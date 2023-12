Il comitato investigativo russo intenterà una causa dopo le dichiarazioni dei partecipanti alle azioni anti-russe in Germania e Italia

Aggiornamento Ultima Ora

MOSCA, 15 dicembre. /TASS/. Il capo del Comitato Investigativo, Aleksandr Bastrykin, ha ordinato l’avvio di un procedimento penale in relazione alle dichiarazioni dei partecipanti agli eventi anti-russi tenutisi in Germania e Italia. Lo ha riferito il servizio stampa della Commissione Investigativa della Federazione Russa alla TASS.

Secondo i dati del dipartimento, il canale televisivo federale ha trasmesso un servizio sugli eventi che si sono svolti in Germania e in Italia sotto il nome di “Forum dei popoli liberi della post-Russia” (l’organizzazione è riconosciuta come “indesiderabile” sul territorio della Federazione Russa). Tra i partecipanti all’incontro ci sono dei personaggi sotto indagine coinvolti in casi penali e rappresentanti radicali di correnti di opposizione illegali. Nelle registrazioni video, i partecipanti chiedono pubblicamente ad altri stati di commettere azioni illegali che violino gli interessi della Russia.

“Il presidente del comitato investigativo Aleksandr Bastrykin ha ordinato di avviare un procedimento penale in relazione alle dichiarazioni rilasciate e di fornire una valutazione giuridica sulle azioni delle persone indicate”, si legge nella nota.

Fonte: https://tass.ru/proisshestviya/19553785

Traduzione e nota di Eliseo Bertolasi

Nota: l’11 dicembre si è tenuto a Roma, nel palazzo del Senato, il “IX Forum dei popoli liberi della post-Russia” – l’evento è stato ripetuto il 14 dicembre a Berlino. I partecipanti hanno discusso del “futuro postcoloniale della Russia”, inteso sia come crollo della Russia come stato unitario, sia come possibilità di far nascere al suo posto diverse decine di Stati – 41 per la precisione – che, secondo le idee del forum, dovrebbero essere “indipendenti, liberi, sviluppati e di successo invece di un impero pazzo”.

Qualsiasi serio analista geopolitico sa che l’attuazione di un simile progetto porterebbe a caos, distruzione, guerre civili e a un numero enorme di vittime.