il complotto del “Grande Zero Carbon” e il grande Reset

Di F. William Engdhal

ll Club globalista di Davos, World Economic Forum sta proclamando la necessità di raggiungere un obiettivo mondiale di “zero carbonio netto” entro il 2050. Questo per la maggior parte suona lontano nel futuro e quindi ampiamente ignorato. Eppure le trasformazioni in corso dalla Germania agli Stati Uniti, a innumerevoli altre economie, stanno ponendo le basi per la creazione di quello che negli anni ’70 fu chiamato il Nuovo Ordine Economico Internazionale.

In realtà è un progetto per un corporativismo totalitario tecnocratico globale, che promette un’enorme disoccupazione, deindustrializzazione e collasso economico per progetto. Considera alcuni retroscena .

Il World Economic Forum (WEF) di Klaus Schwab sta attualmente promuovendo il suo tema preferito, il Great Reset dell’economia mondiale. La chiave di tutto è capire cosa intendono i globalisti per Net Zero Carbon entro il 2050.

L’UE è in testa alla corsa, con un piano audace per diventare il primo continente “carbon neutral” al mondo entro il 2050 e ridurre le sue emissioni di CO2 di almeno il 55% entro il 2030.

In un post di agosto 2020 sul suo blog, l’autoproclamato zar del vaccino globale Bill Gates ha scritto sull’imminente crisi climatica:

“Per quanto terribile sia questa pandemia, il cambiamento climatico potrebbe essere peggiore… Il calo relativamente piccolo delle emissioni di quest’anno chiarisce una cosa: non possiamo arrivare a zero emissioni semplicemente, o anche principalmente, volando e guidando di meno ” .

Con un monopolio virtuale sui media mainstream e sui social media, la lobby del riscaldamento globale è stata in grado di indurre gran parte del mondo a ritenere che il meglio per l’umanità sia eliminare gli idrocarburi tra cui petrolio, gas naturale, carbone e persino il “carbon free ” l’elettricità nucleare entro il 2050, che si spera possa evitare un aumento di 1,5-2 gradi centigradi della temperatura media mondiale. C’è solo un problema con questo. È la copertura di un diabolico secondo piano.

Origini del “riscaldamento globale”

Molti hanno dimenticato la tesi scientifica originale avanzata per giustificare un cambiamento radicale nelle nostre fonti energetiche. Non era “cambiamento climatico”. Il clima terrestre è in continua evoluzione, correlato ai cambiamenti nell’emissione di brillamenti solari o cicli di macchie solari che influenzano il clima terrestre.

Verso la fine del millennio, quando il precedente ciclo di riscaldamento solare non era più evidente, Al Gore e altri hanno spostato la narrazione con un gioco di prestigio linguistico in “Cambiamento climatico”, dal riscaldamento globale. Ora la narrativa sulla paura è diventata così assurda che ogni bizzarro evento meteorologico viene trattato come una “crisi climatica”. Ogni uragano o tempesta invernale viene rivendicato come prova che gli dei del clima stanno punendo noi esseri umani peccatori che emettono CO2.

Ma aspetta. L’intera ragione per la transizione verso fonti energetiche alternative come il solare o l’eolico, e l’abbandono delle fonti di energia del carbonio, è la loro affermazione che la CO2 è un gas serra che in qualche modo sale nell’atmosfera dove forma una coltre che presumibilmente riscalda la Terra sottostante— Il riscaldamento globale. Le emissioni di gas serra secondo la US Environmental Protection Agency provengono principalmente dalla CO2. Da qui l’attenzione sulle “impronte di carbonio”.

Quello che non si dice quasi mai è che la CO2 non può salire nell’atmosfera dagli scarichi delle automobili o dalle centrali a carbone o da altre origini artificiali . L’anidride carbonica non è carbonio o fuliggine. È un gas invisibile e inodore, essenziale per la fotosintesi delle piante e per tutte le forme di vita sulla terra, noi compresi. La CO2 ha un peso molecolare di poco superiore a 44 mentre l’aria (principalmente ossigeno e azoto) ha un peso molecolare di soli 29.

Il peso specifico della CO2 è circa 1,5 volte maggiore dell’aria. Ciò suggerirebbe che i gas di scarico di CO2 dei veicoli o delle centrali elettriche non salgono nell’atmosfera a circa 12 miglia o più sopra la Terra per formare il temuto effetto serra .

