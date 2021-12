Il Comando Israeliano è entrato nel panico dopo l’attacco elettronico che ha colpito i caccia di Tel Aviv





Israele non sa ancora quali armi abbiano colpito gli aerei israeliani.

L’incidente del 24 novembre, quasi subito dopo l’attacco dei caccia israeliani alla Siria, ha messo seriamente in difficoltà l’IDF. Si è scoperto che i sistemi di bordo dei caccia dell’aeronautica israeliana erano stati disattivati ​​a distanza. Non si è trattato di un malfunzionamento tecnico ma dell’effetto di segnali di soppressione elettronica che hanno impedito l’orientamento agli aerei da guerra che sorvolavano il centro di Israele. Attualmente solo le armi russe sono in grado di eseguire tale operazione, mentre, secondo vari rapporti, avrebbero potuto essere fornite all’esercito siriano.

Da quanto è stato riferito, sembra che i sistemi di bordo dei caccia F-15 e F-16 dell’aeronautica israeliana sono stati manomessi dall’esterno. La questione riguarda in particolare il fallimento dei sistemi di posizionamento globale. Inoltre, a differenza di molti dei casi simili a cui l’IDF è già abituato, questa volta i cambiamenti sono stati associati a una sopravvalutazione artificiale dell’altitudine di volo dell’aereo. Di conseguenza, uno dei caccia si è quasi schiantato e i voli di tutti i gli altri aerei sono stati interrotti.

Il segnale di soppressione elettronica che ha interrotto la navigazione satellitare per gli aerei che volano nello spazio aereo israeliano nelle ultime settimane ha origine all’interno di una base aerea russa in Siria, secondo i dati raccolti da un ricercatore con sede negli Stati Uniti.

Questa interferenza alla ricezione del Global Positioning System (GPS) non sembra essere specificamente diretta a Israele, ma piuttosto lo stato ebraico è probabilmente un danno collaterale nel tentativo di Mosca sia di proteggere le sue truppe dagli attacchi dei droni sia di affermare il suo dominio nel campo della guerra elettronica, Todd Humphreys, professore all’Università del Texas, lo ha dichiarato questa settimana al Times of Israel.

Aerei israeliani

Utilizando una serie di sensori a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, Humphreys e la sua equipe hanno indagato sul fenomeno per diversi giorni . In questo modo hanno potuto identificare la provenienza geografica del segnale: la Base aerea di Khmeimim realizzata dai russi sulla costa occidentale della Siria come installazione permanente. Il segnale è così forte che si può vedere dalla spazio, ha detto Humphreys che è un inegnere specializzato in navigazione satellitare.

Attualmente, tutti i voli di addestramento dei caccia dell’aeronautica israeliana rimangono a terra. Il pericolo è quello che il pilota possa facilmente schiantarsi contro una montagna o colpire il suolo – anche i sistemi di allarme di emergenza non funzionano. Anche le operazioni militari israeliane contro la Siria sono minacciate perché i sistemi di guida dei missili da crociera sono interrotti.

Fonti: Times of Israel – Avia Pro.ru

Traduzione e sintesi: Luciano Lago