Il comandante di “Sparta” è morto a Volnovakha, mentre garantiva la fuoriuscita dei civili

DONETSK, 5 marzo – RIA Novosti. Il capo della DNR Denis Pushilin ha annunciato che il comandante dell’unità di ricognizione del battaglione “Sparta”, della Guardia, il colonnello Vladimir Zhoga, è morto a Volnovakha, mentre garantiva la fuoriuscita dei civili da questa città.

Il ministero della Difesa ha riferito che la Russia aveva annunciato un regime di cessate il fuoco dalle 10:00 (ora di Mosca) per la fuoriuscita dei civili da Mariupol e dal centro regionale di Volnovakha a nord di esso. Le autorità di Mariupol, a loro volta, hanno affermato che l’evacuazione della popolazione civile è stata posticipata.

“Oggi a Volnovakha, è morto eroicamente il comandante del battaglione di ricognizione “Sparta” della Guardia, il colonnello Vladimir Zhoga, soprannome “Vokha”, ha riferito Pushilin in un messaggio su Telegram. Secondo il capo della Repubblica, gli esploratori di “Sparta” hanno coperto l’evacuazione dei civili ma il nemico ha aperto il fuoco su di loro.

“Ho firmato un decreto che conferisce postumo il titolo di Eroe della Repubblica Popolare di Donetsk a Vladimir Artemovich Zhoga”, ha scritto Pushilin.

Vladimir Zhoga è nato a Donetsk nel 1993. Nel 2014, fin dai primi giorni ha partecipato al conflitto armato nell’est dell’Ucraina. Ha preso il comando di “Sparta” nell’ottobre 2016 dopo la morte del suo fondatore Arsen Pavlov, noto come “Motorola”. Fino a quel momento era stato il primo vice comandante di una delle unità più famose e preparate al combattimento della DNR.

In particolare, nel 2014-2015, i combattenti del battaglione “Sparta” hanno preso parte all’assedio e all’assalto dell’aeroporto di Donetsk, hanno combattuto a Shirokino e vicino a Debaltsevo.

Colonnello Vladimir Zhoga

La Russia ha lanciato un’operazione militare in Ucraina la mattina del 24 febbraio. Il presidente Vladimir Putin ha definito il suo obiettivo “la protezione delle persone che da otto anni sono sottoposte allo scherno e al genocidio da parte del regime di Kiev”. Per questo, secondo Putin, si pianifica di effettuare “la smilitarizzazione e denazificazione dell’Ucraina”, e di assicurare alla giustizia i responsabili dei crimini contro gli abitanti del Donbass.

Con il supporto delle Forze Armate russe, le formazioni militari della DNR e della LNR stanno sviluppando un’offensiva. In particolare, quasi l’intero territorio della regione di Lugansk è stato liberato dalle truppe ucraine, ad eccezione di Severodonetsk e Lisichansk. Allo stesso tempo, come sottolinea il presidente russo, l’occupazione dell’Ucraina non è in questione.

Fonte: https://ria.ru/20220305/sparta-1776838908.html

Tradotto da Eliseo Bertolasi