Per comprendere quale azione criminale si stia svolgendo oggi intorno a Gates, Schwab e ai sostenitori di una presunta economia mondiale “sostenibile”, dobbiamo tornare al 1968, quando David Rockefeller e i suoi amici crearono un movimento attorno all’idea che il consumo umano e la crescita della popolazione fossero i principali problema. Rockefeller, la cui ricchezza era basata sul petrolio, creò il neo-malthusiano Club di Roma nella villa dei Rockefeller a Bellagio, in Italia. Il loro primo progetto è stato quello di finanziare uno studio spazzatura al MIT chiamato Limits to Growth nel 1972.

Un organizzatore chiave dell’agenda della “crescita zero” di Rockefeller nei primi anni ’70 fu il suo amico di lunga data, un petroliere canadese di nome Maurice Strong, anche lui membro del Club di Roma. Nel 1971 Strong fu nominato Sottosegretario delle Nazioni Unite e Segretario Generale della conferenza della Giornata della Terra di Stoccolma del giugno 1972. Era anche un amministratore della Fondazione Rockefeller.

Maurice Strong è stato uno dei primi propagatori chiave della teoria scientificamente infondata secondo cui le emissioni prodotte dall’uomo dai veicoli di trasporto, dalle centrali a carbone e dall’agricoltura hanno causato un drammatico e accelerato aumento della temperatura globale che minaccia la civiltà, il cosiddetto riscaldamento globale. Ha inventato il termine elastico “sviluppo sostenibile”.

In qualità di presidente della Conferenza di Stoccolma delle Nazioni Unite per la Giornata della Terra del 1972, Strong ha promosso la riduzione della popolazione e l’abbassamento degli standard di vita in tutto il mondo per “salvare l’ambiente”. Alcuni anni dopo lo stesso Forte affermò :

“L’unica speranza per il pianeta non è che le civiltà industrializzate crollino? Non è nostra responsabilità far sì che ciò avvenga ?

Questa è l’agenda oggi nota come Great Reset o Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Strong ha continuato a creare il Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (IPCC), un organismo politico che avanza l’affermazione non provata secondo cui le emissioni di CO2 prodotte dall’uomo stavano per rovesciare il nostro mondo in una catastrofe ecologica irreversibile.

Il co-fondatore del Club di Roma, il dottor Alexander King, ha ammesso la frode essenziale della loro agenda ambientale alcuni anni dopo nel suo libro, La prima rivoluzione globale . Ha dichiarato:

Nella ricerca di un nuovo nemico che ci unisse, ci è venuta l’idea che l’inquinamento, la minaccia del riscaldamento globale, la scarsità d’acqua, la carestia e simili avrebbero fatto al caso nostro… Tutti questi pericoli sono causati dall’intervento umano ed è solo attraverso atteggiamenti e comportamenti modificati che possono essere superati. Il vero nemico, quindi, è l’umanità stessa.

King ha ammesso che la “minaccia del riscaldamento globale” era semplicemente uno stratagemma per giustificare un attacco alla “umanità stessa”. Questo è ora in fase di lancio come stratagemma Great Reset e Net Zero Carbon.

Disastro energetico alternativo

Nel 2011, agendo su consiglio di Joachim Schnellnhuber, del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Angela Merkel e il governo tedesco hanno imposto un divieto totale dell’elettricità nucleare entro il 2022, come parte di una strategia del governo del 2001 chiamata Energiewende o Energy Turn, affidarsi al solare, all’eolico e ad altre “rinnovabili”. L’obiettivo era quello di rendere la Germania la prima nazione industriale ad essere “carbon neutral”.

La strategia è stata una catastrofe economica. Passando dall’avere una delle reti di generazione elettrica più stabili, a basso costo e affidabili del mondo industriale, oggi la Germania è diventata il generatore elettrico più costoso del mondo. Secondo l’associazione dell’industria energetica tedesca BDEW, al più tardi entro il 2023, quando chiuderà l’ultima centrale nucleare, la Germania dovrà far fronte a carenze di elettricità.

Allo stesso tempo, il carbone, la più grande fonte di energia elettrica, viene gradualmente eliminato per raggiungere Net Zero Carbon. Le industrie tradizionali ad alta intensità energetica come l’acciaio, la produzione del vetro, i prodotti chimici di base, la produzione di carta e cemento, stanno affrontando costi crescenti e chiusure o delocalizzazioni e la perdita di milioni di posti di lavoro qualificati. L’energia eolica e solare inefficiente, oggi costa da 7 a 9 volte di più del gas.

La Germania ha poco sole rispetto ai paesi tropicali, quindi il vento è visto come la principale fonte di energia verde. C’è un enorme input di cemento e alluminio necessari per produrre parchi solari o eolici. Che ha bisogno di energia a buon mercato – gas o carbone o nucleare – per essere prodotta. Man mano che viene gradualmente eliminato, il costo diventa proibitivo, anche senza l’aggiunta di “tasse sul carbonio”.

