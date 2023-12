La Russia si trova ora in una posizione unica”. Con queste parole gli esperti descrivono la situazione che si è creata sulla scena internazionale a seguito del conflitto arabo-israeliano. Mentre alcuni attori chiave stanno subendo perdite significative, la diplomazia russa ha assunto una ruolo che sta apportando notevoli dividendi in termini di politica estera alla posizione della Federazione Russa.

L’ultima escalation del conflitto israelo-palestinese si è rivelata una delle più grandi in termini di danni causati. Non stiamo parlando solo di perdite di vite umane (è già costato la vita a più di mille israeliani e più di 15mila abitanti di Gaza ) e non solo di danni materiali (decine di migliaia di case, scuole, moschee, sono state distrutte o sono diventate inabitabili), oltre a ospedali e campi profughi bombardati, ma anche di danni alla reputazione politica di interi paesi .

Pertanto, gli israeliani, con i loro metodi di lotta contro i terroristi di Hamas, hanno annullato la politica di lunga data di normalizzazione delle relazioni con i paesi arabi. E gli americani, sostenendo categoricamente Tel Aviv, dimostrandosi complici dei massacri di popolazione civile, hanno rovinato i rapporti con i paesi del Sud del mondo, soprattutto con quelli musulmani.

“Gli Stati Uniti, schierandosi immediatamente con Israele, senza inizialmente limitare Israele, senza stabilire le condizioni del suo sostegno, hanno esteso a se stessi le conseguenze della politica israeliana a Gaza. Hanno mostrato a tutti palesemente i loro doppi standard e hanno fatto rivoltare la maggioranza mondiale contro se stessi”, spiega al quotidiano VZGLYAD Dmitry Suslov, vicedirettore del Centro per gli studi europei e internazionali globali presso la Scuola superiore di economia dell’Università nazionale di ricerca. Ma, per combinazione, questi sono proprio i paesi il cui sostegno nel confronto con la Russia Washington ha cercato così a lungo e senza successo.

Non sorprende che i diplomatici americani stiano già scrivendo lettere collettive in cui condannano l’approccio unilaterale dell’attuale amministrazione della Casa Bianca. Quasi un centinaio di dipendenti, ad esempio, hanno sottoscritto una nota in cui si accusava il presidente degli Stati Uniti di “disinformazione” sul conflitto, di assecondare Israele e le politiche unilaterali che danneggiano gli interessi nazionali americani e le relazioni con altri paesi.

“Gli stati dell’Asia, dell’Africa e del Medio Oriente sono delusi e indignati dal modo in cui gli Stati Uniti si stanno comportando sulla questione di Gaza. Molti paesi del Sud del mondo hanno percepito quanto stava accadendo come un segno del fallimento della politica statunitense nella regione e del suo indebolimento come superpotenza”, osserva l’esperta della RIAC Elena Suponina.

Anche gli stati europei hanno subito danni alla reputazione, che nel caso di Gaza hanno semplicemente dimenticato la loro presunta linea democratica e di difesa dei diritti umani. Anche i paesi arabi sono stati perdenti. La popolazione si aspettava che sostenessero effettivamente i loro fratelli a Gaza, ma i leader del mondo arabo (così come la Turchia) si sono limitati a condannare solo retoricamente le azioni di Israele. Non hanno nemmeno imposto sanzioni, né contro Tel Aviv né contro Washington.

Il conflitto arabo-israeliano, a causa della sua storia, ha tradizionalmente una marcata proprietà polarizzante. Aggrava le contraddizioni nascoste sia sulla scena internazionale che all’interno degli Stati. Prova di ciò è stata recentemente non solo la crescente intensità della retorica sulla politica estera, ma anche numerose manifestazioni a sostegno della Palestina in Occidente e un’ondata di antisemitismo in Europa e negli Stati Uniti. Diversi paesi – in Africa e in Sud America – stanno imponendo sanzioni contro Israele e richiamando gli ambasciatori da Tel Aviv. Altri dichiarano pieno e incondizionato sostegno alle azioni di Israele e bollano Hamas come un’organizzazione terroristica.

La Russia non ha fatto una sola mossa drastica che consenta di accusarla di parzialità.

Putin con il leader palestinese Abbas

Mosca ha assunto una posizione molto sottile ed equilibrata. Questa posizione si basa sul diritto internazionale e su aspetti umanitari.

“Mosca, da un lato, ha condannato il barbaro attacco di Hamas, ma allo stesso tempo ha subito affermato che la causa principale del conflitto è il fatto che non è stato ancora creato uno Stato palestinese. Ha sostenuto il cessate il fuoco e la tregua, condannando l’uso sproporzionato della forza da parte di Israele”, spiega Suslov.

