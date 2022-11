Il colpo di Putin

di Mike Whitney

“ Gli ucraini sono in cattive condizioni… Non passerà molto tempo prima che gli ucraini finiscano il cibo. Non passerà molto tempo prima che si congelino… Hanno fatto tutto quello che ci si può ragionevolmente aspettare da loro. È tempo di negoziare… prima che inizi l’offensiva, perché una volta iniziata, non ci saranno più discussioni tra Mosca e Kiev fino a quando non sarà completata con soddisfazione dei russi . (Colonnello Douglas MacGregor)1

“ A rigor di termini, non abbiamo ancora iniziato nulla . ” (Vladimir Poutine)

Gli incessanti attacchi alla rete elettrica, alle unità di stoccaggio del carburante, agli snodi ferroviari e ai centri di comando e controllo dell’Ucraina segnano l’inizio di una seconda fase più mortale della guerra. L’aumento del ritmo degli attacchi missilistici ad alta precisione e a lungo raggio suggerisce che Mosca sta preparando il terreno per un’importante offensiva invernale da lanciare non appena i 300.000 riservisti russi torneranno alle loro formazioni nell’Ucraina orientale.

Il rifiuto di Kiev di negoziare un accordo che affronti le principali preoccupazioni di sicurezza della Russia non ha lasciato al presidente russo Vladimir Putin altra scelta che sconfiggere le forze ucraine sul campo di battaglia e imporre un accordo con la forza delle armi. L’imminente offensiva invernale è progettata per sferrare il colpo decisivo di cui la Russia ha bisogno per raggiungere i suoi obiettivi strategici e porre fine rapidamente alla guerra. Questo è da Reuters:

” Gli attacchi missilistici russi hanno paralizzato quasi la metà del sistema energetico ucraino, ha detto venerdì il governo, e le autorità della capitale Kiev hanno avvertito che la città potrebbe trovarsi di fronte a un “arresto completo” della rete elettrica all’avvicinarsi dell’inverno.

Mentre le temperature scendono e Kiev sperimenta la sua prima nevicata, le autorità si stanno affrettando a ripristinare l’elettricità in tutto il paese, dopo uno dei più pesanti bombardamenti delle infrastrutture civili ucraine in nove mesi di guerra.

Secondo le Nazioni Unite, la carenza di elettricità e acqua in Ucraina minaccia di provocare una catastrofe umanitaria questo inverno.

“Sfortunatamente, la Russia continua a effettuare attacchi missilistici sulle infrastrutture civili e critiche dell’Ucraina. Quasi la metà del nostro sistema energetico è disattivato”, ha dichiarato il primo ministro Denys Shmyhal…

“Ci stiamo preparando per diversi scenari, incluso un arresto completo ” , ha dichiarato Mykola Povoroznyk, vice capo dell’amministrazione comunale di Kiev, nei commenti televisivi.2 .

Fino a poco tempo fa, la Russia aveva evitato obiettivi che avrebbero potuto avere un impatto drammatico sulle attività civili, ma ora i leader militari sono tornati a un approccio più convenzionale. Attualmente, i militari stanno distruggendo tutte le strutture, trasformatori, unità di stoccaggio, sottostazioni, scali ferroviari e depositi di energia che consentono all’Ucraina di continuare a fare la guerra. Chiaramente, in quanto stato più grande e più potente, la Russia è sempre stata in grado di martellare l’Ucraina e farla a pezzi in mille pezzi, ma Putin aveva scelto di trattenersi sperando che Kiev tornasse in sé e vedesse la disperazione della sua causa. E – nonostante il diluvio di propaganda occidentale che dimostra il contrario – l’esito di questa guerra non è mai stato messo in dubbio.

La Russia imporrà un accordo su Kiev e questo accordo richiederà al governo di tagliare tutti i legami con la NATO e firmare un trattato che ne dichiari la neutralità per sempre. La Russia non permetterà a un’alleanza militare ostile di posizionare i suoi siti missilistici e le sue truppe da combattimento sul suo fianco occidentale. Non succederà.

