità è a brandelli in Europa e negli ambienti atlantisti in particolare, e anche in Francia.

La priorità numero uno dell’Europa, in questo punto di svolta del conflitto in Ucraina, dovrebbe essere la sua autonomia strategica per agire nel proprio interesse. Ma questo richiede un’attenta riflessione su ciò che l’Europa può fare da sola e, in secondo luogo, la comprensione che, in fondo, un interesse strategico non può essere ridotto solo a interessi di sicurezza.

Nel nostro nuovo mondo hobbesiano, un mondo di zone economiche in competizione, il primo obiettivo dell’Europa dovrebbe essere quello di raggiungere un’autonomia economica strategica. Ma questo obiettivo è ancora raggiungibile quando la sua sicurezza energetica, che era alla base della sua prosperità e potenza industriale, è stata infranta nelle profondità del Mar Baltico da mani invisibili?

Comunque sia, gli eventi attuali in Ucraina entreranno sicuramente in una nuova dinamica. La visibile accelerazione dell’offensiva russa a Bakhmut nelle ultime settimane riduce notevolmente i tempi di presa della città, che passeranno da alcune settimane a pochi giorni al massimo. Segni simili compaiono a Maryinka e Ugledar nella regione del Donbass.

Se Bakhmut è il fulcro della linea difensiva ucraina nel Donbass, Maryinka è il luogo da cui le forze ucraine bombardano la città di Donetsk; e la cattura di Ugledar consentirà alle forze russe di trasferirsi nella città di Zaporozhye ed escludere definitivamente qualsiasi futura sfida al ponte terrestre della Crimea e ai porti del Mar d’Azov.

Il filo conduttore è che il continuo rafforzamento delle forze russe schierate nel Donbass, dopo la mobilitazione di quasi 400.000 soldati, comincia a dare i primi frutti. Per una volta, le forze russe sono più numerose di quelle dell’Ucraina e le fortificazioni russe sono state notevolmente rafforzate.

La caduta di Bakhmut segnerà che la battaglia del Donbass, che è il filo conduttore dell’operazione militare speciale russa, sta entrando nella sua fase finale. La linea di difesa ucraina nel Donbass si sta sgretolando. Il controllo russo del Donbass è a portata di mano nel prossimo futuro.

Cosa succederà dopo? L’obiettivo russo potrebbe essere quello di spingere le forze ucraine più lontano dalla regione del Donbass e mantenere le steppe a est del Dnepr come zona cuscinetto. In effetti, l’Oblast di Dnipropetrovsk è anche ricca di risorse minerarie, che contengono grandi giacimenti di minerale di ferro, manganese, titanio e zirconio, uranio, carbone antracite, gas naturale, petrolio e carbone di lignite. La sua perdita sarà un duro colpo per Kiev. Politicamente, la narrazione occidentale della vittoria di Kiev secondo cui l’Ucraina sta vincendo la guerra e sta per conquistare la Crimea ecc. non può durare a lungo.

Allo stesso tempo, anche l’Europa è alle prese con i suoi demoni: non riesce a scrollarsi di dosso l’idea di un tetto massimo del prezzo del petrolio russo, che è destinato ad avere un effetto boomerang e ad aggravare ancora di più la sicurezza energetica dell’Europa; deve intensificare le sue importazioni di GNL dalla Russia, che costa molto meno che dall’America; non è in grado di reagire al varo dell’importantissimo Inflation Reduction Act negli Stati Uniti o alla migrazione dell’industria europea negli Stati Uniti; non è in grado di rafforzare il ruolo internazionale dell’euro per assorbire parte dell’eccesso di risparmio mondiale, e così via.

Ecco perché, in questo momento decisivo, di fronte all’imminente escalation del conflitto in Ucraina nelle prossime settimane, i neoconservatori americani stanno cercando di intensificare le consegne di armi all’Ucraina. I neocon invariabilmente vincono le battaglie all’interno della Beltway, specialmente sotto un presidente debole. Se i repubblicani intensificano le indagini su Biden, la sua dipendenza dai neocon non farà che aumentare nel periodo a venire.

La propaganda per il cambio di regime in Russia non svanirà, anche di fronte alla dura realtà emergente della situazione sul campo in Ucraina. L’obiettivo dei neoconservatori, come ha affermato succintamente lo storico investigativo Eric Zuesse, è ” distruggere la Russia così velocemente che la Russia non sarà in grado di distruggere l’America per rappresaglia “. L’assoluta assurdità di questa idea è ovvia per tutti tranne che per i neoconservatori. Quindi ora sosterranno che l’errore cardinale degli Stati Uniti in Ucraina è stato il loro fallimento nel 2015.

MK Bhadrakumar

Fonte: Indian Punchline

Traduzione: Luciano Lago