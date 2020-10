Il Colonnello Russo Zhilin: “Questa È La Guerra Di Erdogan Contro La Russia Per Il Caucaso”

da Redazione

Di seguito è riportata una traduzione in inglese delle osservazioni sulla fotocamera del 1 ottobre 2020 di Ret. Il colonnello Alexander Ivanovich Zhilin delle forze armate della Federazione Russa ha fornito al settimanale armeno.

La guerra è iniziata. L’Azerbaigian ha attaccato l’Armenia per tutta la lunghezza della linea di contatto. Come sempre, è successo tutto inaspettatamente per i due stati [paesi] vicini, ma penso che la nostra favolosa intelligence avesse informazioni sui preparativi per questa guerra.

Questa guerra è in preparazione da almeno due anni. L’Azerbaigian veniva addestrato da specialisti turchi e americani. Non considero queste azioni militari come una battaglia per il Karabakh (Artsakh). Il Karabakh è secondario in questo caso. Questa è la guerra di Erdogan contro la Russia per il Caucaso. Questo è Casus belli (una scusa per la guerra) , e il modo in cui abbiamo costruito le nostre relazioni con la Turchia ora ci costerà caro. Cosa voglio dire? Guarda le dichiarazioni del leader turco. Sono duri. Sono precise. Erdogan ha infatti annunciato che l’Azerbaigian è una risorsa per raggiungere i suoi determinati obiettivi. Gli obiettivi sono globali.

Vorrei dire che non importa quanto si divertano con il signor Erdogan qui, oggi è uno dei politici e leader più efficaci. È cinico, scaltro e lui e il suo consiglio sono in grado di prevedere le situazioni. Se ci limitiamo a valutare le nostre relazioni con la Turchia sotto il governo di Erdogan (lo dico con un certo senso di vergogna), ci ha attaccato ovunque, ovunque fosse possibile. Abbiamo lavorato per costruire una centrale nucleare, abbiamo posato oleodotti, gli abbiamo aperto i nostri mercati e così via. Oggi, dopo le immense spese per la costruzione di quei gasdotti e oleodotti, di fatto, la consegna [fornitura] è stata interrotta. Stiamo subendo perdite ovunque.

Inoltre, questa guerra, che l’Azerbaigian ha istigato sotto la pressione della Turchia, è straordinariamente pericolosa per la Federazione Russa. Siamo uno stato multinazionale, e mentre tutti stanno analizzando se il Karabakh è territorio occupato o non occupato, il pericolo arriva dalla parte turca. Quindi l’Azerbaigian come arena e risorsa diventa anche il nostro nemico strategico. Diciamolo in tutta onestà: l’Azerbaigian non è un partner. Non abbiamo partner. Abbiamo quelli che sono consumisti o nemici. Ecco com’è la situazione nel 21 ° secolo.

Affermare oggi che è in qualche modo possibile venire a patti con il signor Aliyev tramite alcune consultazioni politiche è un delirio [sciocchezza]. È un delirio. Si può venire a patti solo prendendo una posizione difficile. Ad esempio, possiamo dire a porte chiuse che per 72 ore stiamo chiudendo tutte le attività azere in tutta la Federazione Russa, a partire dai mercati a tutte quelle Città del cibo, E così via e così via. Possiamo risolvere le cose con i curdi in modo che ci siano onde d’urto in Turchia. Abbiamo anche altre risorse che dobbiamo implementare per estinguere questa [guerra]. La situazione in via di sviluppo è catastrofica per noi. Cosa voglio dire? Entrambe le parti ora provano un odio reciproco estremo. Questo è ovvio ovunque. Se, diciamo, in Armenia o in Azerbaigian la politica è quella di instillare odio verso il vicino, allora anche nella Federazione Russa gli stessi ragazzi dell’Azerbaigian si permettono, a mio avviso, di compiere azioni flagranti. Ricordiamo tutti troppo bene che il complesso di Food City si rifiutò di servire gli armeni e quasi li buttò fuori [dai negozi]. Siete in un paese terzo, signori! Cosa vi state permettendo di fare?