Purtroppo l’operazione militare della Russia aumenterà notevolmente le sofferenze del popolo ucraino che si trova rinchiuso in una partita in gabbia tra Washington e Mosca. Questo è dal sito web di World Socialist:

“ Secondo gli ultimi dati della Banca mondiale, la povertà in Ucraina è aumentata di oltre dieci volte dall’inizio della guerra tra Stati Uniti, NATO e Russia. Ufficialmente, il 25% della popolazione del paese è ora povero, quando avrebbe dovuto essere solo il 2% prima di febbraio 2022… I funzionari prevedono che il tasso di povertà potrebbe raggiungere il 60% o più l’anno prossimo e l’Ucraina sta sperimentando livelli di privazione mai visti su continente europeo dalla fine della seconda guerra mondiale.

Il tasso di disoccupazione è attualmente al 35% ei salari sono diminuiti del 50% durante la primavera e l’estate per alcune categorie di lavoratori. … secondo il Fondo monetario internazionale, il debito pubblico dell’Ucraina è salito alle stelle fino all’85% del PIL… Uno studio congiunto pubblicato di recente dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal Ministero della sanità ucraino ha rilevato che il 22% degli ucraini non ha accesso ai farmaci essenziali. Per i 6,9 milioni di sfollati interni, questa cifra sale al 33%.

I farmaci più difficili da reperire – quelli che curano la pressione sanguigna, i problemi cardiaci e il dolore, così come i sedativi e gli antibiotici – rivelano una popolazione che lotta per far fronte a decenni di cattiva salute a causa della povertà e dei traumi fisici e psicologici della guerra.

Con i funzionari degli Stati Uniti e della NATO in grado di dispiegare un’enorme potenza di fuoco in prima linea in Ucraina nel giro di poche settimane, la consegna di beni umanitari vitali sembra una sfida logistica impossibile .3 .

Distruzioni e guerra in Ucraina

“La guerra per procura di Washington contro Mosca ha inflitto indicibili sofferenze al popolo ucraino, che ora deve far fronte al crollo delle temperature, alla diminuzione delle scorte di cibo, al crollo dell’economia e alla crescente carenza di farmaci. E nonostante le spacconate della riconquista di Kherson, il popolo ucraino sarà ora costretto a fuggire dalla propria patria martoriata a milioni per trovare rifugio in Europa, che è già sprofondata in una crisi post-industriale provocata dalle sconsiderate provocazioni dello zio Sam . Quanti di questi ucraini della classe operaia avrebbero preferito che i loro leader scendessero a patti con Putin (per le sue legittime preoccupazioni di sicurezza) piuttosto che ingaggiare l’esercito russo in una guerra inutile che sarebbe costata loro la casa, il lavoro? , la loro città e ( per molti) la loro vita? E le persone al di fuori del paese che affermano di “sostenere l’Ucraina” si rendono conto che in realtà stanno sostenendo l’impoverimento di milioni di civili che sono coinvolti in un fuoco incrociato geopolitico tra Washington e la Russia? Chiunque abbia veramente a cuore l’Ucraina dovrebbe sostenere la neutralità ucraina e la fine dell’espansione della NATO.

Questo è l’unico modo per porre fine a questa guerra. La sicurezza della Russia sarà raggiunta attraverso un trattato o un pugno di ferro. Sta all’Ucraina scegliere”.

Questo testo è tratto da un articolo intitolato ” La Russia ha ragione: gli Stati Uniti stanno conducendo una guerra per procura in Ucraina “:

“ La guerra in Ucraina non è solo un conflitto tra Mosca e Kiev”, ha recentemente dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. È una “guerra per procura” in cui la più potente alleanza militare del mondo… usa l’Ucraina come ariete contro lo stato russo… Lavrov… non ha torto. La Russia è l’obiettivo di una delle guerre per procura più spietatamente efficaci della storia moderna . »

L’establishment della politica estera statunitense non si preoccupa dell’Ucraina o del popolo ucraino. Il paese è solo un trampolino di lancio per la guerra di Washington contro la Russia. Questo è il motivo per cui la CIA ha rovesciato il governo democraticamente eletto a Kiev nel 2014 ed è per questo che la CIA ha armato e addestrato i paramilitari ucraini per combattere l’esercito russo nel 2015 (7 anni prima dell’invasione!) Ecco alcuni retroscena da un articolo del 2015 su Notizie di Yahoo:

La CIA sta supervisionando un programma di addestramento intensivo segreto negli Stati Uniti per le forze operative speciali ucraine d’élite e altro personale dell’intelligence, secondo cinque ex funzionari dell’intelligence e della sicurezza nazionale che hanno familiarità con l’iniziativa. Il programma, iniziato nel 2015, ha sede in una struttura segreta nel sud degli Stati Uniti, secondo alcuni di quei funzionari…

“Gli Stati Uniti stanno formando un’insurrezione”, ha detto un ex funzionario della CIA, aggiungendo che il programma ha insegnato agli ucraini come “uccidere i russi”.

La CIA e altre agenzie statunitensi potrebbero sostenere un’insurrezione ucraina, se la Russia lanciasse un’incursione su vasta scala.

“Sono otto anni che alleniamo questi ragazzi. Sono ottimi combattenti”… I rappresentanti di entrambi i paesi credono anche che la Russia non sarà in grado di aggrapparsi a un nuovo territorio indefinitamente a causa della forte resistenza degli insorti ucraini, secondo ex funzionari.

Se i russi lanciano un’altra invasione, “ci saranno persone che renderanno loro la vita impossibile”, ha detto l’ex alto funzionario dell’intelligence…

“Tutto quello che ci è successo in Afghanistan”, ha detto l’ex alto funzionario dell’intelligence, “possono aspettarsi di vederlo a palate con questi ragazzi “.4 .

È scritto nero su bianco. Il piano per utilizzare l’Ucraina come terreno di scontro per intraprendere una guerra per procura contro la Russia ha preceduto l’invasione di almeno 7 anni. L’amministrazione Obama e i suoi alleati neoconservatori hanno teso una trappola alla Russia per trascinarla in un pantano in stile afghano che prosciugherebbe le sue risorse e ucciderebbe quanti più militari russi possibile. Come ha recentemente ammesso il Segretario alla Difesa Lloyd Austin, gli Stati Uniti vogliono “indebolire” la Russia in modo che non sia in grado di proiettare il potere oltre i suoi confini. Washington cerca un accesso illimitato all’Asia centrale in modo da poter circondare la Cina con basi militari e missili nucleari. Gli Stati Uniti intendono controllare la crescita della Cina mentre dominano la regione più popolosa e prospera del mondo nel prossimo secolo, l’Asia. Ma prima, Washington deve schiacciare la Russia, far crollare la sua economia, isolarla dalla comunità globale, demonizzarla nei suoi media e rovesciare i suoi leader. L’Ucraina è vista come la prima fase di una strategia molto più ampia volta al cambio di regime (a Mosca) seguita dalla frammentazione forzata dello stato russo. L’obiettivo finale è preservare il ruolo guida di Washington nell’ordine mondiale.

Operazione militare russa in Ucraina



L’offensiva invernale di Putin minaccia di far deragliare il piano di Washington di prolungare il conflitto il più a lungo possibile. Nelle settimane e nei mesi a venire, la Russia intensificherà il suo assalto alle infrastrutture critiche dell’Ucraina. La maggior parte del paese sarà immersa nell’oscurità, le scorte di carburante si prosciugheranno, il cibo e l’acqua diventeranno scarsi, le comunicazioni saranno interrotte e tutto il traffico ferroviario cesserà. Milioni di civili fuggiranno in Europa mentre il paese si sta lentamente paralizzando. Mentre i battaglioni russi invadono città e villaggi a est del Dnepr, l’esercito russo bloccherà linee di rifornimento vitali dalla Polonia, interrompendo il flusso di armi mortali e truppe da combattimento verso il fronte. Questa offensiva porterà a una capitolazione generale delle unità combattenti ucraine operanti sul terreno, che costringerà Zelensky a sedersi al tavolo dei negoziati. Alla fine, la Russia prevarrà e le sue legittime richieste di sicurezza saranno soddisfatte. Ecco come lo ha riassunto il colonnello Douglas MacGregor in una recente intervista:

“ Quella che sta arrivando è un’offensiva molto massiccia…il tipo di offensiva che io e molti altri analisti militari ci aspettavamo all’inizio; Operazioni molto decisive, molteplici assi operativi progettati per annientare efficacemente il nemico sul terreno. Ed è quello che sta accadendo adesso, questo è quello che si profila nel futuro .

Quando il terreno sarà ghiacciato, inizierà l’offensiva russa.

fonte: The Unz Review

Traduzione Luciano Lago