La Germania ha già circa 30.000 turbine eoliche, più che altrove nell’UE. Le gigantesche turbine eoliche hanno seri problemi di rumore o di infrasuoni per la salute dei residenti nelle vicinanze delle enormi strutture e danni causati da agenti atmosferici e uccelli. Entro il 2025 circa il 25% dei mulini a vento tedeschi esistenti dovrà essere sostituito e lo smaltimento dei rifiuti è un problema colossale. Le aziende vengono denunciate mentre i cittadini si rendono conto di che disastro sono. Per raggiungere gli obiettivi entro il 2030, Deutsche Bank ha recentemente ammesso che lo stato dovrà creare una ” eco dittatura “.

Allo stesso tempo, la spinta tedesca per porre fine al trasporto di benzina o diesel entro il 2035 a favore dei veicoli elettrici è sulla buona strada per distruggere l’industria più grande e redditizia della Germania, il settore automobilistico, e sopprimere milioni di posti di lavoro. I veicoli alimentati a batteria agli ioni di litio hanno una “impronta di carbonio” totale quando si includono gli effetti dell’estrazione del litio e della produzione di tutte le parti, che è peggiore delle auto diesel.

E la quantità di elettricità aggiuntiva necessaria per una Germania a zero emissioni di carbonio entro il 2050 sarebbe molto più di oggi, poiché milioni di caricabatterie avranno bisogno di elettricità di rete con energia affidabile. Ora la Germania e l’UE iniziano a imporre nuove “tasse sul carbonio”, presumibilmente per finanziare la transizione a zero emissioni di carbonio. Le tasse renderanno solo l’energia elettrica e l’energia ancora più costose, assicurando il collasso più rapido dell’industria tedesca.

Bill Gates con presidente OMS

Spopolamento

Secondo coloro che promuovono l’agenda Zero Carbon, è proprio quello che desiderano: la deindustrializzazione delle economie più avanzate, una strategia decennale calcolata come ha detto Maurice Strong, per provocare il collasso delle civiltà industrializzate.

Trasformare l’attuale economia industriale mondiale all’indietro in una distopia a legna, un mulino a vento in cui i blackout diventano la norma come ora in California, è una parte essenziale di una trasformazione del Grande Reset nell’ambito dell’Agenda 2030: UN Global Compact for Sustainability.

Il consigliere per il clima della Merkel , Joachim Schnellnhuber, nel 2015 ha presentato l’agenda verde radicale di Papa Francesco, la lettera enciclica Laudato si’ , come incaricato di Francesco alla Pontificia Accademia delle Scienze. E ha consigliato l’UE sulla sua agenda verde. In un’intervista del 2015, Schnellnhuber ha dichiarato che la “scienza” ha ora determinato che la massima capacità di carico di una popolazione umana “sostenibile” era di circa sei miliardi di persone in meno:

“In un modo molto cinico, è un trionfo per la scienza perché finalmente abbiamo stabilizzato qualcosa, vale a dire le stime per la capacità di carico del pianeta, vale a dire al di sotto di 1 miliardo di persone”.

Per fare ciò il mondo industrializzato deve essere smantellato. Christiana Figueres, una collaboratrice dell’agenda del Forum economico mondiale ed ex segretaria esecutiva della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ha rivelato il vero scopo dell’agenda climatica delle Nazioni Unite in una conferenza stampa di Bruxelles del febbraio 2015 in cui ha affermato: “Questa è la prima volta in esseri umani storia che ci stiamo ponendo il compito di cambiare intenzionalmente il modello di sviluppo economico che ha regnato dalla Rivoluzione Industriale”.

Le osservazioni di Figueres del 2015 sono riprese oggi dal presidente francese Macron all’Agenda di Davos del Forum economico mondiale del gennaio 2021, dove ha affermato che “nelle circostanze attuali, il modello capitalista e l’economia aperta non sono più fattibili”. Macron, un ex banchiere Rothschild, ha affermato che “l’unico modo per uscire da questa epidemia è creare un’economia più focalizzata sull’eliminazione del divario tra ricchi e poveri”. Merkel, Macron, Gates,



F. William Engdahl è consulente e docente di rischio strategico, è laureato in scienze politiche alla Princeton University ed è autore di best-seller su petrolio e geopolitica, in esclusiva per la rivista online “New Eastern Outlook” dove questo articolo è stato originariamente pubblicato.

È ricercatore associato del Centro di ricerca sulla globalizzazione.

La fonte originale di questo articolo è Global Research

Traduzione: Luciano Lago