Miliziani filoturchi in Azerbaijan

Sto ulteriormente estrapolando questa situazione. La pressione continua ad aumentare e ad incrementarsi. Qualcuno ha pronosticato una situazione come segue. Alcune strane persone con una sorta di accento caratteristico irrompono deliberatamente in una scuola. È una provocazione. Può essere fatto da chiunque, dalla CIA, da chiunque. Può essere fatto da ragazzi [ khloptsy ] dall’Ucraina. Quindi, Dio non voglia, iniziano a massacrare bambini dall’Armenia o bambini dall’Azerbaigian a scuola. Diciamo che è stato stabilito casualmente che lì [a scuola] i bambini della diaspora armena o azera studiano.

Cosa deve fare la Russia quando il Caucaso sorge, quando sorge la diaspora azera o armena, e tutto ciò si trasforma in un sanguinoso pasticcio? Abbiamo le forze per fermare tutto ciò in seguito, quando il processo sarà in pieno vigore? Di cosa sto parlando? Sto parlando di quella piccola guerra. Se Erdogan riesce a raggiungere determinati obiettivi e se noi (Dio non voglia) tradiamo l’Armenia, la nostra autorità nel Caucaso diventerà uno zilch [nulla] totale. Non saremo in grado di controllare la situazione lì. Saremo obbligati a … non so nemmeno come agire. Perché in questo caso si tratta di attivazione di cellule dormienti. Tutto ciò che esiste e tutto ciò che funziona contro di noi. Pertanto, quando si discute di questa guerra, dobbiamo renderci conto che a mio avviso (e posso sbagliarmi): prima Ucraina, poi Asia centrale, poi Europa orientale, poi Bielorussia, poi francamente, questa piccola guerra. Tutti questi eventi derivano da un unico piano anti-russo.

Colonnello russo Zhilin

Che un piano del genere esista, credo, la nostra intelligence ha riferito all’amministrazione politica. Uno dei segni distintivi è che abbiamo condotto il Kavkaz 2020 [ Esercitazioni militari Caucaso 2020 ] con un potenziale aumentato in modo significativo (all’ultimo momento in modo significativo). Quelle esercitazioni Kavkaz 2020 erano una forma di avvertimento: ragazzi, non giocate con il fuoco. Non hanno dato ascolto. Né Erdogan né nessun altro hanno sentito [l’avvertimento]. [Voce dell’intervistatore: “Né Aliyev. Non afferra mai gli avvertimenti. ”] Niente affatto. Il consolidamento c’è su questi livelli: Washington, Ankara e Baku. Una scaletta tecnologica sulla strada per l’organizzazione di una piccola guerra nazionalistica interetnica in Russia, una feroce da cui praticamente non c’è uscita, per creare all’interno della Federazione Russa un’esplosione che semplicemente farà a pezzi il nostro Paese.

Oggi non abbiamo un potenziale tale da contrastare questi processi. Non c’è ideologia [o] immagine del futuro. In questo caso, penso che la situazione debba essere considerata critica e che ogni sorta di leva dovrebbe essere usata prima di tutto contro la Turchia. Perché – sottolineo – perché se laggiù le circostanze si sviluppano a favore del piano che si sta realizzando, allora non perderemo solo il Caucaso, ma potremmo perdere il [nostro] Paese.

Vorrei rivolgere una richiesta ai nostri straordinari dirigenti del Cremlino. Chiedete ai vostri consulenti, specialisti di zona di compilare un documento storico sulle relazioni russo-turche. Quante volte la Turchia è stata armata contro la Russia? Chi vi ha detto, signori che hanno venduto l’S-400 al nostro nemico inconciliabile, la Turchia, che questi missili non saranno usati contro i nostri aerei in decollo da Gyumri? Chi vi ha detto che Erdogan abbia mantenuto anche una sola promessa fatta a Putin? Non vediamo come la Turchia ci attacca in Siria? Non vediamo che la Turchia ci attacca in Libia, tentando di buttare via tutte le nostre risorse petrolifere? Non vediamo il comportamento [della Turchia] in altre aree? Per favore fammi un esempio: chi sta agendo attivamente contro la Russia oggi come fa la Turchia? Persino gli Stati Uniti non stanno agendo attivamente contro di noi come fa Erdogan. Voglio dire ancora una volta che Erdogan è un politico molto forte, chiunque potrebbe prenderlo in giro. Finora ha avuto solo vittorie. Da lui abbiamo ricevuto solo un bluff.

Fonti: Fort Russ news – Armenianweekly

Traduzione: Luciano Lago