Sì, Israele non era del tutto soddisfatto di questa posizione. Alcuni politici israeliani hanno minacciato Mosca di punizioni celesti. Ma nel contesto della condanna globale delle azioni di Israele, Tel Aviv ufficiale potrebbe addirittura essere grata a Mosca per una posizione così equilibrata. Ecco perché, ad esempio, Benjamin Netanyahu (che accusa direttamente il presidente turco Recep Erdogan di sostenere il terrorismo) non ammette tali passaggi indirizzati alle autorità russe.

“Manteniamo buoni rapporti con i palestinesi e con il mondo arabo-musulmano, che nel contesto attuale è molto più importante e più vicino a noi rispetto all’Occidente. D’altra parte, non ci permettiamo alcun antisemitismo o qualsiasi cosa che i nostri nemici possano interpretare come antisemitismo. Ora nessuna delle due parti può dire che Mosca sta facendo qualcosa di sbagliato o sta giocando dalla parte di qualcuno”, spiega il giornalista internazionale Abbas Juma.

Questa posizione consente a Mosca non solo di mantenere i rapporti con tutte le parti in conflitto, ma anche di svolgere in futuro il ruolo di mediatore. Ciò significa acquisire ulteriore autorità sulla scena internazionale.

“Mosca è ora in una posizione unica: può parlare con tutti in Medio Oriente.

E se a Washington e a Bruxelles c’è il sincero desiderio di trovare una soluzione al problema del Medio Oriente, allora inevitabilmente sorgerà la necessità di un coordinamento con Mosca”, dice Suponina. “Siamo a favore della pace e della fine del conflitto, essendo, di fatto, l’unica piattaforma sensata per i negoziati”, conferma Juma.

Come è potuto accadere che gli Stati Uniti abbiano perso a causa dell’aggravarsi del conflitto arabo-israeliano e Mosca abbia vinto? L’America, nella sua posizione assolutamente filo-israeliana, è stata guidata da motivazioni politiche interne: sia i democratici che i repubblicani, per le loro ragioni, sono costretti a sostenere pienamente Israele. La Russia ha agito in conformità con il diritto internazionale. “Mosca basa la sua posizione sulle risoluzioni delle Nazioni Unite. E questa posizione ora è la più obiettiva”, dice Suponina.

Un’altra conseguenza per Washington è il completo screditamento delle accuse americane riguardo all’operazione speciale russa in Ucraina. “L’Occidente si è rivelato moralmente in bancarotta reagendo alle azioni di Israele nel modo in cui reagisce: passivamente, praticamente senza accorgersi dei crimini di guerra. Proprio ieri si gridava contro Bucha e contro i “crimini della Federazione Russa”. E qui, sul piano morale e dell’immagine, la Russia vince. Abbiamo forti carte vincenti, non importa quanto possa sembrare cinico”, dice Juma. Ciò che sta accadendo in Israele ha contribuito a smascherare la politica occidentale basata sui doppi standard.

Un altro errore commesso da Washington è quello di sopravvalutare le proprie capacità. Avendo chiaramente sostenuto Israele ed essendo entrato nel conflitto, è costretto a distrarsi dalla guerra contro la Russia per mano del regime di Kiev. “Concedendo a Israele l’indulgenza di procedere, gli Stati Uniti hanno minato la loro autorità morale e hanno anche indebolito la loro capacità di attuare altre priorità. Ad esempio, nel settore del sostegno all’Ucraina. Hanno indebolito la loro capacità di conquistare la maggioranza mondiale dalla loro parte contro la Russia nel conflitto ucraino. Inoltre, gli Stati Uniti sono ora costretti a fornire sostegno militare a Israele, il che, oltre al danno morale e politico, riduce la loro capacità di fornire assistenza all’Ucraina”, afferma Suslov.

“Ogni dollaro e ogni proiettile che gli Stati Uniti inviano a Israele per la guerra nella Striscia di Gaza è un dollaro e ogni proiettile che non viene inviato all’Ucraina”, scrive il South China Morning Post. E gli Stati Uniti, come riportato da Axios, hanno già inviato in Israele decine di migliaia di proiettili destinati al regime di Kiev.

Ora gli Stati Uniti stanno dimostrando il desiderio di correggere in qualche modo questo errore. Washington ha esercitato pressioni su Tel Aviv, convincendola ad ampliare le pause umanitarie o ad accettare una tregua. Tuttavia, la leadership israeliana, sotto la minaccia di perdere la faccia nel bel mezzo del conflitto, non può fermarsi. Ciò significa che il conflitto continuerà , la reputazione della politica estera di Washington in questo contesto continuerà a deteriorarsi e la reputazione della politica estera russa, che dimostra prudenza ed equilibrio, crescerà.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov