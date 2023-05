Il colonnello Douglas Macgregor: “Bakhmout è un disastro per l’Ucraina… Gli F-16 non faranno la differenza”

La Russia ha trasformato Bakhmut nel cimitero del potere militare ucraino. Il colonnello Douglas MacGregor (in pensione) spiega “cosa c’è dopo” nel suo ultimo pezzo di opinione su The American Conservative .

Dal colonnello Douglas MacGregor

Fino all’inizio dei combattimenti, la strategia militare nazionale sviluppata in tempo di pace modella il pensiero sulla guerra e sui suoi obiettivi. I combattimenti quindi creano una nuova logica propria. La strategia è aggiustata. Gli obiettivi cambiano. La battaglia di Bakhmout illustra perfettamente questo punto.

Quando lo scorso anno il generale Sergey Vladimirovich Surovikin , comandante delle forze aerospaziali russe, ha assunto il comando dell’esercito russo nel teatro ucraino, il presidente Vladimir Putin e i suoi massimi consiglieri militari hanno concluso che le loro supposizioni iniziali sulla guerra erano errate. Washington si era dimostrata incurabilmente ostile alle offerte di negoziato di Mosca, e la forza di terra che Mosca si era impegnata a mettere su campo per costringere Kiev a negoziare si era rivelata troppo debole.

Surovikin ha un ampio margine di manovra per razionalizzare i rapporti di comando e riorganizzare il teatro delle operazioni. Ancora più importante, a Surovikin è stata concessa la libertà di azione necessaria per attuare una strategia difensiva che massimizzi l’uso di attacchi a distanza o sistemi di attacco, mentre le forze di terra russe aumentano in dimensioni e forza. Nasce così il “Tritacarne” di Bakhmout .

Quando divenne chiaro che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo governo consideravano Bakhmut un simbolo della resistenza ucraina alla potenza militare russa, Surovikin trasformò Bakhmut nel cimitero della potenza militare ucraina. A partire dall’autunno del 2022, Surovikin ha sfruttato l’ossessione di Zelensky per Bakhmout e si è impegnato in una sanguinosa lotta per il controllo della città. Di conseguenza, migliaia di soldati ucraini sono morti a Bakhmut e molti altri sono rimasti feriti.

La performance di Surovikin ricorda quella di un altro ufficiale militare russo, il generale Aleksei Antonov : il generale Aleksei Antonov. In qualità di primo vice capo di stato maggiore sovietico, Surovikin era, nel gergo occidentale, il direttore della pianificazione strategica. Quando Stalin indisse una nuova offensiva estiva in una riunione nel maggio 1943, Antonov, figlio e nipote di ufficiali dell’esercito imperiale russo, sostenne una strategia difensiva. Ebbe a Insistere sul fatto che Hitler, se gli fosse permesso di farlo, avrebbe attaccato inevitabilmente le difese sovietiche nel saliente di Kursk, sprecando così le risorse tedesche.

Stalin, come Hitler, credeva che le guerre fossero vinte con azioni offensive e non con operazioni difensive.

Soldati ucraini a Bakhmut

Stalin era indifferente alle perdite sovietiche. Antonov sostenne la strategia difensiva in un clima di paura, sapendo che contraddire Stalin avrebbe potuto costargli la vita. Con sorpresa dei marescialli Aleksandr Vasilevsky e Georgy Zhukov, che erano presenti all’incontro, Stalin cedette e approvò il concetto operativo di Antonov. Il resto, come dicono gli storici, è storia.

Se il presidente Putin e i suoi alti funzionari militari volevano prove esterne del successo strategico di Surovikin a Bakhmut, un’ammissione occidentale sembra fornirle: Washington e i suoi alleati europei sembrano pensare che un conflitto congelato – in cui i combattimenti si fermano ma senza che nessuna delle due parti sia vittoriosa , o riconoscere che la guerra è ufficialmente finita – potrebbe essere il risultato politicamente più accettabile a lungo termine per la NATO. In altre parole, i sostenitori di Zelensky non credono più nel mito della vittoria ucraina.

La domanda che tutti si pongono è: qual è il prossimo passo?

A Washington, la saggezza convenzionale impone che le forze ucraine lancino una controffensiva per riconquistare l’Ucraina meridionale. Naturalmente, la saggezza convenzionale è spesso ricca di convenzioni e povera di saggezza. Supponendo che il suolo oscuro dell’Ucraina si prosciughi abbastanza da supportare le forze di manovra di terra prima della metà di giugno, le forze ucraine colpiranno le difese russe su più assi e riprenderanno il controllo dell’Ucraina meridionale entro la fine di maggio o giugno. Si prevede che circa 30.000 soldati ucraini addestrati in Gran Bretagna, Germania e altri stati membri della NATO torneranno in Ucraina e costituiranno la base della forza di contrattacco ucraina.

Il generale Valery Gerasimov, che ora comanda le forze russe nel teatro ucraino, sa cosa aspettarsi e si sta senza dubbio preparando per l’offensiva ucraina. La parziale mobilitazione delle forze russe significa che le forze di terra russe sono oggi molto più numerose di quanto non fossero dalla metà degli anni ’80.

Date le limitate munizioni disponibili per rifornire adeguatamente un asse operativo, sembra improbabile che un’offensiva ucraina che coinvolga due o più assi possa penetrare con successo le difese russe. La sorveglianza aerea permanente rende quasi impossibile per le forze ucraine attraversare la zona sicura di venti o venticinque chilometri e avvicinarsi alle forze russe prima che le formazioni ucraine subiscano perdite significative.

Una volta esaurite le risorse offensive dell’Ucraina, la Russia probabilmente passerà all’offensiva. Non c’è motivo di ritardare le operazioni offensive russe. Come le forze ucraine hanno ripetutamente dimostrato , la paralisi è sempre temporanea. Le infrastrutture e le attrezzature vengono riparate. La manodopera viene reclutata per ricostruire le formazioni distrutte. Se la Russia vuole raggiungere il suo obiettivo di smilitarizzare l’Ucraina, Gerasimov sicuramente sa che deve ancora avvicinarsi alle rimanenti forze di terra ucraine e finire di distruggerle.

Perché non risparmiare al popolo ucraino un altro salasso e negoziare la pace con Mosca quando l’Ucraina ha ancora un esercito? Sfortunatamente, per essere efficace, la diplomazia richiede rispetto reciproco e l’odio sfrenato di Washington per la Russia rende impossibile la diplomazia .

Questo odio è pari solo all’arroganza di gran parte della classe dirigente, che denigra la potenza militare russa soprattutto perché le forze statunitensi hanno avuto la fortuna di evitare il conflitto con una grande potenza sin dalla guerra di Corea. I leader di Washington, Parigi, Berlino e di altre capitali della NATO, che stanno mostrando maggiore sobrietà, dovrebbero sostenere una diversa linea d’azione.

Infine, notiamo che il colonnello MacGregor ha parlato con il conduttore Charlie Kirk della grave situazione odierna in Ucraina, nonché di un’approfondita discussione sull’attuale situazione geopolitica degli Stati Uniti e della NATO.

“ … La verità è che Bakhmut è stato un disastro e tutti lo sanno… la gente sa che gli ucraini non possono vincere e ora agiamo disperatamente ogni volta – manda loro F-16, manda loro tutto quello che abbiamo; la verità è che niente di tutto questo farà la differenza … il vero rischio ora è che gli sciocchi a Washington parlino di intervento diretto … “

I russi stanno invadendo le due aree che ho appena citato

fonte: The American Conservative via Aube Digitale

Traduzione: Gerard Trousson