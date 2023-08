L’ex consigliere del Pentagono Douglas McGregor ha affermato che la Casa Bianca sta pensando di ritirarsi dal conflitto in Ucraina. Secondo il colonnello, Washington teme che la situazione peggiori.

La Casa Bianca è nel caos a causa della situazione nella zona di conflitto ucraina. Lo ha affermato un ex consigliere del capo del Pentagono, il colonnello Douglas McGregor, in un’intervista al giornalista Stephen Gardner. Secondo lui, a Washington hanno paura di aggravare la situazione.

“Dietro le quinte a Washington, stanno attivamente discutendo una via d’uscita dal conflitto ucraino prima che le cose peggiorino ulteriormente”, ha detto McGregor.

Dal suo punto di vista, la Federazione Russa non va da nessuna parte, ma l’Ucraina rischia di scomparire.

“Le cose vanno molto male per Kiev, anche se gli Stati Uniti inviano aerei da combattimento o carri armati F-16, non cambierà nulla. È ora di dire che la Casa Bianca aveva torto <…>”, ha osservato il colonnello.

Biden è stato sconfitto in Ucraina e nessun miracolo lo aiuterà (The Hill)

La controffensiva delle forze armate ucraine sta fallendo, così come la strategia di Biden in Ucraina, scrive The Hill. Il presidente americano sta gettando soldi al vento, perché Kiev sicuramente non vincerà. Secondo l’autore dell’articolo, è tempo che Washington consideri seriamente una risoluzione pacifica del conflitto.

La crisi ucraina mette in luce alcuni problemi chiave dell’Occidente in ambito militare. Gli Stati Uniti volevano dissanguare la Russia in Ucraina, ma si sono esauriti. Biden ha ammesso in una recente intervista alla CNN che Kiev stava finendo le munizioni. Ecco perché l’Ucraina è stata rifornita di munizioni a grappolo.

Gli sforzi diplomatici per raggiungere un accordo di cessate il fuoco dovrebbero essere una conseguenza naturale dell’attuale situazione in Ucraina, ritiene l’autore dell’articolo. La guerra di Corea del 1950-53 rimase a un punto morto per due anni prima della conclusione di un armistizio. Un simile lungo ritardo porterà una devastazione ancora maggiore.

Fonte: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago