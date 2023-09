Il complesso missilistico “Sarmat” è stato messo in servizio di combattimento

MOSCA, 1 settembre – RIA Novosti. Il direttore generale di Roskosmos Yuri Borisov ha affermato che il sistema missilistico strategico Sarmat ha assunto il servizio di combattimento.

“Il complesso strategico Sarmat è stato messo in servizio di combattimento”, ha detto durante la maratona “Condividi la tua conoscenza”.

Il Pentagono ha definito il “Sarmat” un’arma altamente pronta al combattimento

In precedenza, si presumeva che il primo Sarmat sarebbe stato in servizio di combattimento alla fine del 2022: Vladimir Putin ne ha parlato in un incontro con i diplomati delle istituzioni militari superiori. Nel febbraio 2023, il capo dello Stato ha annunciato che il complesso “con un nuovo missile pesante” sarebbe stato presto pronto per l’uso.

“Sarmat” è un sistema missilistico strategico con un missile balistico intercontinentale a propellente liquido di classe pesante, il peso di uno di questi missili supera le 200 tonnellate. Il complesso è progettato per sostituire i missili Voevoda in servizio con le Forze Missilistiche Strategiche.

Fonte: Ria Novosti.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic